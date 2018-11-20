2018. november 20.,
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2018. november 20., kedd 20:30

Maradhatnak Angliában a magyarok a brexit után – ezt a brit nagykövet mondta. Hogy meddig és milyen feltételekkel lehet majd munkát vállalni? Megkérdeztük Iain Lindsay-t.

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