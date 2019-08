Kovács: Az Orbán-Mekel tárgyalások egy új európai kezdet reményében zajlottak

Ökumenikus istentiszteletet tartottak a Páneurópai Piknik 30. évfordulója alkalmából a soproni Evangélikus templomban Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Angela Merkel német kancellár részvételével. Mindig is tudtuk, a kettészakítottság idején is, hogy csak egy Európa van - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök. Az európai egység soha nincs készen, mindig újra és újra meg kell alkotni - mondta a magyar kormányfő Sopronban. Köszönetét fejezte ki Magyarországnak a német egység megteremtésében játszott szerepéért a német kancellár a soproni evangélikus templomban tartott istentiszteleten. 1989 eseményei közelebb hozták egymáshoz Európa népeit - hangsúlyozta a Angela Merkel, és leszögezte: a Páneurópai Piknikből egy világra szóló esemény lett, amely az 1989-es év, a szabadság szimbólumává vált. A magyar-német gazdasági kapcsolatok erősítésének szükségességét hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök miután tárgyalt Angela Merkel német kancellárral. Angela Merkel utalt a gazdasági és a védelmi együttműködéssel, valamint a migrációval kapcsolatos kihívásokra, és közös megoldásokat szorgalmazott. Európa egységének jövője szempontjából a mögöttünk hagyott évek bebizonyították, hogy az az út, amelyen a „Juncker-bizottság” haladt, nem járható - jelentette ki Kovács Zoltán a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár hangsúlyozta: vissza kell térni a tagállamok, a nemzetek Európájának a gondolatához. Nemcsak fizikai, hanem ideológiai határzárat is jelentett a vasfüggöny, amelynek lebontása a Szovjetuniótól való elszakadás első mozzanata volt - mondta Párkányi Eszter, az Alapjogokért Központ elemzője. A tolerancia jegyében el kell fogadni, hogy különbségek vannak Európában, ha ide el tudunk jutni, akkor az Európai Unió is hatékonyabb lesz - hangsúlyozta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely közölte: a szolidaritásnak sok formája van, és egy nyugat-európai állam migrációs politikáját sem érzi morálisan helyesebbnek, mint a magyart, amely szerint a határokat védeni kell és a válságövezetben kell segíteni. Újra kettészakadhat Európa - véli Boross Péter, aki szerint a migráció komoly veszélyt jelent Nyugat-Európában. A volt miniszterelnök a Hír Tv Magyarország című műsorában azt mondta: a hit és hitelvesztés, valamint emberi alkalmatlanságok nagy száma mind tetten érhető a kontinens nyugati felén, ezért is fontos, hogy ellenálljunk a migrációs nyomásnak. A migrációpárti erők politikai nyomásgyakorlásának több célja is van - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György szerint a migrációpárti erők célja egyrészt az olasz kormány nyomás alá helyezése, másrészt az is, hogy az európai országok mihamarabb befogadják és valamifajta automatizmus alapján osszák szét az érkezőket. Mindannyian az egyetemes magyarság örökösei és hordozói vagyunk - jelentette ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjak átadóján, az Országházban. Egy kis létszámú nép számára csak akkor van megmaradás, ha minden tagjában él a tudat, hogy érdemes és büszkeség ehhez a nemzethez tartozni – mondta Semjén Zsolt Szent István király ünnepe alkalmából tartott állami kitüntetések átadásán. Szent István meghatározta a magyarság helyét a világban azzal, hogy felvette a kereszténységet és kiteljesítette ősei küldetéstudatát - mondta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. A Szent István-i gondolat legfőbb üzenete az, hogy Isten nélkül valójában semmi nem megy – nyilatkozta Udvarnoky László pálos szerzetes, plébános a Magyar Nemzetnek. Mintegy 114 ezer, nem magyar, de magyarországi lakóhellyel rendelkező európai uniós állampolgár is szavazhat az október 13-ai önkormányzati választáson, ehhez regisztrációra sincs szükségük. Minden eszköz, képesség és tudás a rendelkezésre áll az államalapítás ünnepének biztonságos, mindenki megelégedésére történő megrendezéséhez Budapesten - közölte Kovács Zoltán államtitkár. Az RMDSZ nem tárgyal a Szociáldemokrata Párttal a Viorica Dancila vezette kormány támogatásáról - szögezte le a francia közszolgálati rádió román adásában Korodi Attila, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője. Németországból való kitoloncolásukat kockáztatják azok a szír menekültek, akik folyamatosan hazajárnak nyaralni - közölte a német belügyminiszter. Horst Seehofer leszögezte: azok a bevándorlók, akik rendszeresen utaznak Szíriába, nem állíthatják azt, hogy ott üldözik őket, ezért vissza kellene vonni a menekültstátusukat. Madrid ugyan felajánlotta, hogy befogadja az Open Arms NGO hajót, de a civil szervezet nem akar Spanyolországba menni. Az olasz belügyminiszter szerint hihetetlen, hogy az NGO maga akarja eldönteni, hogy melyik országban köt ki. Matteo Salvini azzal vádolta az Open Arms munkatársait, hogy félrevezetik a közvéleményt. A brit kormányfő kompromisszumra szólította fel Emmanuel Macron francia államfőt és Angela Merkel német kancellárt. Pokolgép robbant Észak-Írországban, az Írországgal közös határ közelében, de senki sem sebesült meg - a hatóságok szerint az akció célpontjai azok a rendőrök voltak, akiket előzőleg egy csalinak szánt hamis riasztás miatt küldtek a közelbe. Párizsi és berlini látogatása előtt Boris Johnson figyelmeztette a két politikust, hogy ha szükséges, az Egyesült Királyság kész megállapodás nélkül távozni az Európai Unióból október 31-én. A török belügyminisztérium terrorizmus miatt eltávolította hivatalából három délkelet-törökországi, főként kurdok lakta város, Diyarbakir, Van és Mardin polgármesterét. Légitámadás ért egy török konvojt a szíriai Idlíb tartományban – 3 civil meghalt, 12 megsebesült. A normandiai négyek - Oroszország, Ukrajna, Franciaország és Németország - tanácskozásának felújítását szorgalmazta a kelet-ukrajnai válság feloldására a francia és az orosz elnök a franciaországi Bréganconban tartott találkozójukon. Bizottságot állított fel az Oroszország belügyeibe való külföldi beavatkozás kivizsgálására rendkívüli ülésén az orosz parlament alsóháza, az Állami Duma. „Ördögi propagandagépezetnek” minősítette a The New York Times című lapot Donald Trump az egyik Twitter-bejegyzésében. Az amerikai elnök azzal vádolta a liberális újságot, hogy „rasszista boszorkányüldözést” folytat. Külföldi diplomaták Donald Trump hivatalban lévő amerikai elnök ismételt győzelmére számítanak a 2020-as választásokon – írja a Politico. Elhagyta Gibraltárt az az iráni tartályhajó, amelynek kihajózási tilalmát a városállam néhány nappal korábban feloldotta, visszautasítva az Egyesült Államok kérését, hogy tartsa vissza a területi vizeinek elhagyására készülő járművet. Csaknem 2 millióan tüntettek békésen Hongkongban a városvezetés és Kína politikája ellen. Őrizetbe vették azt az Afganisztánból származó 18 illegális bevándorlót a szlovákiai Párkány vasútállomásán, akik egy magyar tehervonat vagonjai alatt bújva jutottak be az országba - közölte a szlovák rendőrség. Ötre emelkedett a romániai neuropszichiátriai kórház egyik páciense által rendezett vérfürdő halálos áldozatainak száma, miután az egyik 88 éves sebesült belehalt sérüléseibe - közölte Sorina Pintea egészségügyi miniszter. Vezető nélküli, ötödik generációs technológiával működő autókat állítottak szolgálatba Kelet-Kínában az internetes rendelések gördülékenyebb kézbesítésére - közölte a China Daily kínai pártlap internetes oldalán. Eloltották a tüzet, amely egy hétemeletes lakóépület tetőszerkezetében keletkezett, a főváros IX. kerületében - a házban 220 bejelentett lakót tartottak nyilván. Ferencváros önkormányzata szükségszállást nyitott a kerület polgármesteri hivatalában azok számára, akik a Soroksári úti tűz miatt nem tudják megoldani lakhatásukat. A következő napokban várhatóan tovább emelkedik a parlagfű pollenkoncentrációja: országszerte elérheti a nagyon magas szintet, sőt az erősen fertőzött területek közvetlen környezetében extrém magas is lehet - közölte a tisztifőorvos. Az év góljáért járó Puskás-díj történetében először magyar labdarúgó is szerepel a 10-es jelöltlistán: a debreceni Zsóri Dániel Ferencvárosnak lőtt februári találatára is lehet szavazni a FIFA honlapján. Babos Tímea 13 helyet javítva a 112. a női teniszezők legfrissebb világranglistáján. Pozitív doppingtesztet produkált, így nem indul a szegedi kajak-kenu világbajnokságon Laurence Vincent-Lapointe, a kanadaiak 11-szeres világbajnok kenusa.