2018. augusztus 27.,
hétfő, Gáspár napja

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Kivándorlás

Hír TV

2018. augusztus 27., hétfő 21:50

Másfél millió magyar tervezi a külföldre költözést – ez derül ki egy friss felmérésből. Az okokról Pulai Andrást, a kutatást végző cég igazgatóját kérdeztük.

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