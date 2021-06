Ifj. Lomnici Zoltán: A gyermeknek megvan az emberi méltósághoz való joga

Elfogadta a jövő évi költségvetést az Országgyűlés. A baloldal nem szavazta meg a jövő évi költségvetést. A Fidesz szerint a Gyurcsány vezette baloldal nemcsak a gazdaság és az élet újraindítására, hanem a családok és a munkahelyteremtés támogatására, az idősek megbecsülésére is nemet mondott. Döntött a parlament: Megvásárolhatják a világörökségi helyszínen lévő, eddig elidegenítési tilalom alatt álló bérlakásaikat azok a lakók, akik legalább öt éve bérlik azt. Az Országgyűlést döntése szerint nyilvántartást hoznak létre a pedofil bűncselekményeket elkövetőkről. Az adatbázisba azok is bekerülnek, akik korábban követtek el bűncselekményt. Kiállt a magyar pedofiltörvény mellett Rod Dreher, az American Conservative folyóirat újságírója. A parlament elfogadta a koronavírus-járvány miatt tavaly novemberben kihirdetett és idén januárban meghosszabbított veszélyhezettel összefüggő átmeneti szabályokat. 57 új fertőzöttet regisztráltak az elmúlt 24 órában, elhunyt 10 beteg. Több mint 5,3 millióan kaptak oltást, 4,2 millióan már a második dózist is. Szijjártó Péter: A magyar gazdaság indult újra elsőként Európában, mert hazánk adta a legsikeresebb egészségügyi és gazdasági választ a világjárványra. 5.5% fölé kell emelnünk a gazdasági növekedést. Nagy feladat, de nem lehetetlen - közölte a közösségi öldalán Orbán Viktor miniszterelnök. Orbán Viktor szerint bátor és szokatlan kormányzati döntéseket kell hozni a gazdasági növekedés 5,5 százalék fölé emeléséért, „de ha sikerül, akkor vissza tudjuk adni a gyermeket nevelő családoknak azt a jövedelemadót, amit 2021-be befizettek”. Megalakult a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs. A magyar gazdaság újraindításában kiemelt szerepe van az egyetemi és más tudományos intézmények családpolitikai kutatásainak, mert támaszt, fogódzót nyújtanak a kormányzati döntéseknél - hangsúlyozta Novák Katalin tárca nélküli miniszter. Novák Katalin: Félmilliárd forint többletforrást biztosít a kormány az Erzsébet-táboroknak, hogy egyetlen gyereket se kelljen visszautasítani. Az Országgyűlés titkos szavazással alkotmánybíróvá választotta Márki Zoltánt, a Kúria büntető kollégiuma vezetőjét. Egyebek mellett a 2006-os események vizsgálata céljából Civil Igazságtételi Bizottságot hozott létre a Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú alapítvány. Valótlanul állította Karácsony Gergely egy török tv-nek tolmács segítségével adott interjújában, hogy rengeteg parkot újított fel – írja a Magyar Nemzet. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,58 százalékos emelkedéssel, 49 299,48 ponton, új történelmi csúcson zárt. A tervezettnél gyorsabban zajlik Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiájának végrehajtása - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Áder János köztársasági elnök virágot helyezett el Nagy Imre, valamint az 1956-os forradalom névtelen áldozatainak sírjánál a miniszterelnök 63 évvel ezelőtti kivégzésére emlékezve. Ferenc pápa újabb öt évre kinevezte Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érseket a Keleti Egyházak Kongregációjának tagjává. „Mi, magyarok az erős nemzetek erős Európájában hiszünk” - hangsúlyozta Varga Judit igazságügyi miniszter. A migráció folyamatosan kulcskérdés marad, világszinten mindenki így gondolja. Az eltérés az országok között a migrációkezelésben van - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója Magyarország élőben című műsorunkban. Olyan uniós fejlesztési politikára van szükség, amely hatékonyabban és hitelesebben lép fel a migráció kiváltó okaival szemben - jelentette ki Hölvényi György, a KDNP uniós parlamenti képviselője Brüsszelben. A világon 176,2 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3,8 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Szlovéniában hivatalosan véget ért a járványhelyzet, de amíg a kormány nem dönt az érvényben lévő korlátozások enyhítésről, azok továbbra is fennmaradnak. Az orosz és az amerikai elnök holnapi genfi találkozójának elő kellene mozdítania a megértést néhány kérdésben – közölte Vlagyimir Putyin orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Az Európai Unió és az Egyesült Államok egyetért abban, hogy nem szabad megismételni a korábbi pénzügyi válság során elkövetett hibákat - közölte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke amerikai elnökkel folytatott brüsszeli megbeszélés után. A lengyel szejm felszólította az EU-t és a NATO-t az Északi Áramlat-2 orosz-német gázvezeték befejezésének megakadályozására. Felrobbantotta magát egy öngyilkos merénylő egy szomáliai katonai kiképzőközpontnál, legkevesebb 15 ember meghalt. Marad a japán kabinet, miután a kormánykoalíció leszavazta az ellene beterjesztett bizalmatlansági indítványt. Recep Tayyip Erdogan török elnök és Ilham Aliyev azeri államfő az országaik közötti szövetségi viszonyról szóló egyezményt írt alá. Szaúd-Arábiában terrorvádak alapján kivégeztek egy férfit, aki a jogvédők szerint az elkövetés idején még kiskorú lehetett. Budapesten szerda hajnali 4 órakor lezárják a Lánchidat és környezetét a gyalogos és a közúti forgalom elől az átkelő felújítása idejére, várhatóan másfél évre. A hétvégén kezdődik a Nemzeti Vágta idei versenysorozata, a döntő október 2-án és 3-án lesz a budapesti Hősök terén. Hamis jegyeket árult a labdarúgó Eb budapesti meccseire egy fővárosi férfi, csaknem negyven sértett lehet – közölte a BRFK. Labdarúgó-Eb: Nagyot küzdött, de kikapott a magyar válogatott, Magyarország - Portugália 0:3 Női vízilabda világliga szuperdöntő, 2. forduló: Oroszország - Magyarország 14:13 A magyar bajnok Ferencváros egy előselejtezőből érkező ellenféllel találkozik a labdarúgó Bajnokok Ligája kvalifikációjának első fordulójában. A Puskás Akadémiának a finn Inter Turku, a MOL Fehérvár FC-nek az örmény Ararat Jerván lesz az ellenfele a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjében.