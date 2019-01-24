2019. január 24.,
csütörtök, Timót napja

Hivatali ügyek

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2019. január 24., csütörtök 21:57, frissítve: csütörtök 22:29

Tovább egyszerűsítené a hivatali ügyintézést a kormány. Itt volt Tuzson Bence közszolgálatért felelős államtitkár, aki szerint a cél, hogy a következő húsz évben Magyarország Európa egyik legélhetőbb országa legyen.

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