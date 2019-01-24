Hivatali ügyek

2019. JANUÁR 25., PÉNTEK
GULYÁS GERGELY KANCELLÁRIAMINISZTER ELÍTÉLI SNEIDER TAMÁS FELESÉGÉNEK KARLENDÍTÕS, A SAJÁT LAKODALMÁN A NÁCI KÉZJELET BEMUTATÓ VIDEÓJÁT HÍR TV.
A MÁSODIK SZAKASZÁBA LÉPETT A STOP SOROS TÖRVÉNYCSOMAG MIATT INDULT KÖTELEZETTSÉGSZEGÉSI ELJÁRÁS MAGYARORSZÁG ELLEN.
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG INDOKLÁSSAL ELLÁTOTT VÉLEMÉNYT KÜLD MAGYARORSZÁGNAK, A MAGYAR HATÓSÁGOKNAK KÉT HÓNAPJUK VAN, HOGY VÁLASZOLJANAK ERRE.
GULYÁS GERGELY: A KORMÁNY CÉLJA, HOGY AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEIBEN A BEVÁNDORLÁST TÁMOGATÓ HELYETT AZ ELLENZÕ TÖBBSÉG JÖJJÖN LÉTRE.
NEM VALÓSZÍNÛ, HOGY AZ UNIÓ EL TUD VONNI FORRÁSOKAT A TAGÁLLAMOKTÓL TETTE HOZZÁ A MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETÕ MINISZTER.
JOBBIK: KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉSEKEN KELL SZEMBESÍTENI A FIDESZESEKET A TÚLÓRÁT SZABÁLYOZÓ TÖRVÉNNYEL JELENTETTE BE JAKAB PÉTER.
FIDESZ: A BALOLDAL NEM BECSÜLTE A MUNKÁT ÉS AGYONADÓZTATTA A BÉREKET, A FIDESZ-KDNP KORMÁNYZÁSA ÓTA JOBBAN MEGÉRI DOLGOZNI.
GULYÁS GERGELY: A JOBBIK ÉS A BALOLDAL ÖSSZEFOGÁSA ARRÓL SZÓL, HOGY A BALOLDAL PRÓBÁLJA SZALONKÉPESSÉ TENNI A RASSZIZMUST ÉS AZ ANTISZEMITIZMUST.
JÖVÕ HÉTFÕTÕL VASÁRNAPIG BONYOLÍTJA LE KÖZÖS FÕPOLGÁRMESTER-JELÖLTJÉT KERESÕ ELÕVÁLASZTÁSÁT AZ MSZP, A DK, A PÁRBESZÉD ÉS A SZOLIDARITÁS.
RÉTVÁRI BENCE: 391 MILLIÓ FORINTOS BERUHÁZÁS-ELÕKÉSZÍTÕ TÁMOGATÁST KAP HÁROM ZENEMÛVÉSZETI ISKOLA.
A TAVALYI 2-10%-OS DRÁGULÁS UTÁN AZ IDÉN 5-10%-KAL LESZ MAGASABB AZ ÉPÍTÕANYAGOK ÁRA VILÁGGAZDASÁG.
FOLYTATÓDNAK A BÉRTÁRGYALÁSOK AZ AUDI HUNGARIA ZRT. ÉS AZ AUDI HUNGÁRIA FÜGGETLEN SZAKSZERVEZET KÖZÖTT MTI.
FA NÁNDORT BEIKTATTA TAGJAI KÖZÉ A HALHATATLAN MAGYAR SPORTOLÓK EGYESÜLETE - MTI.
A RÁDAY UTCAI KOLLÉGIUM HASZNÁLHATATLANNÁ VÁLT A SZERDA ESTI TÛZ MIATT, EZÉRT A VIZSGAIDÕSZAKOT FELFÜGGESZTETTÉK.
ANDY VAJNÁT BUDAPESTEN, A FIUMEI ÚTI TEMETÕBEN HELYEZIK ÖRÖK NYUGALOMRA.
KÖTELEZETTSÉGSZEGÉSI ELJÁRÁST INDÍTOTT AUSZTRIA ELLEN AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG A CSALÁDI ELLÁTÁSOK ÉS ADÓKEDVEZMÉNYEK ÜGYÉBEN.
AUSZTRIA MEGVONTA AZ ORSZÁGBAN DOLGOZÓ UNIÓS POLGÁROK CSALÁDI ELLÁTÁSÁT ÉS ADÓKEDVEZMÉNYEIT, HA A GYEREKEIK KÜLFÖLDÖN ÉLNEK.
