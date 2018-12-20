2018. december 20.,
csütörtök, Teofil napja

Kaszting

Hír TV

2018. december 20., csütörtök 21:10

Megállapodott a régi baloldallal az előválasztás részleteiről Puzsér Róbert. A független főpolgármester-jelölttel kötött alku részleteiről Molnár Zsoltot, a szocialisták fővárosi elnökét kérdeztük.

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