2019. február 4.,
hétfő, Ráhel, Csenge napja

Irányváltás

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2019. február 4., hétfő 21:00, frissítve: hétfő 21:29

Erőteljes értékrendbeli és művészeti irányváltásra van szükség az Operettszínházban – mondta az intézmény új igazgatója. Vendégünk Kiss-B. Attila.

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