2018. augusztus 28.,
kedd, Ágoston napja

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Horror vírus

Hír TV

2018. augusztus 28., kedd 20:51, frissítve: kedd 20:52

A kék bálna után itt az újabb gyerekeket zaklató vírus. Momo miatt már többen követtek el öngyilkosságot, de mit tehetnek a szülők? – megkérdeztük Gyurkó Szilva gyermekjogvédőt.

 

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