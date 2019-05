Hidvéghi Balázs: Hazug támadások érték az Orbán-Salvini találkozót

Kedves Nézőink! A ma esti, 11 órakor kezdődő Hírek után megismételjük Orbán Viktor miniszterelnök és Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, belügyminiszter közös budapesti sajtótájékoztatóját. Az erős nemzetállamok fontosságában, a keresztény értékeken alapuló európai kultúra elsőbbségében és a határvédelemben is egyetértett Orbán Viktor miniszterelnök és Matteo Salvini olasz belügyminiszter budapesti tárgyalásukon. Európa polgárai akkor járnak jól, ha nem Emmanuel Macron francia elnökre, hanem Olaszországra és Magyarországra hallgatnak a határvédelem ügyében - fogalmazott Orbán Viktor a közös sajtótájékoztatón. Nem az illegális bevándorlók újraelosztására van szükség Európában, hanem olyan Európa kell, amely megvédi a határait a tengeren és a szárazföldön - mondta az olasz belügyminiszter Budapesten. Magyarország és Olaszország elképzelése azonos az európai határok védelméről; arról, miként kell megakadályozni, hogy embertömegek, terroristák és más nemkívánatos személyek az EU területére jussanak - közölte Pintér Sándor belügyminiszter. A bevándorláspárti baloldal azért támadja Salvinit, mert sikerült megvédenie a határokat, és ez nem tetszik Sorosnak és az embereinek - mondta Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Az európai parlamenti választás az európai népek ébredésének napja lesz - mondta Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, belügyminiszter az M1 műsorában. Gréczy Zsolt, a Demokratikus Koalíció frakciószóvivője szégyennek nevezte, hogy Orbán Viktor miniszterelnök Matteo Salvini olasz belügyminiszterrel, miniszterelnök-helyettessel találkozott a budapesti Karmelita kolostorban. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint az Európai Bizottság az illegális bevándorlás kérdésében bort iszik és vizet prédikál, tettei és szavai ugyanis áthidalhatatlan távolságban vannak egymástól. A migrációs válság megoldása csak a bevándorlás leállításával lehetséges, ezért óriási a jelentősége a májusi európai parlamenti választásoknak - hangsúlyozta Szájer József fideszes EP-képviselő. Az európai parlamenti választás óriási tétje, hogy olyan képviselőket választanak-e, akik a magyar gazdák érdekeit képviselik Brüsszelben vagy olyanokat, akik Brüsszel érdekeit akarják megvalósítani Magyarországon - közölte Nagy István agrárminiszter. Fontos a Romániában élő magyarok számára is az, hogy az anyaország egyre fontosabb szerepet játszik a nemzetközi politikai életben - mondta az RMDSZ elnöke Magyarország Élőben című műsorunkban. Kelemen Hunor kifejtette: a brüsszeli vezetőknek meg kell érteniük, hogy a közép-kelet európai országok másképp gondolkodnak, de együttműködéssel többet lehet elérni, mint erőszakkal. A választók 78 százaléka elítéli Bangóné Borbély Ildikó szocialista országgyűlési képviselő „patkányozó" kijelentését - derül ki a Nézőpont kutatásából. Három pontból álló ajánlatot tett az ellenzék pártjainak Puzsér Róbert annak érdekében, hogy az ősszel esedékes önkormányzati választáson legyőzzék Budapesten a Fideszt: szerinte a fővárosban centrumpozícióból, és nem baloldalról lehetséges a hatalomváltá Hárommilliárd forintból épít új gumibitumen-üzemet a Mol Zalaegerszegen; Varga Mihály a beruházás alapkőletételén azt hangsúlyozta, hogy meg kell őrizni a magyar gazdaság válságállóságát, amelynek egyik biztosítéka maga a Mol. Kampányt indított a változó kamatozású jelzáloghitelek fix kamatozásúra váltása érdekében a Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Bankszövetség. Jövő év január elsejétől a nevelőszülőknek is elérhetővé válik a gyermekgondozási díj, a gyed – közölte Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára. Komoly lehetőséget jelent a július 1-től életbe lépő falusi CSOK a kistelepüléseken élő nagycsaládosoknak, mivel már öt és fél millió forintért házat lehet venni a nem városközeli községekben – írja a Magyar Nemzet. A világon egyedülálló, hogy a magyar kormány 140 ezer diáknak alanyi jogon biztosítja a kétszer kéthetes külföldi nyelvtanulás lehetőségét – közölte Bartos Mónika miniszteri biztos az M1-en. A nyolcadik osztályos diákok 96,5 százaléka felvételt nyert valamilyen középfokú oktatási intézménybe - közölte az Oktatási Hivatal. Nemzeti Mintaterv Katalógus készül, amelyben a magyar embereket segítő, olcsó, jó minőségű és hagyományokat tisztelő épületek tervei találhatók majd meg – közölte Tuzson Bence, a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára az M1-en. Országos kampány indul a nemzeti parkok Széchenyi 2020 programban magyar és európai uniós forrásokból megvalósuló fejlesztéseinek bemutatására - mondta Schanda Tamás európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár. A kormány a termelők számára bevezette a rendkívüli öntözési célú vízhasználatot, a gazdáknak erre vonatkozó igényüket az illetékes vízügyi hatóságnál kell bejelenteniük – közölte az Agrárkamara. A csapvíz ólomtartalmát vizsgálta a Nemzeti Népegészségügyi Központ, a beérkezett 2700 vízminta csaknem ötödében találtak eltérést, jellemzően a régi épületekben mutatható ki határérték feletti ólomkoncentráció a csapvízben - írja a Világgazdaság. A Magyar Víziközmű Szövetség szerint a Magyarországon szolgáltatott ivóvíz kiválóan megfelel az európai uniós előírásoknak és jogszabályoknak. Nagy Edit főtitkár kiemelte, a csapvíz Magyarországon az egyik legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer, ugyanakkor az 1945 előtt épített épületeket érintheti a jelzett probléma, de az ólomtartalom „kifolyatás" hatására határérték alá csökkenhet. Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök május 13-án találkoznak Washingtonban – értesült az Origo. A napirenden az energiabiztonság, a védelmi együttműködés, a kétoldalú kapcsolatok és a regionális biztonsági kérdések szerepelnek majd. Komoly jelentősége lesz Orbán Viktor kormányfő május 13-i washingtoni munkalátogatásának, amelynek során Donald Trump amerikai elnök fogadja őt - jelentette ki brüsszeli sajtótájékoztatóján Szijjártó Péter. Magyarország boldogan diverzifikálná energiaforrásait, de ennek előfeltétele a szükséges infrastruktúra kiépítése és a beruházási döntések meghozatala, ezek azonban a nemzetközi partnereken múlnak - mondta a külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben. Közép-Európának világos érdeke, hogy Kelet és Nyugat jó kapcsolatban álljon, lehetőséget kell biztosítani az értelmes párbeszédre, és az eurázsiai gazdasági együttműködésre - mondta Szijjártó Péter, miután kirgiz kollégájával tárgyalt. A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta, mindkét ország aktív résztvevője az Egy övezet, egy út kezdeményezésnek, amely jelenleg a világ legnagyobb gazdaságfejlesztési programja, és a szabadkereskedelem egyik legfontosabb garanciája. Angela Merkel német kancellár háromnapos nyugat-afrikai körútjának első állomásán, Burkina Fasóban ígéretet tett arra, hogy Németország támogatni fogja a térség országait az iszlamista terrorizmus elleni harcukban és a stabilitás megteremtésében. A Törökországban tartózkodó menekült családok családtagonként havonta 120 török lírát kapnak az EU által is támogatott pénzbeli - köztük bankkártyaalapú - segélyprogramok keretében. Az unió eddig 1 milliárd eurót különített el a programra - közölte az Eur Szabályos utcai háború tört ki Párizsban, amikor a kormány ellen tüntető sárgamellényesek és az anarchista fekete ruhások összecsaptak a rohamrendőrökkel. A május elsejei zavargásokban csaknem 290 embert vettek őrizetbe a hatóságok. Újabb ingyenes utazási pályázatot hirdetett az Európai Bizottság az Európai Unió területén élő 18 éveseknek - közölte az uniós bizottság. Azokból a közös dolgokból, amelyek Vlagyimir Putyin szerint összekötik Ukrajnát és Oroszországot, mostanra csak a közös államhatár maradt meg - jelentette ki Volodimir Zelenszkij megválasztott ukrán államfő. Csapásokat mért a jemeni főváros, Szanaa repülőteréhez csatlakozó légitámaszpontra a jemeni harcokban részt vevő, szaúdi vezetésű katonai koalíció - közölte az SPA szaúdi hírügynökség. Az elmúlt hónapok legsúlyosabbjai közé tartozó légicsapásokat és ágyúzást hajtották végre a szíriai kormányerők és a velük szövetséges orosz csapatok Idlíb és Hama tartomány több pontja ellen - közölték mentőegységek és szír ellenzéki hírforrások. Jelentősen nő az amerikai cseppfolyósított földgáz behozatala az Európai Unióba, az import mennyisége rekordot döntött márciusban 1,4 milliárd köbméterrel - közölte az Európai Bizottság. Négy országot érintő európai körútra indul holnap Mike Pompeo amerikai külügyminiszter. A tárcavezető Finnországba, Németországba, az Egyesült Királyságba és Grönlandra látogat. A Fehér Ház 4,5 milliárd dollárt kért a kongresszustól, hogy enyhíthesse a Dél-Amerikából nagy számban érkező menedékkérők miatt az amerikai-mexikói határon kialakult válsághelyzetet. Donald Trump amerikai elnök valamennyi vallás és követője védelmét sürgette az Országos Imanap keretében tartott washingtoni rendezvényen. Floridában törvényt fogadtak el arról, hogy a tanárok fegyvert viselhetnek a tanintézményekben. Tüntetők százai vonultak az utcára Benin gazdasági fővárosában, Cotonouban a választások utáni feszült hangulatban, miután egy nő meghalt, két férfi pedig súlyosan megsebesült az előző napi tüntetéseken. Magyar rendőrök is védik a szerb határt. Észak-Macedóniában 30, Szerbiában pedig 15 magyar egyenruhás vesz részt a határrendészeti műveletekben – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. Rongálás és garázdaság miatt emelt vádat az ügyészség két fővárosi tüntetés résztvevője ellen – közölte Ibolya Tibor fővárosi főügyész. Szombat este 20 órától vasárnap reggel 8 óráig szünetel az útdíjfizetési szolgáltatás - közölte a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. A fizetős útszakaszokat a karbantartás ideje alatt sem lehet ingyenesen igénybe venni. Jégkorong divízió I/A világbajnokság: Magyarország-Litvánia 4:1 Férfi kosárlabda NB I: JP Auto-JKSE - Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 57:78 Bragmayer Zsanett ezüstérmet szerzett a spanyolországi Pontevedrában rendezett aquatlon-világbajnokságon. Férfi kosárlabda NB I: Pécsi VSK-Veolia - Szolnoki Olaj KK 108:87 Női kézilabda NB I: DVSC Schaeffler - Érd HC 34:31 Női kosárlabda NB I: Sopron Basket - Aluinvent DVTK 67:53