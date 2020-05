Horváth Ildikó: Köszönet mindenkinek, aki együttműködött

3598-ra nőtt hazánkban a beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 3 idős krónikus beteg, ezzel 470 főre emelkedett az elhunytak száma, 1454-en már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1674 fő. Az aktív fertőzöttek 45%-a , az elhunytak 61%-a, a gyógyultak 46%-a budapesti. A koronavírus-járvány elleni védekezés első szakaszát Magyarország sikeresen zárta le – közölte az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós hozzátette: így a következő lépésekben - a készenléti állapot fenntartása mellett - fokozatosan, megfontoltan visszaállhat az egészségügy a járvány előtti munkamenetre. A védelmi intézkedések betartására kért mindenkit a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa. Kiss Róbert rendőr alezredes közölte: már 1062-en regisztráltak a hatósági házi karantén elektronikus ellenőrzését szolgáló mobiltelefonos alkalmazásra, jelenleg az aktív felhasználók száma 784. A kormánypártok szerint szinte nincs olyan nap, hogy ne derülnének ki újabb megrázó részletek a Pesti úti idősotthonról. A KDNP frakciószóvivője arra szólította fel Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy vállalja végre a fenntartói felelősséget. A koronavírust is elpusztítja az az automata robot, amely a napokban került a Semmelweis Egyetemre és UVC-fény kibocsátásával fertőtleníti környezetét - közölte az egyetem. Május 25-től a vidéki, június 2-tól pedig a fővárosi bölcsődék és óvodák is visszaállnak a normális működési rendre – mondta Maruzsa Zoltán a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A köznevelésért felelős államtitkár közölte: az iskolákban június 15-ig lesz tanítás, a digitális oktatási rend nem változik. Országgyűlési képviselői mandátumának visszaadására szólította el Varga-Damm Andreát a Jobbik vezetése. A dolgozók bérének elvonása lett a válságkezelés általános módszere a baloldalon. Ózd után Miskolcon is a járványra hivatkozva csökkentették az önkormányzati cégek dolgozóinak fizetését, 390 ember béréből 25-50 százalékot vonva el. Magyarázkodásba kezdett a Gyurcsány-párti Arató Gergely, miután az ATV-ben a koronavírusban elhunytakról beszélve azon sajnálkozott, hogy azok számát tekintve sem áll rosszul az ország. A Demokratikus Koalíció arra szólította fel a kormányt, hogy állítsa le a határon túli gazdaságfejlesztési programokat. A kormány a munkahelyek védelmét ugyanúgy kötelességnek tekinti, mint a járvány leküzdését - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A munkahelyvédelmi bértámogatási programra jelentkezők száma május eleje óta ugrásszerűen nő, a legfrissebb adatok szerint már több mint 8 ezer vállalkozás adott be kérelmet - közölte Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Ma éjfélig lehet módosítani, illetve elfogadni a NAV által készített személyijövedelemadó-bevallási tervezetet. ITM: Ötmilliárd forintos keretösszegű pályázat indul a tisztán elektromos autók és segédmotoros kerékpárok beszerzésének támogatására. A kormány 652,5 millió forintos támogatásával, összesen 1,35 milliárd forint értékben épülnek futó- és bringapályák 33 településen - mondta Révész Máriusz, az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos. Járványügyi veszélye is lenne a határőrizeti rendszer feladásának, mivel a migránsok jelentős része a koronavírus-járvány gócpontjaiból jön - hangsúlyozta Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. A koronavírus-járvány miatt nem lehet megtartani a nemzeti összetartozás éve rendezvényeinek nagy részét - mondta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Videokonferenciát tartott a világ kereszténydemokrata erőit tömörítő CDI pártszövetség, melynek egyik alelnöke Orbán Viktor. A megbeszélés kiemelt témája a koronavírus-világjárvány kezelése volt, különös tekintettel a munka nélkül maradók újbóli elhelyezkedésének biztosítására – közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Orbán Viktor kezdeményezésére a CDI pártszövetség rögzítette azt az elvet, hogy az országokban annyi munkahelyet kell létrehozni, amennyit a koronavírus elpusztít. Az Európai Bizottság javaslata alapján 6 hónappal meghosszabbíthatják az aláírásgyűjtést az európai kisebbségek védelme érdekében. A kezdeményezést a Székely Nemzeti Tanács indította el, amelynek célja az, hogy az őshonos kisebbségek közvetlenül kapjanak európai uniós forrásokat. Megsértette a magyar nemzetiségű román állampolgárok emberi méltóságát Klaus Iohannis államfő, amikor magyar nyelvű köszöntéssel gúnyolódva Erdély kiárusításával vádolta meg szociáldemokrata ellenfeleit - állapította meg a Diszkriminációellenes Tanács. A világban 4 900 253-an fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 323 341, a gyógyultaké pedig 1 689 334 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. A román gazdasági miniszter szerint jelenleg az tűnik a legvalószínűbbnek, hogy június 15-én indulhat újra Romániában a turizmus, ha addig nem fog ismét növekedni a koronavírus-fertőzöttek száma. Koronavírusteszt és korlátozások nélkül léphetnek be várhatóan már péntektől Szerbia területére a hazai és a külföldi utazók is, június elsejétől pedig a szerbiai állampolgárok korlátozások nélkül utazhatnak Bulgáriába és Görögországba is. Ukrajnában meghaladta a 19 ezret az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma, és Volodimir Zelenszkij államfő megerősítette, hogy május 22-től újraindítják a települési és a peremvárosi személyszállítást, valamint jövő hétfőtől kinyitnak az óvodák. Volidimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy kész bármilyen formátumban tárgyalni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az ukrán területek és a politikai foglyok „visszatérése” érdekében. Spanyolországban az elmúlt 24 órában 95-en hunytak el a koronavírus-járvány következtében, a fertőzés eddig 27 888 ember halálát okozta. Olaszországban egy nap alatt 161 ember vesztette életét a járvány következtében, a halottak száma összesen 32 330. A 11,5 milliós lakosú Belgiumban 9150-re emelkedett a járványban elhunytak száma. Oroszországban az elmúlt nap folyamán 8764-gyel 308 705-re nőtt az igazolt Covid-19-fertőzöttek száma. Donald Trump amerikai elnök fontolgatja, hogy megtiltja a beutazást az Egyesült Államokba Latin-Amerikából, különösen Brazília esetében. Brazília ugyanis a világon a harmadik olyan ország, ahol a legtöbb koronavírusos fertőzést diagnosztizálták. Július 5-re írta ki az előrehozott parlamenti választásokat Zoran Milanovic horvát államfő. Mahmúd Abbász palesztin elnök bejelentette: a Palesztin Hatóság érvénytelennek tekinti az Izraellel és az Egyesült Államokkal aláírt összes megállapodást, ideértve a biztonsági egyezményeket is, mert Izrael Ciszjordánia részeinek annektálását tervezi. Észak-afrikai migránsok késekkel estek egymásnak Belgium második legnagyobb városában, Antwerpenben. A 18 és 30 közötti férfiak összecsapásában legalább egy ember súlyosan megsérült. Újabb átkelő nyílt meg az osztrák-magyar határon, Zsira és Lutzmannsburg között - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán. BKV: Az utasok számára a szájmaszk viselése ezután is kötelező, a kesztyű használata pedig javasolt. Szombaton újra megnyitja kapuit a szentendrei Skanzen, a szabadtéri múzeum egyelőre csak sétálójeggyel lesz látogatható a járványügyi és távolságtartási szabályok betartásával. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. közleménye szerint a Palatinus, a Paskál, a pesterzsébeti, a csillaghegyi strand és a Római Strandfürdő május 30-án, a Pünkösdfürdői Strandfürdő pedig legkésőbb június 15-én nyitja meg kapuit. Zárt kapuk mögött, de hamarosan újra versenyeket rendez a Magyar Lovassport Szövetség – közölte Lázár Vilmos, a szervezet elnöke. A következő szezonban is az Egis Körmend férfi kosárlabdacsapatát erősíti majd Tóth Norbert, a magyar válogatott centere.