2019. február 27.,
szerda, Ákos, Bátor napja

Határtalanul

Hír TV

2019. február 27., szerda 22:03

Bővíti a kormány a Határtalanul programot. A cél, hogy a lehető legtöbb magyarországi diák eljusson határon túli magyarok lakta területre. Vendégünk volt Potápi Árpád államtitkár.

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