Hollik István: A baloldalnak nem volt lehetősége nemet mondani

Meghosszabbította az Országgyűlés a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet hatályát, megszavazták a járvány második hulláma elleni védekezésről szóló törvényt. A törvény hatályba lépésével este 8 és hajnal 5 óra között kijárási tilalmat vezetnek be. Bezárnak az éttermek, az üzemi étkezdék azonban továbbra is nyitva maradhatnak. Az üzletek, fodrászatoknak, és a kisipari szolgálatóknak este 7-kor be kell csukniuk. A középiskolákban és a felsőoktatásban át kell állni a digitális oktatásra. Aláírta a rendkívüli jogrend meghosszabításáról szóló törvényt a miniszterelnök. Ha betartjuk a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozó szabályokat, és összefogunk, akkor „együtt ismét sikerülni fog” - hangsúlyozta Orbán Viktor. Korózs Lajos lemondását követeli a Fidesz. Kocsis Máté, a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője a parlamentben azt mondta, a népjóléti bizottság MSZP-s elnökének már akkor távoznia kellett volna a tisztségéből, amikor az elhíresült kamuvideót készítette, most halálozási statisztikákat hamisított. 4140 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 118 918-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 103 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 2596-ra emelkedett, 27 585-an meggyógyultak. A fertőzés továbbadásának minimalizálása, az egészségügyi ellátórendszer biztonságos működtetése és a gyógyulás folyamatának meggyorsítása a célja az új intézkedéseknek - közölte az országos tiszti főorvos. Müller Cecília hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy minél kevesebben szoruljanak kórházi kezelésre, ehhez viszont az kell, hogy a higiénés rendszabályok szigorú betartásával elkerüljük a fertőződést. Személyesen ellenőrizte a miniszterelnök a Kínából beszerzett egymillió adag Favipiravir gyógyszert és az antigén teszteket. Orbán Viktor a Dél-Pesti centrumkórház infektológus főorvosával nézte át a most érkezett készletet. Szlávik János tájékoztatta a miniszterelnököt arról, hogy az egymillió darab tabletta több mint tízezer beteg kezelésére elég. Közölte: azoknak adják majd a gyógyszert, akiknek tünetei vannak, lázasak, köhögnek, de még nem igényelnek kórházi ellátás. Döntés született arról, hogy a szalagavatókat kötelező jelleggel el kell halasztani - jelentette be Maruzsa Zoltán, az Emmi köznevelésért felelős államtitkára. Nem jelent járványügyi kockázatot az őszi szóbeli érettségi – mondta Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár Magyarország élőben című műsorunkban. Azoknak is emelkedik a csecsemőgondozási díj összege júliustól, akik már igénybe veszik a juttatást - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Novák Katalin ismertette: ha valakinek 2021 év elején születik gyermeke, és a csedet igénybe véve van otthon, júliustól rá is érvényes az új szabályozás. Karácsony Gergely döntése miatt százmilliós büntetést fizetett a BKV. A Közbeszerzési Döntőbizottság megbírságolta a fővárosi tömegközlekedési céget, mert az egy főpolgármesteri határozat miatt eredménytelennek mondott ki egy amúgy érvényes reklámtendert. A Fidesz tiltakozik az ellen, hogy a főváros balliberális vezetése lehetővé tenné a volt cinkotai strand területének beépítését - jelentette be Szatmári Kristóf, a párt országgyűlési képviselője. A tehetséggondozás nemzeti ügy, és még a koronavírus-járvány sem állíthatja meg - mondta a családokért felelős tárca nélküli miniszter a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum online ülése után. A válsághelyzetre tekintettel gyorsított eljárásban születtek döntések a vállalkozások fejlesztéseit támogató pályázaton - jelentette be a pénzügyminiszter. Varga Mihály közölte: 31 milliárd forintnyi beruházás indulhat el 1300 magyar vállalkozásnál. Ezzel 37 ezer munkahely megvédését segíti a kormány. A pénzügyminiszter szerint hamarosan újabb támogatásokról születnek döntések. Több mint 5 százalékkal mérséklődtek az országban az albérleti díjak szeptemberben az előző év azonos időszakához képest. Budapesten utoljára 2017 novemberében voltak ilyen alacsonyak az átlagos havi bérleti díjak - közölte az ingatlan.com. