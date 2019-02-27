Határtalanul

CSALÁDBARÁT MODELLT KELL ÉPÍTENI A MAGYAR GAZDASÁGBAN MONDTA ORBÁN VIKTOR SZERDÁN AZ MKIK GAZDASÁGI ÉVNYITÓJÁN.
A MINISZTERELNÖK EGYETÉRT AZZAL A JEGYBANKI TERVVEL, MISZERINT TOVÁBBRA IS 3% ALATT KELL TARTANI A DEFICITET.
ORBÁN VIKTOR: MAGYARORSZÁG EGY TÍZMILLIÓS KÖZÖSSÉG MARAD, ÉS NEM FOGNAK IDE IDEGEN MUNKAERÕT BETELEPÍTENI.
KORMÁNYFÕ: MAGYAR MODELLT KELL LÉTREHOZNI A GAZDASÁGI KIHÍVÁSOKRA, ÉS NEM ENGEDHETÕ MEG KILENGÉS A PÉNZÜGYEK TEKINTETÉBEN.
330 PONTBÓL ÁLLÓ VERSENYKÉPESSÉGI PROGRAMOT TESZ KÖZZÉ A MAGYAR NEMZETI BANK.
SZIJJÁRTÓ PÉTER: A DÉL-KOREAI SK INNOVATION MÁRCIUSBAN INDULÓ, 239 MRD FT ÉRTÉKÛ BERUHÁZÁSA EZER ÚJ MUNKAHELYET TEREMT KOMÁROMBAN.
A KÖZELJÖVÕBEN ONLINE INTÉZHETÕVÉ VÁLIK, A TÖBBI KÖZT, AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS KÖZÖLTE A KLIK.
TOROCZKAI LÁSZLÓ PÁRTELNÖK VEZETI MI HAZÁNK MOZGALOM EP-LISTÁJÁT, A MÁSODIK HELYRE DÚRÓ DÓRA ELNÖKHELYETTES KERÜL.
KSH: 3,7% VOLT A MUNKANÉLKÜLISÉG TAVALY NOVEMBER ÉS IDÉN JANUÁR KÖZÖTT, A FÉRFIAK KÖRÉBEN NÕTT, A NÕK MUTATÓI VISZONT JAVULTAK.
MEGKEZDÕDÖTT A MAGYAR FALU PROGRAM, KÉT-HÁROM HETENTE NYÍLNAK ÚJABB PÁLYÁZATOK KISTELEPÜLÉSEK FEJLESZTÉSÉRE MAGYAR NEMZET.
LEMOND PARLAMENTI MANDÁTUMÁRÓL A JOBBIKBÓL KEDDEN KILÉPETT HEGEDÛS LÓRÁNTNÉ.
HIDVÉGHI BALÁZS FIDESZ-SZÓVIVÕ: DOBREV KLÁRA SZEMREBBENÉS NÉLKÜL MEGSZAVAZNÁ AZ ÖSSZES BRÜSSZELI BEVÁNDORLÁSPÁRTI JAVASLATOT.
MABISZ: MÁRCIUS 1-JÉN ÉJFÉLIG KELL RENDEZNI A KGFB-DÍJAKAT.
5 FORINTTAL EMELKEDETT A BENZIN ÉS 3 FORINTTAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI ÁRA SZERDÁN.
KÖVÉR LÁSZLÓ HÁZELNÖK ELISMERÉSÉT FEJEZTE KI AZ ETIÓP ÁLLAMNAK AZÉRT, AMIT AZ AFRIKAI ORSZÁGBAN TARTÓZKODÓ KÖZEL EGYMILLIÓ MENEKÜLTÉRT TESZ.
NAGYSZABÁSÚ HADGYAKORLATOT KEZDETT A TÖRÖK HADITENGERÉSZET A FEKETE-, AZ ÉGEI- ÉS A FÖLDKÖZI-TENGEREN, SZERDÁN.
OROSZ NEMZETI ÛRKÖZPONT LÉTREHOZÁSÁT RENDELTE EL VLAGYIMIR PUTYIN OROSZ ELNÖK.
AZ ENSZ BIZTONSÁGI TANÁCSA SZERDÁN EGYHANGÚLAG ELFOGADOTT HATÁROZATBAN SZÓLÍTOTT FEL MINDEN AFRIKAI HÁBORÚ 2020-IG TÖRTÉNÕ BEFEJEZÉSÉRE.
