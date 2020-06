Horváth József: Sikeres volt a tüntető amerikaiak radikalizálása

Közös pünkösdi istentisztelet tartott Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke és Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke a Mátyás-templomban. Újabb 15 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 3892 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Egy idős, krónikus beteg hunyt el, ezzel 527 főre emelkedett az elhunytak száma, 2156-an már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 1209 fő. Az aktív fertőzöttek 41%-a, az elhunytak 59%-a, a gyógyultak 48 %-a budapesti. 417 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 25-en vannak lélegeztetőgépen. Hozzá kell szokni, hogy a koronavírus-járvány nem tűnik el teljesen, szórványos esetek nagy valószínűséggel továbbra is lesznek - hívta fel a figyelmet Rusvai Miklós víruskutató. A korlátozások enyhítésének köszönhetően visszaáll a veszélyhelyzet előtti gyermekfelügyeleti rendszer, holnaptól a fővárosban is kinyithatnak az óvodák és bölcsődék, a szakemberek ugyanakkor a higiénés szabályok szigorú betartására figyelmeztetnek. Az iskolarendőrség felállítására azért van szükség, mert abban az iskolában, ahol erőszak van, nem lehet sem tanítani, sem tanulni – mondta Horváth László, a Fidesz országgyűlési képviselője a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A kormány véglegesítette a nemzeti konzultációs kérdőívet, és a következő napokban témakörönként mutatja be a kérdéseket. Az állampolgárok olyan, Magyarország jövőjét alapvetően meghatározó kérdésekben nyilváníthatnak véleményt, mint a koronavírus elleni védekezés, a gazdaság újraindításával kapcsolatos intézkedések, vagy Soros György európai örökkötvényekről szóló terve. Gazdasági kérdések, a gazdaság újraindítása miatt fontos a legújabb nemzeti konzultáció - mondta Párkányi Eszter az Alapjogokért Központ elemzője. Háromnapos üléssel folytatja munkáját az Országgyűlés a héten. A képviselők kedden a kormány tagjait kérdezhetik, szerdán a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet megszüntetéséről kezdenek tárgyalni, csütörtökön a trianoni békeszerződés aláírásának századik évfordulója alkalmából tartanak emlékülést. Az MSZP hiteltelen a nemzeti ügyekben, a Fidesz a nemzeti összetartozás ügyében senkit nem tekint hitelesnek, aki Gyurcsány Ferenccel összeáll - közölte a nagyobbik kormánypárt frakcióigazgatója. Balla György emlékeztetett: Gyurcsány Ferenc minden idők legdurvább kampányát folytatta 2004-ben a határon túli magyarok ellen, ennek plakátarca, Bangóné Borbély Ildikó a mai napig a szocialisták soraiban van. Július 1-jén egyéves lesz a Családvédelmi akcióterv, a program azért jött létre, hogy itthon könnyebb, jobb legyen családot alapítani. Király Nóra, a Fiatal Családosok Klubja alapítója hangsúlyozta: az a cél, hogy mindenki annyi gyermeket vállalhasson, amennyit szeretne, és akkor, amikor szeretne. A magyar családi adókedvezmény nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedően segíti a családokat - hangsúlyozta a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért közleményében. Jó hírnevének megsértése miatt Pécs balliberális polgármestere beperelte a Civilek a Mecsekért Mozgalom szóvivőjét, mert azt állították róla, hogy 3 millió tonna fát égetett el elnök-vezérigazgatósága alatt a Pécsi Hőerőműben. Újraindult a belföldi turizmus a pünkösdi hosszú hétvégén - mondta a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgató-helyettese. Átadták a Royal Traktor Zrt. pápai telephelyét. Nagy István agrárminiszter elmondta, a beruházás jelentőségét jelzi, hogy tavaly a mezőgazdasági beruházásokon belül a gazdák az erőgépek beszerzésére költötték a legtöbbet. Világszerte már 6 172 448 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 372 136, a gyógyultaké 2 642 873-ra emelkedett a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Szlovéniában négy, Horvátországban két napja nem regisztráltak új koronavírus-fertőzöttet. A nyugat-balkáni országok enyhítettek a korlátozásokon, és megnyitották a határaikat egyes országok állampolgárai számára. Bosznia csak a szomszédos országokból érkezőket várja, Montenegró viszont mindazon országokból, ahol kevés a fertőzött. Romániában megnyitottak a szabadtéri vendéglátóhelyek, de sokan adatvédelmi szempontból aggályosnak tartják, és engedetlenséggel tiltakoznak