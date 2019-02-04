2019. február 4.,
hétfő, Ráhel, Csenge napja

Határvédelem

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2019. február 4., hétfő 21:00, frissítve: hétfő 21:10

Több mint háromszáz milliárd forintot költött határvédelemre a kormány az elmúlt három évben. A stúdióban volt Bakondi György belbiztonsági főtanácsadó, aki szerint 2018 nagy eredménye, hogy Magyarországon nincsenek szélsőséges közbiztonsági események.

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