LELÕTT KÉT INDIAI HARCI REPÜLÕGÉPET A PAKISZTÁNI LÉGIERÕ SZERDÁN, KÉT INDIAI PILÓTÁT ELFOGTAK, TÖBBEN MEGHALTAK.
TÛZ ÜTÖTT KI SZERDÁN KAIRÓ FÕPÁLYAUDVARÁN, LEGKEVESEBB 25 EMBER MEGHALT, 50 MEGSÉRÜLT.
A KAIRÓI FÕPÁLYAUDVARON TÖRTÉNT KATASZTRÓFA UTÁN LEMONDOTT AZ EGYIPTOMI KÖZLEKEDÉSI MINISZTER.
ISMERETLENEK HATOLTAK BE ÉSZAK-KOREA MADRIDI NAGYKÖVETSÉGÉRE MÉG MÚLT HÉTEN, AHOL ÓRÁKON ÁT FOGVA TARTOTTÁK A SZEMÉLYZET TAGJAIT.
A MADRIDI ÉSZAK-KOREAI NAGYKÖVETSÉGRE BEHATOLÓK TÖBB INFORMATIKAI ESZKÖZT IS ELLOPTAK AZ ÉPÜLETBÕL - EL CONFIDENCIAL INTERNETES LAP.
BARÁTJÁNAK NEVEZTE KIM DZSONG UN ÉSZAK-KOREAI VEZETÕT DONALD TRUMP TWITTER-ÜZENETÉBEN SZERDÁN.
SEMMISNEK MONDTA KI A RENDKÍVÜLI ÁLLAPOT KIHIRDETÉSÉT AZ AMERIKAI KÉPVISELÕHÁZ.
ANTWERPENBEN A FIATAL GYEREKEK MINDÖSSZE NEGYEDE BELGA SZÁRMAZÁSÚ, A TÖBBI BEVÁNDORLÓ HÁTTÉRREL RENDELKEZIK ÍRJA A BREITBART.
EMMANUEL MACRON FRANCIA ELNÖK SZERINT "ELJÖTT AZ IDÕ", HOGY A BRIT VEZETÕK ELDÖNTSÉK, AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG HOGYAN KÍVÁN KILÉPNI AZ EURÓPAI UNIÓBÓL.
THERESA MAY: AZ EU-ÁLLAMPOLGÁROK JOGAI MEGÁLLAPODÁS NÉLKÜLI BREXIT ESETÉN IS GARANTÁLTAK.
ELUTASÍTOTTA SZERDÁN A LONDONI ALSÓHÁZ A MUNKÁSPÁRT INDÍTVÁNYÁT, AMELY VÁMUNIÓS VISZONYRENDSZER FENNTARTÁSÁT ÍRTA VOLNA ELÕ A BREXIT UTÁN IS.
A BRIT MUNKÁSPÁRT TÁMOGATNA EGY ÚJABB NÉPSZAVAZÁSI KEZDEMÉNYEZÉST NAGY-BRITANNIA EU-TAGSÁGÁRÓL.
UNICEF: EGY SZÍRIAI MENEKÜLTTÁBORBAN AZ IDÉN 12 GYEREK HALT MEG A ROSSZ KÖRÜLMÉNYEK MIATT.
MÁRCIUS 5-ÉN TEMETIK TANDORI DEZSÕ KOSSUTH- ÉS JÓZSEF ATTILA DÍJAS ÍRÓT A FIUMEI ÚTI NEMZETI SÍRKERT RAVATALOZÓJÁBAN.
EMBERÖLÉS GYANÚJA MIATT EGY HÓNAPRA ELRENDELTE A KECSKEMÉTI JÁRÁSBÍRÓSÁG EGY 64 ÉVES KECSKEMÉTI FÉRFI LETARTÓZTATÁSÁT.
KÉT BALESET TÖRTÉNT AZ M3-AS AUTÓPÁLYÁN BAGNÁL SZERDA DÉLUTÁN, 7-EN MEGSÉRÜLTEK; NYÍREGYHÁZA FELÉ LEZÁRTÁK AZ AUTÓPÁLYÁT.
KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT NYÍREGYHÁZÁN A FÉNYES UTCA ÉS A CIFRASOR KERESZTEZÕDÉSÉBEN, EGY EMBER SÚLYOSAN, KETTEN KÖNNYEBBEN MEGSÉRÜLTEK.