az ellen, hogy a vendégek elérhetőségének naplózására kötelezték a kerthelyiségek üzemeltetőit. Hollandiában újra kinyitottak az éttermek, a bárok és a kávézók. Csaknem két és fél hónap zárva tartás után Portugáliában újranyitnak a mozik, a színházak és a koncerttermek a koronavírus-járvány terjedésének feltartóztatása érdekében elrendelt korlátozások lazítása keretében. Részlegesen újraindult a tanítás a brit iskolákban és egyes piacok is kinyithattak, miután a brit kormány enyhítette a koronavírus-járvány megfékezését célzó, több mint két hónapja elrendelt korlátozásokat. Megnyitottak a parkok, a nem élelmiszert árusító üzletek és a javító-tisztító szolgáltatások Moszkvában, miután a helyi hatóságok szerint sikerült lelassítani a Covid-19-járvány terjedését. A spanyol temetkezési szolgáltatók szakmai szövetsége szerint eddig 43 985 ember halt meg a járvány miatt az országban. Törökországban csaknem két hét stagnálás után tovább lassult az új koronavírus-járvány terjedése, az elmúlt 24 óra alatt 839 ember szervezetében mutatták ki a kórokozót, így az igazolt fertőzöttek száma 163 942-re nőtt. Egyiptomból rekordszámú újabb koronavírus-fertőzöttet és halottat jelentettek. Minden korábbinál többen, 57-en haltak meg egy nap alatt Chilében a koronavírus-járvány miatt, ezzel 1054-re emelkedett a ragályban elhunytak száma. Az Egyesült Államok kétmillió adag hidroxiklorokint küldött Brazíliának koronavírus-fertőzöttek gyógyítására a fertőzés megelőzésére - jelentette be a Fehér Ház. Gyújtogattak a Fehér Ház környékén, könnygázzal oszlatták a tömeget az amerikai fővárosban. Afroamerikai polgármesterek nyilatkozataikban az erőszak helyett építő jellegű lépéseket sürgettek a George Floyd halála után kirobbant megmozdulások kapcsán az Egyesült Államokban. Világszerte több helyen tartottak tiltakozó akciókat a rendőri túlkapások ellen, illetve tömegek fejezték ki szolidaritásukat az egyesült államokbeli tüntetők mellett, akik az afroamerikai George Floyd halála miatt vonultak utcára. Az Egyesült Államokban zajló zavargások ügye amerikai belügy, amelybe Oroszország semmilyen módon nem szándékozik beavatkozni - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Provokatív lépésként értékelte az orosz vezérkar azt a Barents-tengeren megrendezett amerikai-brit flottagyakorlatot, amelynek résztvevői oroszországi célpontok megsemmisítését és orosz ballisztikus rakéták elfogását gyakorolták. Donald Trump amerikai elnök tájékoztatta orosz hivatali partnerét, Vlagyimir Putyin elnököt arról az elképzeléséről, hogy Oroszország, Ausztrália, India és Dél-Korea vezetőit is meghívhatja a G7-csoport csúcstalálkozójára. Irán, az Egyesült Államok tiltakozása ellenére, kész továbbra is kőolajat szállítani Venezuelába - jelentette ki a teheráni külügyminisztérium szóvivője. Motorkerékpáros marhatolvajok megöltek legalább 18 embert Nigériában, miközben elhajtottak több ezer állatot - adta hírül a helyi rendőrség. Kedd reggel 6 órától újra üzemel az esztergomi teherkomp - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A rendőrök és a katonák péntektől vasárnapig 237 határsértővel szemben intézkedtek - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. Kiengedték a Kozma utcai börtönből Kaiser Edét, akit korábban tévesen életfogytiglanra ítéltek a móri mészárlásért. Összehangolt akcióban fogtak el a rendőrök négy kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítható férfit Budapesten, Miskolcon és több vidéki városban a múlt héten, egyiküknél éppen „kokainpartit" tartottak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda. Többszörös visszaesőként elkövetett rongálás miatt két év szabadságvesztésre ítélte a Pécsi Járásbíróság azt a férfit, aki tavaly februárban tört-zúzott egy helyi templomban. Fokozott ellenőrzést rendelt el Budapestre és az ország több megyéjére az országos rendőrfőkapitány a nyári hónapokra - a fokozott ellenőrzés június 1-jétől augusztus 31-én éjfélig tart. Labdarúgó NB I: Puskás Akadémia - Ferencváros 1:1 Nebojsa Vignjevic, az Újpest FC labdarúgócsapatának vezetőedzője közös megegyezéssel távozott posztjáról, utódja korábbi segítője, a szintén szerb Predrag Rogan lett. A koronavírus-járvány miatt 1986 után először nem rendeznek futamot a gyorsaságimotoros-világbajnokságban Japánban, miután törölték a Motegiben október 18-ára tervezett viadalt. A Vasco da Gama tizenhat labdarúgójának koronavírus-tesztje lett pozitív - jelentette be a brazil klub.