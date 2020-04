Keszthelyi Nikoletta: Erélyesen fellépnek a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok ellen

Több elrettentő példát hallhattunk már. Rosszabb a helyzet a hagyományos kereskedelemben, mint az online kereskedelemben – tette fel a kérdést Velkovics Vilmos műsorvezető.

A helyettes államtitkár erre azt válaszolta, hogy több mint egy hónapja ellenőrzik mind a hagyományos, mind az online kereskedelmet a koronavírus veszélyre való tekintettel. Kiemelte,

az ellenőrzések célja, hogy megtalálják azokat nyerészkedőket, akik a vásárlók félelmét kihasználva akarnak extra profitra szert tenni.

Eddig több mint 600 üzletet és mintegy 100 webáruházat monitoroztak a fogyasztóvédelmi hatóság szakemberei – tette hozzá.

Keszthelyi Nikoletta kitért arra, hogy ők is tapasztalják az árak emelkedését a piacon, de ez annak tudható be, hogy a kisebb forgalmazóknak beszállítók is egyre több terméket is drágábban tudnak beszerezni.

Hangsúlyozta, hogy

a kirívó eseteknél hathatósan eljárnak, a hatóság megindítja az eljárást tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt, amelyért akár 500 ezer forintos bíráság is kiszabható.

A helyettes államtitkár beszélt arról is, hogy kifejezetten nagy hangsúlyt helyeznek a már a webshopokban is meghirdetett szájmaszkok, koronavírus házi tesztek vagy fertőtlenítő gélek ellenőrzésére. Ezeket a termékeket az Innovációs és Technológia Minisztérium IT laboratóriumában is vizsgálják.

Teljes beszélgetés:

Hír TV