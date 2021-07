Kulcsár Krisztián: A járvány miatti félelem eltörpül amellett, hogy mekkora az öröm, hogy lesz Olimpia

Változatlan a magyar kormány elkötelezettsége mind az európai közösségi jog, mind a magyar alkotmány, mind a gyermekvédelem iránt - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely közölte, a magyar kormány minden tárgyszerű vitára nyitott, de visszautasítja azt, hogy az Európai Parlament „meleg bosszúpornó” miatt jogerősen elítélt baloldali képviselőre bízta a magyar gyermekvédelem ügyét. Gulyás Gergely hangsúlyozta, a magyar alaptörvény mellett az unió alapjogi chartája is a szülő kötelezettségévé teszi a gyermekek nevelését. Deutsch Tamás nem tartja kizártnak, hogy a Covid-válság utáni helyreállítási tervben foglalt uniós támogatást nem kapja meg időben Magyarország. A Fidesz EP-képviselője a Magyarország élőben című műsorunkban azt mondta, a magyar baloldal évek óta mindent megtesz azért Brüsszelben, hogy kevesebb pénz érkezzen az Európai Uniótól. Oltási akciót indít a kormány, a háziorvosok akár személyesen is felkeresik azokat a 60 év felettieket, akik még nem oltatták be magukat, mivel ez a korosztály legveszélyeztetettebb - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Van fegyverünk a koronavírus ellen, de aki nincs beoltva, annak van oka félni – figyelmeztetett Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő Magyarország élőben című műsorunkban. Az elmúlt napon meghalt egy beteg, és újabb 44 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést. Több mint 5,5 millió embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 102 847-en már a második adag vakcinát is megkapták. Budapest vezetése úgy döntött, nem engedélyezi a Lánchíd fényfestését az augusztus 20-i ünnepségen - írja a Magyar Nemzet. Tavaly a világjárvány miatt elmaradt a legtöbb Szent István-napi ünneplés, ezért természetes vágya mindenkinek, hogy Magyarország születésnapját idén méltó módon megünnepeljük - jelentette ki Láng Zsolt, a Fidesz-KDNP fővárosi frakciójának vezetője. Júliustól búcsút inthetünk az egyszer használatos műanyag eszközöknek. A cél az, hogy az itthon használt helyettesítő termékek közül minél több Magyarországon készüljön - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. A Nyári diákmunka program keretét kormány a kiemelt érdeklődésre tekintettel további 400 millió forinttal megemelte - jelentette ki Bodó Sándor államtitkár. Bejelentési kötelezettséget vezet be a kormány az építőipari termékek kivitelére, vagyis bizonyos anyagokat csak a bejelentés tudomásul vétele után lehet kivinni az országból - közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Átadták a dél-koreai SungEel HiTech Hungary Kft. akkumulátor újrahasznosító gyárát a Nógrád megyei Bátonyterenyén, az üzem száz új munkahelyet teremt. Egységes támadást indított az európai balliberális oldal néppárti támogatással a magyar gyermekvédelmi törvény ellen úgy, hogy a törvényt nem ismerik - jelentette ki Gál Kinga az európai parlamenti vitában. A Fidesz európai parlamenti képviselője hangsúlyozta: az alapjogi charta kimondja, hogy a szülők joga gyermekeinknek meggyőződésüknek megfelelő nevelést biztosítani. A vádak, amelyek elhangzottak az elmúlt időszakban mind Magyarországon az ellenzék részéről, mind pedig az európai baloldal részéről, már-már egy ítéletbe mentek át - mondta Nagy Ervin Magyarország élőben extra című műsorunkban. Homofóbnak nevezték a gyermekvédelmi törvényt, a XXI. Század Intézet elemzője szerint ez már állásfoglalás. Magyarország támogatja Litvániát, hogy megvédje határait az illegális bevándorlókkal szemben - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Vilniusban. Magyarország a jövőben is segíteni fogja Ukrajnát, ám Budapest kiemelten fontosnak tartja azt is, hogy Kijev tartsa tiszteletben a magyar kisebbség jogait - jelentette ki Szijjártó Péter Vilniusban. A koronavírus-fertőzöttek száma 184,5 millió, a halálos áldozatoké 3,99 millió világszerte. Ukrajnában egy nap alatt mintegy hatszáz új koronavírusos beteget jegyeztek fel. Újabb járványhullámra, a helyzet romlására számít még az ősz beköszönte előtt Aleksandar Vucic szerb elnök, és közölte, az ország azért épít még mindig járványkórházakat, hogy az újabb betegeket el tudja látni. Emelkedésnek indult az új típusú koronavírussal igazoltan fertőzöttek napi száma Németországban, a vírus okozta betegség elleni védőoltási kampány lassul a hivatalos adatok szerint. Bő két héttel az olimpia rajtja előtt emelkedik a koronavírus-fertőzöttek száma Tokióban. Dél-Koreában féléves csúcsra emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma, ami táplálja azokat a félelmeket, hogy az országon a nyáron végigsöpör a járvány negyedik hulláma. Egy héttel meghosszabbították Sydney járványügyi zárlatát. Először nyomultak be a tálibok egy afganisztáni tartomány székhelyére legújabb offenzívájuk kezdete óta, Bádgesz fővárosában, Kalainovban harcok dúlnak. Robbanóanyaggal megpakolt drónnal hajtottak végre támadást Irakban az erbíli nemzetközi repülőtéren, a célpont a légikötőben lévő amerikai bázis volt, de senkinek sem sérült meg - jelentették hírügynökségek. Az Európai Uniónak sürgősen fel kell lépnie az etiópiai Tigré tartományt sújtó humanitárius katasztrófa ellen - hívta fel a figyelmet Janez Lenarcic válságkezelésért felelős uniós biztos. Vádat emeltek tíz katona és egy civil ellen Kolumbiában, akiket huszonnégy ember erőszakos eltüntetésével és legalább százhúsz polgári személy meggyilkolásával vádolnak. Fegyveresek a rezidenciáján megölték Jovenel Moise haiti elnököt - közölte a karibi ország ügyvivő miniszterelnöke, Claude Joseph. Oroszország kiutasítja Észtország kémkedéssel vádolt szentpétervári konzulját, Tallinnban válaszul nemkívánatos személynek nyilvánítanak egy orosz diplomatát. Egy férfi késsel megsebesített négy embert a görög fővárosban, Athénban - közölte a helyi média. Meglőttek egy ismert holland bűnügyi újságírót Amszterdam belvárosában. A demokrácia ellen elkövetett támadást jelent a holland bűnügyi újságíró ellen elkövetett gyilkossági kísérlet - jelentette ki Vilmos Sándor holland király. Robbanás történt és tűz ütött ki a marosvásárhelyi Azomures vegyipari üzemben, amit az egyik ammóniatermelő egység gázvezetékének meghibásodása okozott - közölték a hatóságok. A szerencsétlenül járt An-26-os utasszállító repülőgép kilenc utasának holttestét találták meg az orosz távol-keleti Kamcsatka-félszigeten - közölte egy mentőszolgálati forrás. A újabb nyolc holttestet emeltek ki a Champlain Towers nevű lakóház déli épületrészének összeomlott romjai alól a Florida állambeli Surfside városában, ezzel 36-ra nőtt a halálos áldozatok száma. Elfogtak három nőt, a gyanú szerint olyan embereket juttattak védettségi igazolványhoz, akiket nem oltottak be koronavírus elleni védőoltással - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Teherautó gázolt halálra egy gyalogost Pápán. Meghalt egy ember a 8-as úton, Kislődnél, egy személygépkocsi és egy kisteherautó balesetében. Meghalt egy férfi, aki autójával árokba hajtott a 35-ös úton, Nyékládházán, egy kavicsbánya bejáratánál. Hőségriadót rendelt el Magyarország egész területére péntek éjfélig az országos tiszti főorvos. A budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasúti, valamint autóbusz állomásokon ásványvizet biztosít utasainak a vasúttársaság a hőségriasztás ideje alatt - közölte a Mávinform. Fucsovics Márton a negyeddöntőben búcsúzott a wimbledoni teniszbajnokságtól, miután három játszmában kikapott a világelső Novak Djokovictól. A bajnok Falco-Vulcano Energia KC Szombathely a görög AEK Athénnal, a lett VEF Rigával és egy selejtezőből érkező csapattal került azonos négyesbe a férfi kosárlabda Bajnokok Ligája csoportsorsolásán.