KIVONULHAT AZ AIRBUS NAGY-BRITANNIÁBÓL, HA ALKU NÉLKÜLI BREXITRE KERÜL SOR KÖZÖLTE A CÉG VEZÉRIGAZGATÓJA.
SOROS GYÖRGY 24. ALKALOMMAL TALÁLKOZOTT MAGAS RANGÚ BRÜSSZELI VEZETÕVEL A DAVOSI VILÁGGAZDASÁGI FÓRUMON.
DEUTSCH TAMÁS EP-KÉPVISELÕ: AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGNAK VILÁGOS VÁLASZT KELL ADNIA ARRA, HOGY KIK KEZDEMÉNYEZTÉK A TALÁLKOZÓKAT ÉS MIBEN ÁLLAPODTAK MEG.
EURÓPA EGYIK LEGFONTOSABB FELADATA, HOGY HATÉKONYAN KEZELJE A MIGRÁCIÓT JELENTETTE KI VIORICA DANCILA ROMÁN KORMÁNYFÕ BRÜSSZELBEN.
LETETTE A HIVATALI ESKÜT CSÜTÖRTÖKÖN KINSHASÁBAN FELIX TSHISEKEDI, KONGÓ ÚJ ELNÖKE, BÁR A VÁLASZTÁSOK TISZTASÁGÁT TÖBBEN MEGKÉRDÕJELEZTÉK.
ÉSZAK-KOREAI HÍRÜGYNÖKSÉG: UTASÍTÁST ADOTT KIM DZSONG UN A DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖKKEL TARTANDÓ KÖVETKEZÕ CSÚCSTALÁLKOZÓ ELÕKÉSZÍTÉSÉRE.
THERESA MAY BRIT MINISZTERELNÖK SZERINT A BREXIT ELHALASZTÁSA SEMMIT NEM OLDANA MEG.
MICHEL BARNIER UNIÓS BREXITÜGYI FÕTÁRGYALÓ: JELENLEG A RENDEZETLEN BREXIT ESÉLYE A LEGNAGYOBB.
A BRIT IPARSZÖVETSÉG SZERINT LONDONNAK ÉVI 40 MILLIÁRD FONTJÁBA KERÜLHET A MEGÁLLAPODÁS NÉLKÜLI KILÉPÉS.
A SZÍRIAI KORMÁNY FELFÜGGESZTETTE AZ EURÓPAI UNIÓ DIPLOMATÁI ÉS TISZTSÉGVISELÕI SZÁMÁRA A TÖBBSZÖRI BELÉPÉST BIZTOSÍTÓ VÍZUMOK KIADÁSÁT.
TIZENHÁROM ÉV BÖRTÖNRE ÍTÉLTE CSÜTÖRTÖKÖN VIKTOR JANUKOVICS VOLT UKRÁN ÁLLAMFÕT A KIJEVI BÍRÓSÁG HAZAÁRULÁS ÉS HÁBORÚ KIROBBANTÁSÁBAN VALÓ BÛNSEGÉDLET MIATT MAGYAR IDÕK.
ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGY KISTEHERAUTÓ ÉS EGY SZEMÉLYAUTÓ KABA ÉS PÜSPÖKLADÁNY KÖZÖTT, A BALESETBEN A GÉPKOCSI VEZETÕJE ÉLETÉT VESZTETTE POLICE.HU.
KATASZTRÓFAVÉDELEM: TÛZ ÜTÖTT KI EGY 8. KERÜLETI LAKÁSBAN CSÜTÖRTÖK ESTE, A TÛZOLTÓK EGY NÕT KIHOZTAK AZ INGATLANBÓL, DE KÉSÕBB MEGHALT.
JEGES, ÓNOS ESÕRE, HÓRA ÉS VIHAROS SZÉLRE FIGYELMEZTET AZ OMSZ A KÖVETKEZÕ NAPOKBAN.
KIGYULLADT A REFORMÁTUS EGYHÁZ RÁDAY KOLLÉGIUMA TEGNAP ESTE BUDAPESTEN, A TÛZBEN EGY EMBER MEGHALT.
ORBÁN VIKTOR FELAJÁNLOTTA, HOGY A KORMÁNY SEGÍTSÉGET NYÚJT A KÁROK ELHÁRÍTÁSÁHOZ ÉS AZ ÉPÜLET RENDBETÉTELÉHEZ.
MEGHALT URI ISTVÁN JÁSZAI MARI-DÍJAS SZÍNÉSZ, A CENTRÁL SZÍNHÁZ MÛVÉSZE, 73 ÉVES VOLT.