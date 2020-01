Horváth László: A 100 milliós büntetés egész Gyöngyöspatát sújtja

A Demokratikus Koalíció októberben támogatta Karácsony Gergelyt – ezt válaszolta a párt szóvivője arra a kérdésre, hogy a DK támogatná-e a főpolgármestert abban az esetben, ha 2022-ben elindulna a miniszterelnöki tisztségért. Barkóczi Balázs közölte: fontosnak tartják a közös ellenzéki fellépést a választásokon, de személyi kérdésekről majd később döntenek. Az Gyurcsány-vezette szocialista kormány neoliberális, baloldali gondolkodástól távol álló gazdaságpolitikája okozta az igazi törést a Magyar Szocialista Pártban - mondta Szanyi Tibor, a párt korábbi alelnöke az ATV-ben. Titkos pénzügyi megállapodások szövik át az MSZP-t - állítja Szanyi Tibor az Azonnalinak adott interjúban. A szocialista pártból kilépett politikus közölte: az MSZP vezetői feketén kapnak fizetés-kiegészítést. Szanyi Tibor szerint az MSZP elnöksége és a pártelnök között átláthatatlan, titokban tartott megállapodás van, ami azt jelenti, hogy az elnök és frakció-vezető biztosít valamilyen fizetést, nem tudni, honnan. Jelentős választói adatbázisokat épít a Gyurcsány-Bajnai hátország – derül ki a Magyar Nemzet összeállításából. A lap szerint a két volt miniszterelnök egykori kabinetfőnöke a legújabb kampánytechnikákkal segíti a baloldalt, és bizalmi embereik vállalnak kulcsszerepet a kampányokban is. Minden idők legtöbb beruházása érkezett Magyarországra 2019-ben - mondta Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter. Alig néhány év alatt megsokszorozódott a családok otthonteremtésére igényelhető, vissza nem térítendő támogatások összege, amelyet kedvezményes hitellehetőségek is kiegészítenek – írja a Magyar Nemzet. A lap ismerteti: míg az elmúlt években elsősorban az építkezésbe kezdő vagy új lakást vásárló gyermekes párokat segítették a juttatások, az idén már a kistelepülési házvásárlásra és felújításra is több tíz millió forinthoz lehet hozzájutni. A nagyszülői gyermekgondozási díjra 1,3 milliárd forint áll rendelkezésre a 2020-as költségvetésben, de ennél nagyobb forrást is biztosít az állam, ha igény van rá - közölte Beneda Attila, az Emmi családpolitikáért felelős helyettes államtitkára. Csaknem négymilliárd forint állami támogatást kapott a paksi önkormányzat az új atomerőmű építéséhez kapcsolódó városi fejlesztésekre. Hatályba lépett az új szakképzési törvény január 1-jével, februárban már az új rendszer szerint működő szakképzésbe jelentkeznek a tanulók - mondta Bódis József, az ITM felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkára. Az év első hat napján mintegy 900 tiltott határátlépési kísérlet történt a magyar-szerb, a magyar-horvát és a magyar-román határszakaszon - közölte Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. A magyar katonák biztonságáért mindent megtesz a kormány, a honvédség minden lehetséges forgatókönyvre felkészült - jelentette ki a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára a Hír TV Magyarország élőben című műsorában. Németh Szilárd megerősítette: a honvédség arra is felkészült, hogy a legrövidebb időn belül kivonja a magyar katonákat Irakból. Németh Szilárd visszataszítónak tartja, hogy a magyar honvédek biztonságának ügyét az ellenzék belpolitikai csatározásra akarja felhasználni. Két amerikai bázist is rakétatámadás ért Irakban, az akciót Irán hajtotta végre. A Pentagon szerint Teherán több mint egy tucat ballisztikus rakétát lőtt ki, de az egyik rakéta nem robbant fel, a másik lövedék pedig nem okozott sebesüléseket. Az iráni Forradalmi Gárda azt közölte, hogy rakétacsapásai „teljesen lerombolták" az amerikai erők által használt iraki Ain al-Aszad légitámaszpontot. Teherán arcul csapta az Egyesült Államokat az amerikai katonák által használt iraki támaszpontok elleni rakétacsapásokkal, de Irán nem érheti be ezzel a katonai akcióval - mondta Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője. Az Egyesült Államok és Irán között kiéleződő konflitkus pusztító háborúval fenyeget, Irak pedig visszautasítja szuverenitásának megsértését és a területén elkövetett támadásokat - jelentette ki Ádil Abdel Mahdi iraki kormányfő. Rakétatámadás ért több koalíciós katonai tábort Irakban, a támadások következtében magyar katona nem sérült meg - közölte a Honvédelmi Minisztérium. Az amerikai szövetségi légügyi hatóság megtiltotta az amerikai légi járatok közlekedését az iraki és