2019. január 24.,
csütörtök, Timót napja

Hitelesség

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2019. január 24., csütörtök 21:16, frissítve: csütörtök 21:36

Gulyás Gergely szerint a Jobbik és a baloldal összefogása arról szól, hogy a baloldal próbálja szalonképessé tenni a rasszizmust és az antiszemitizmust. A stúdióban volt Hollik István kormányszóvivő.

 

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