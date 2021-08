Klímaadót tervez Brüsszel?

80 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak az elmúlt 24 órában, nincs újabb elhunyt. A szülőföld semmivel sem pótolható, ezért fontos, hogy gyermekeinkben olyan érzésvilágot alakítsunk ki, amelynek köszönhetően védeni, óvni, szolgálni fogják hazájukat és gyarapítják értékeit - mondta Simicskó István, a KDNP parlamenti frakcióvezetője. A nemzeti kormány számára Magyarország és a magyar emberek biztonsága az első - hangsúlyozta Benkő Tibor honvédelemi miniszter. Médiaheccnek tartja csak Gyurcsány Ferenc, ha őszödi tetteivel szembesítik. Ezt próbálta meg egy DK fórumon Skrabski Fruzsina, amikor a 2006-ban szemen lőtt Nagy Lászlóval együtt érkezve kérdezte a volt miniszterelnököt. Bocsánatkérés helyett sértegetésbe kezdett Gyurcsány Ferenc, amikor szembesítették őt egy fórumon Nagy Lászlóval. A férfi 2006-ban a rendőri támadás során veszítette el egyik szeme látását. Gyurcsány Ferenc szerint, a dokumentumfilm-rendező csak tíz másodperc médiafigyelmet akart, és nincs miért bocsánatot kérnie Nagy Lászlótól. Tagadja Márky-Zay Péter, hogy feleségének köze lenne egy csecsemő halálához. A hódmezővásárhelyi polgármesternek közös vállalkozása volt feleségével otthonszülések levezetésére, csakhogy nem volt meg minden engedélyük - írta az Origo. Márky-Zay Péter szerint a portál valótlanságot állít. Gyurcsány Ferencéken múlik Márki-Zay Péter közéleti jövője – írja a Magyar Nemzet. Bár Márki-Zay látványosnak szánt módon támadta baloldali vetélytársait, semmi esélye arra, hogy a baloldali összefogás kormányfőjelöltje legyen – mondta Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője. „Fekete-Győr András a mai napig Cseh Katalin ügyével kapcsolatban semmit nem mondott" - hangsúlyozta Budai Gyula Magyarország élőben című műsorunkban. A Fidesz országgyűlési képviselője szerint a Momentum elnökének magatartása hitelességi problémát vet fel. Magyar Nemzet: A baloldali előválasztás résztvevője lesz az a jobbikos Süle Zsolt, aki korábban zsidóbérencezett, zsideszezett és rendszeresen tett a cigányokat gyalázó kijelentéseket. Gyurcsány Ferenc a hatalom megszerzése érdekében nyíltan antiszemita, rasszista és fajvédő nézeteket valló politikusokkal és pártjukkal kötött szövetséget - közölte Deutsch Tamás. A Fidesz EP-képviselője szerint a DK elnöke legitimálja a XX. századi európai történelem legsötétebb korszakát idéző emberellenes nézeteket. A baloldal híresztelésével szemben a kormány nem záratja be az Agrár- és Élettudományi Egyetem budai campusának arborétumát, hanem 30 éve elmaradt fejlesztéseket hajtanak végre. Jelentősen nőtt az utasforgalom a budapesti repülőtéren: júniusban közel annyi utas volt, amennyi az év első hat hónapjában – közölte a Budapest Airport. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,94 százalékos emelkedéssel, 50 317 pontos történelmi csúcson zárt. Négy versenyhatósági vizsgálat zajlik párhuzamosan az építőipari piacokon; a GVH-n belül külön csoport elemzi a piacról érkező, megnövekedett számú panaszt. Világszerte meghaladta a 4,3 milliót a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, a pandémia tavalyi kitörése óta 205 millió megbetegedést jegyeztek fel. A Szputnyik V vakcina hatékonysága 83 százalékos az új típusú koronavírus delta variánsa ellen - közölte Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszter. Svájcban októbertől megszüntetik az ingyenes tesztelés lehetőségét azok számára, akik nem hajlandók beoltatni magukat a koronavírus ellen. Koronavírus elleni vakcina helyett sóoldattal oltotta be az embereket egy vírustagadó nővér Németországban, a hatóságok több ezer embert kerestek fel, hogy megkapják a covid-vakcinát. Oltópontokat rongáltak meg Franciaországban, náci jelképeket festettek több épületre, népirtásnak minősítve a koronavírus elleni immmunizációs kampányt - jelentette a helyi sajtó. Éjszakai kijárási tilalmat vezettek be a görögországi Kréta szigetének legnagyobb településén, Iraklióban a koronavírus delta változatának erőteljes terjedése miatt. A görög bevándorlásügyi miniszter szerint az Európai Unió nincs abban a helyzetben, hogy meg tudjon birkózni a 2015-öshöz fogható újabb migránsválsággal. Nótisz Mitarákisz hangsúlyozta: meg kell akadályoznia az egyre terebélyesedő afgán konfliktus elől menekülők áradatát. Illegális bevándorlókat toloncoltak ki az amerikai hatóságok Új-Mexikó államból - a Guatemalából, Hondurasból és El Salvadorból érkező menekülteket visszaküldték Mexikóba. Az afgán biztonsági erők több száz tagja megadta magát a táliboknak Kunduzban. Szudán átadja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak Omar el-Besír korábbi elnököt, aki ellen emberiesség elleni és háborús bűncselekmények miatt elfogatóparancsot adtak ki. Oroszországnak folytatott kémkedés gyanúja miatt őrizetbe vették a berlini brit nagykövetség egyik alkalmazottját - közölte a német szövetségi legfőbb ügyészség. Kilép a lengyel kormánykoalícióból a Jaroslaw Gowin távozó kormányfőhelyettes vezette Egyetértés párt. Csillapodni látszik az erdőtűz a görögországi Évia szigeten, de a paloponnészoszi-félszigeten még aggasztó a helyzet. Továbbra is pusztít a tűz Olaszország déli részén, Calabriában mozgósították a hadsereget a tűzoltáshoz. Az indonéz hadsereg megszünteti a szüzességi teszteket a női újoncoknál - jelentette be Andika Perkasa vezérkari főnök. Női ruhában, szalmakalapban menekült a bankrabló hétfőn – tudta meg a Blikk. Sajtóhírek szerint az elkövető 5 millió forintot zsákmányolt. Keresőmunkára kiképezhető kutyákat vásárol a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a gazdák augusztus végéig e-mailben jelentkezhetnek. Rendkívül jól teljesített a húsz éremmel hazatért magyar csapat a tokiói olimpián – mondta Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke. A vitorlázó műrepülő Tóth Ferenc megvédte világbajnoki címét a lengyelországi Lesznóban rendezett versenyen. U19-es női kosárlabda-vb nyolcaddöntő: Magyarország - Olaszország 54:48 A MOL Fehérvár FC labdarúgóklub leigazolta az ukrán válogatott Jehven Makarenkót.