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes az elmúlt tíz év nemzetpolitikai eredményeit úgy értékelte: „a megvalósult tények önmagukért beszélnek”. Az európai baloldal nem hajlandó beszélni a migránsok által elkövetett terrorcselekményekről, arról, hogy ártatlan európaiakat mészárolnak le az utcákon - mondta Hidvéghi Balázs, a Fidesz-KDNP EP-képviselője. A világon 50,8 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1,2 millió, a gyógyultaké pedig 33,2 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Romániában több mint ezer embert megbírságoltak a koronavírus-járvány megfékezése érdekében elrendelt kijárási tilalom első éjszakáján a rendelkezés megsértése miatt. Az észak-macedón kormány betiltotta a négyfősnél nagyobb rendezvényeket az országban, ahol a gyülekezési tilalom eddig csak 21 órától volt érvényben, most már egész napra vonatkozik - közölte a Vesti.mk macedón hírportál. Donald Trump amerikai elnök jogászcsapata benyújtotta a perkeresetet a pennsylvaniai választások miatt. Mitch McConnell, az amerikai szövetségi szenátus republikánus többségének vezetője támogatja Donald Trump elnököt a választások vitatott eredményeit tisztázó jogi eljárások megindításában. Az afganisztáni tálibok azt szorgalmazták, hogy az új amerikai vezetés tartsa magát a februárban megkötött amerikai-tálib megállapodáshoz. Tüntetők hatoltak be az örmény parlament és kormány épületébe az ellen tiltakozva, hogy az örmény miniszterelnök bejelentette: megállapodást írt alá a hegyi-karabahi fegyveres konfliktus lezárásáról az azerbajdzsáni elnökkel és az orosz államfővel. A Moszkva, Baku és Jereván között Hegyi-Karabah ügyében létrejött megállapodások a fegyveres konfliktus lezárásáról lehetőséget nyújtanak a kérdés igazságos rendezésére - közölte Vlagyimir Putyin orosz elnök. Oroszország elkezdte békefenntartók Hegyi-Karabahba telepítését, párhuzamosan az örmény csapatok kivonásával - közölte az orosz védelmi minisztérium. Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter gratulált Azerbajdzsánnak a hegyi-karabahi fegyveres konfliktus lezárásáról szóló azeri-örmény-orosz megállapodáshoz. Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök közölte: bezárják azokat a magáncégeket, amelyek elutasítják, hogy a vállalatnál szakszervezet alakuljon. Az iszlamista terror nem vallások ellentétére épül, leküzdéséhez pedig a biztonsági és büntetőjogi szempontok mellett a társadalmi vetületet is figyelembe kell venni - mondta Angela Merkel német kancellár. Eltiltotta a más vallások híveivel való házasságkötéstől Mohamed próféta tanainak oroszországi követőit az ország muzulmán vallástudósainak tanácsa - közölte az Interfax hírügynökség. Agyonlőttek egy újságírót a Mexikó középső részén található Salamanca városában munka közben. Elfogott a rendőrség egy török embercsempészt, aki harmincnyolc, magát szírnek valló migránst szállított német rendszámú kisteherautójának rakterében az M6-os autópályán. A rendőrség hétfőn 144 alkalommal intézkedett a maszkviselés szabályainak figyelmen kívül hagyása miatt, 146 alkalommal pedig a kijárási korlátozás szabályainak megsértése miatt - mondta Kiss Róbert alezredes. Jogerősen egy év börtönbüntetésre ítélt a Debreceni Törvényszék egy férfit, aki mintegy ezer gyermekpornográf képet tárolt a számítógépén. Lőfegyvert, légfegyvereket és több száz lőszert foglaltak le a rendőrök egy bárnai férfi lakásán, az 59 éves férfi ellen eljárást indítottak - közölte a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság. Őrizetbe vettek a rendőrök három bácsalmási férfit, akik baseballütővel és karóval bántalmaztak külföldieket idén nyáron. A banda negyedik tagját még keresik - közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság. Legjobb magyarként Verrasztó Dávid második lett 400 méter vegyesen a Nemzetközi Úszóliga kilencedik összecsapásán, amelyen csapata, a Hosszú Katinka vezette Iron a harmadik helyen végzett. Férfi vízilabda ob I: Tatabánya - Kaposvári VK 6:7 A magyar futsalválogatott 4:3-ra kikapott az ukránoktól a Debrecenben rendezett felkészülési mérkőzésen. Távozott posztjáról Kuttor Attila, a labdarúgó OTP Bank Ligában sereghajtó Mezőkövesd Zsóry FC vezetőedzője. Szoboszlai Dominik csatlakozott az Izland elleni Európa-bajnoki pótselejtezőre készülő magyar labdarúgó-válogatotthoz. A német THW Kiel lesz a Telekom Veszprém ellenfele a férfi kézilabda Bajnokok Ligája elődöntőjében, az előző idény decemberre halasztott kölni négyes döntőjében.