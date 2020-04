Higiéniás kihívás Józsefvárosban – osztozni a fürdőszobán hajléktalanokkal

A korábbi Fidesz-KDNP-s kerületvezetés arra törekedett, hogy ezekből a korszerűtlen lakásokból minél többen el tudjanak költözni sokkal kulturáltabb körülmények közé – hívta fel rá a figyelmet Vörös Tamás. A józsefvárosi Fidesz frakcióvezetője Velkovics Vilmosnak műsorvezetőnek elmondta, olyan idejétmúlt épületről van szó, ahol mind a mai napig közös fürdőszobát használnak az ott lakók, vagyis a hajléktalanokkal kell majd a fürdőhelyiséget megosztani.

Az ott élő embereknek önmagában nagy higiéniás kihívás, hogy közös fürdőszobát kell használni és ha még ezt ki tudja, hány száz hajléktalannal is meg kell osztani, akkor azt el lehet képzelni, milyen problémákat fog generálni

– tette hozzá.

Vörös Tamás felháborítónak nevezte, hogy a józsefvárosi önkormányzat senkit sem kérdezett meg arról, mit szólna, ha a közvetlen környezetébe hajléktalanok költöznének, hanem ezt egy diktátummal hozták a tudomásukra.

Fekete Dávid: Újraéled az európai autóipar

Magyarország élőben extra című műsorunk vendége volt online kapcsolás segítségével Fekete Dávid, a Széchenyi István Egyetem, Gróf Bethlen István Kutatóközpontjának tudományos vezetője.

Fekete Dávid elmondta, hogy a korábbi időszakot követően, a dízel-ügy, a kibocsátási szabályok változása, az elektromos autók népszerűvé válása, a hybrid autók térnyerése után, a koronavírus megjelenése és terjedése újabb kihívást jelentett az autóipar számára.

Kb. egy hónapja álltak le az autógyárak, a munkavállalók egészségének védelme miatt, ugyanakkor az alapanyagok és alkatrészek hiánya is akkor kezdődött.

A fekete hónapok után megcsillant a reménysugár, szépen lassan, fokozatosan újra indulhat a termelés, de a teljes helyreállásig még hetek várhatóak. Befolyásoló lesz továbbá a kereslet alakulása is.

Székely András: Több a hívás a lelki elsősegély telefonszolgálatoknál

„Mekkora növekedést tapasztalnak?” - kérdezte Velkovics Vilmos.

„Ezt így százalékosan pontosan nem lehet most megmondani, de kétségtelenül több a hívás a lelki elsősegély telefonszolgálatoknál . Most ez egy olyan helyzet, ahol – gyakorlatilag egy krízishelyzet – eszközöket kellene találnunk a mindennapi életre, amelyhez nem vagyunk hozzászokva. Kezdve attól, hogy el vagyunk egymástól szakítva, hogy be vagyunk zárva. (…)”