az iráni légtérben, valamint a Perzsa-öböl és az Ománi-öböl térségében. Esetleges csapásmérések esetén az iráni műemlékeket védelem illeti - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban a Kiriákosz Micotákisz konzervatív görög kormányfővel közösen tartott sajtóbeszélgetésen. A világ túl sokáig tűrte Irán viselkedését - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban tartott beszédében. Az amerikai elnök szerint Teheránnak nemcsak az atomprogramjával, hanem a terrorizmus támogatásával is fel kell hagynia. Boris Johnson brit miniszterelnök szerint Kászim Szulejmáni iráni tábornok brit katonák haláláért is felelős volt. Lezuhant Iránban egy ukrán utasszállító 167 utassal és a 9 fős személyzettel a fedélzetén - a szerencsétlenséget senki nem élte túl, egyelőre nem tudni, mi okozta a katasztrófát. A hatóságok szerint műszaki hiba okozhatta a balesetet, azonban egy jordán hetilap arról számolt be: a gépet tévedésből, az iráni légvédelem lőtte le. Megtalálták a Teherán mellett lezuhant ukrán utasszállító repülőgép mindkét feketedobozát - jelentette az iráni állami televízió. Áder János államfő az ukrán elnöknek küldött táviratban fejezte ki részvétét az ukrán utasszállító repülőgép teheráni balesetében elhunytak hozzátartozóinak. Részvétét fejezte ki Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság bővítési és szomszédságpolitikai biztosa, és Valdis Dombrovskis, a testület gazdasági ügyekért felelős alelnöke a repülőgépszerencsétlenségben meghalt áldozatok családtagjainak és szeretteinek. Benjámin Netanjahu, az ügyvivő izraeli kormány miniszterelnöke gratulált Donald Trump amerikai elnöknek Kászim Szulejmáni, az iráni Forradalmi Gárda különleges egysége parancsnokának megöléséhez, és támogatásáról biztosította az amerikai vezetést. A fegyverek használatának azonnal véget kell vetni, és vissza kell térni a megoldást kínáló politikai párbeszédhez - jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben, az Európai Bizottság rendkívüli tanácskozása után. Az élet legszomorúbb, legaggasztóbb pillanataiban, a próbatételek idején nem szabad félni, bátornak kell lenni - üzente arab nyelven elmondott beszédében a Közel-Keleten élőknek idei első vatikáni audienciáján Ferenc pápa. Tizenegy hónapos intenzív tárgyalási időszak kezdődik Nagy-Britannia és az Európai Unió között, ez fogja meghatározni a két fél jövőbeni viszonyát. Nem lehetséges a brit EU-tagság megszűnésének január 31-i határnapja után tervezett 11 hónapos átmeneti időszak meghosszabbítása - közölte Londonban Boris Johnson brit miniszterelnök Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Vlagyimir Putyin orosz és Recep Tayyip Erdogan török elnök felavatta Isztambulban az oroszországi Anapából érkező Török Áramlat földgázvezeték 935 kilométer hosszú fekete-tengeri szakaszát. Gyerekholttestet találtak az Air France francia légitársaság egyik Boeing 777-es típusú repülőgépének futóműházában a párizsi Roissy repülőtéren - a járat az elefántcsontparti Abidjanból érkezett a francia fővárosba. Ne riassza el a külföldi turistákat a bozóttüzek okozta válság - jelentette ki Scott Morrison ausztrál miniszterelnök annak ellenére, hogy tombolnak a lángok a kontinensnyi ország nagy részén. Az Air France francia, a Lufthansa német, az Aeroflot orosz és az egyesült arab emírségekbeli Emirates légitársaság is felfüggesztette a közel-keleti térséget érintő járatait. A Wizz Air repülőgépei biztonsági okokból nem érintik az iraki és az iráni légteret, a Dubajba közlekedő járatok Szaúd-Arábia felől közelítik meg az úti célt - közölte a légitársaság. Egy középkorú nő, egy középkorú férfi és kétéves gyermekük holttestét találták meg a nagykanizsai családi házban kedden a rendőrök - közölte a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság. Megöltek, majd elástak Vámosmikolán egy 77 éves asszonyt - a rendőrség két embert gyanúsít emberöléssel. Halálra gázolt egy autós egy biciklist Hernád külterületén - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. Ónos eső veszélye miatt adott ki figyelmeztetést több megyére csütörtökre az Országos Meteorológiai Szolgálat. Fucsovics Márton bejutott a legjobb nyolc közé dohai keménypályás tenisztornán. Hosszú Katinka lett az elmúlt év legjobb európai női sportolója a kontinens sportújságíróinak szavazásán. Női kosárlabda Euroliga: Fenerbahce (török) - Sopron Basket 70:52 Stéphane Peterhansel nyerte az autósoknál a negyedik szakaszt a Szaúd-Arábiában zajló Dakar-ralin.