Kocsis Máté: Nemzeti hatásköröket átadni az uniónak veszélyes utakra visz

Minden Magyarországon engedélyezett oltóanyag hatékony és alkalmas arra, hogy a járvány negyedik hulláma esetén védettséget adjon - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely hangsúlyozta: aki az oltóanyagokkal szemben bizalmatlanságot kelt, az ezzel mérsékli az oltási kedvet, és emberek halálát idézi elő. Nincs halálos áldozat, újabb 49 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést hazánkban. 3-4 hét múlva valószínűleg Magyarországon is domináns lesz a koronavírus delta mutánsa - figyelmeztetett Kacskovics Imre immunológus Magyarország élőben című műsorunkban. Eddig több mint 5 millió 552 ezer embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 millió 250 ezren már a második adag vakcinát is megkapták. Magyarországon elérte a 64 százalékot az átoltott személyek aránya – tudta meg a Magyar Nemzet, hazánk továbbra is stabilan őrzi a második helyet az uniós országok védettségi rangsorában. Járványügyi szempontból Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa - mondta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő Magyarország élőben című műsorunkban. Tönkre fogja tenni az Európai Uniót, ha egymással össze nem tartozó ügyeket kapcsol össze - jelentette ki Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a helyreállítási alappal és a gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatban. Nem változtat a gyermekvédelmi törvényen Magyarország - mondta a Fidesz frakcióvezetője Magyarország élőben című műsorunkban. Kocsis Máté hangsúlyozta: nemzeti hatásköröket átadni az uniónak veszélyes utakra visz. Budapest vezetése eddig csupán olyan közlekedéspolitikai döntéseket hozott, amelyekkel a szakmai szervezetek sem értettek egyet, és már látszódnak a város életére vonatkozó negatív hatások is – olvasható a XXI. Század Intézet legfrissebb elemzésében. A helyi üzletek forgalmát is jelentősen rontják Erzsébetváros baloldali vezetésének tavaly óta hatályban lévő forgalomkorlátozási intézkedései - írja a Magyar Nemzet. Minden eddiginél nagyobb tűzijátékot rendeznek idén az augusztus 20-i államalapítás ünnepe alkalmából Budapesten, szeretnék ha mindenki a fővárosba jönne - mondta Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója. Szeptember 23-24-én negyedik alkalommal rendezik meg a Budapesti Demográfiai Csúcsot a Várkert Bazárban - jelentette be Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. Erőteljesen nőtt a cégek munkaerőkereslete, a második negyedévben 66 százalékkal több cég hirdetett meg betöltésre váró pozíciót, mint tavaly ugyanebben az időszakban - közölte a Profession.hu. Már több mint 10 milliárd forintot fizettek ki az önfoglalkoztatóknak, az Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatására beérkezett igénylések száma meghaladta a 60 ezret - mondta Bodó Sándor államtitkár. Új munkahelyeket teremtenek a Suzuki idei fejlesztései, amelyek összértéke eléri a 60 millió eurót - mondta Esztergomban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Megduplázta raktárkapacitását az olasz érdekeltségű Lucart Kft. Nyergesújfalun, a 900 millió forintos beruházáshoz 282 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott a kormány - mondta a külgazdasági és külügyminiszter. A Piringer Kft. 190 millió forintos állami támogatással műanyag helyett biológiailag lebomló eszközök gyártására áll át - olvasható a pénzügyminiszter közösségi oldalán. A magas technológiai színvonalú állattartó telepek építése és működtetése különösen fontos az állattenyésztés versenyképességének megőrzéséhez, növeléséhez - hangsúlyozta Nagy István agrárminiszter. A magyar erdők évente ötmillió tonna szén-dioxidot vagy más üvegházhatású gázt kötnek meg, amely a magyar kibocsátásnak körülbelül a 8 százaléka - mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Az Európai Bizottság az uniós bíróság elé idézte Magyarországot a menekültügyi eljáráshoz való hozzáférés állítólagos korlátozása miatt. Brüsszel azt szeretné, hogy migránsokat engedjünk be Magyarországra - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ. Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárásokat indított Magyarország ellen az LMBT-közösséghez tartozók alapvető jogainak megsértése miatt. Magyarországnak két hónap áll a rendelkezésére, hogy válaszoljon az Európai Bizottság által megfogalmazott érvekre. Varga Judit igazságügyi miniszter szerint az Európai Bizottság elismerte, azt sérelmezi, hogy Magyarországon nem engedik be az LMBTQ-lobbit az iskolákba, óvodákba. Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Lengyelország ellen az LMBT-közösséghez tartozók alapvető jogainak megsértése miatt. Alkotmányellenesnek minősítette a lengyel alkotmánybíróság az Európai Unió Bírósága által ideiglenesen elrendelt intézkedéseket a lengyel bírák fegyelmi felelősségére vonatkozó szabályozással szemben. Az Európai Bizottság aggodalmát fejezte ki a lengyel alkotmánybíróság határozata miatt. Az Európai Unió Bírósága ítéletében kimondta, hogy az európai vállalatok megtilthatják alkalmazottaiknak a muszlim nők hagyományos fejkendőjének, a hajat és a nyakat eltakaró hidzsábnak a viselését. Már több mint 188,3 millióan fertőződtek meg koronavírussal a világon, a halálos áldozatok száma meghaladta a 4 milliót a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Horvátország július 31-ig meghosszabbította az egész országra vonatkozóan a jelenleg is érvényben lévő járványügyi intézkedéseket, így a különböző rendezvényeken való részvétel továbbra is védettségi igazoláshoz kötött. A koronavírusos fertőzöttek magas száma miatt éjszakai kijárási tilalmat tervez bevezetni a katalán regionális kormány a kiemelt turisztikai jelentőséggel bíró Barcelonában és a térség több más városában is. Oltási kötelezettséget írnak elő Lettországban az egészségügyben és az oktatásban dolgozók számára. A nyomozás szerint terrorcselekmény állhat egy kínai állampolgárokat is érintő halálos pakisztáni buszbaleset hátterében - közölték az iszlámábádi hatóságok. Három hónapig tartó tűzszünetet ajánlottak a tálibok az afgán kormánynak hétezer társuk szabadon bocsátásért cserébe. Elfogadta az ukrán parlament a tárcát több mint hét éve vezető Arszen Avakov belügyminiszter lemondását. Belehalt sebesülésébe Peter R. de Vries holland bűnügyi újságíró, akit a hónap elején egy célzott fegyveres támadás során lőttek meg Amszterdam belvárosában. Heves esőzés és árvíz miatt összeomlott több ház a németországi Schuld településen, sokan eltűntek. Legalább 45 ember meghalt a németországi áradásokban. Zivatarveszély miatt másodfokú riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat több északkeleti járásra. Halált okozó testi sértés megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vették azt a 74 éves asszonyt, aki a rendőrség szerint olyan súlyosan bántalmazta 81 éves férjét Vas megyei otthonukban, hogy a férfi belehalt sérüléseibe. Százhúszmillió forint értékű zárjegy nélküli cigarettát találtak egy debreceni társasházban a pénzügyőrök. Plácido Domingo spanyol operaénekes augusztus 6-án ingyenes koncertet ad Győrben az egészségügyi dolgozók tiszteletére a Győri Filharmonikusokkal. Labdarúgó Konferencia Liga, selejtező: Ararat Jereván (örmény) - MOL Fehérvár FC 2:0, a fehérvári csapat 3:1-es összesítéssel kiesett. Jani Réka a nyolcaddöntőben búcsúzott a budapesti Római Teniszakadémián zajló salakpályás női tornán. Gálfi Dalma és Udvardy Panna bejutott a negyeddöntőbe a budapesti Római Teniszakadémián zajló tornán. Babos Tímea sérülés miatt visszalépett a páros negyeddöntőtől a budapesti Római Teniszakadémián zajló salakpályás női tornán. Távozik a Telekom Veszprém férfi kézilabdacsapatától a beállós Rogerio Moraes. Olaszországban vív barátságos mérkőzést az AS Romával a Debrecen NB I-be visszajutott futballcsapata jövő vasárnap.