Hassay Zsófia: A női képviselőket sem kíméli a főpolgármester

Van egy haditervünk arról, hogyan védjük meg az időseket és közben hogyan tartsuk fenn az ország működőképességét - mondta Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett videóban, amelyben beszámolt a kormányülésen hozott döntésekről. Szigorításokat vezet be a kormány a koronavírus miatt - jelentette be a miniszterelnök. Kötelező lesz a maszk használata a mozikban, a színházakban, az egészségügyi és szociális intézményekben, ügyfélfogadási irodákban. A kabinet döntött arról is, hogy fenntartják a beutazási korlátozásokat, valamint a teljes körű látogatási tilalmat a kórházakban és az idősotthonokban. Orbán Viktor közölte: a szórakozóhelyek este 11 órakor történő bezárásáról és a koronavírus-tesztek hatósági árának megállapításáról is döntött a kormány, egy tesztért semmilyen jogcímen nem lehet majd 19 500 forintnál többet elkérni. 581 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 14 460 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt nyolc krónikus beteg, így az elhunytak száma 654 fő, 4153-an már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 9653 fő. Az aktív fertőzöttek 42%-a, az elhunytak 58%-a, a gyógyultak 42%-a budapesti. 324 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 18-an vannak lélegeztetőgépen. Teljes táppénzre jogosultak a munkahelyükön megfertőződött pedagógusok – jelentette be a közösségi oldalra feltöltött videójában az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós közölte: számítottak rá, hogy a vírus meg fog jelenni egyes iskolákban, de a több mint 13 ezer helyszínen zajló oktatás adatait nézve a fertőzöttek száma csekély. A kormány által fejlesztett mobilapplikációk, például a VírusRadar alkalmazás használata a koronavírus-járvány második hullámában életeket menthet - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Súlyos szövődményeket hagyhat hátra a koronavírus, a kigyógyult embereknél sok esetben szívbetegség, izomrendszert érintő faradtság, különböző alvászavarok és általános gyengeség jelentkezik - mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház főorvosa. Az eddigi tapasztalatok szerint minden ötödik, a koronavírus-fertőzésen átesett ember szervezete termel elegendő ellenanyagot, így tőlük le lehet venni a vérplazmát - közölte Lacza Zsombor, a Testnevelési Egyetem tudományos rektorhelyettese. Pozitív lett a koronavírus tesztje a pécsi Integrált Nappali Szociális Intézmény egyik dolgozójának. Az asszony egy hete dolgozott utoljára. Arrogáns módon és a női képviselőket sem kímélve vezeti a testületi üléseket Karácsony Gergely - mondta Hassay Zsófia Magyarország élőben című műsorunkban. A fővárosi Fidesz frakció képviselője közölte: hiába javasoltak a kormánypárti képviselők plusz támogatást, azoknak a budapesti idősotthonoknak, amelyekben a koronavírus már felütötte a fejét, Karácsony Gergelyék leszavazták a segítséget. Saját pártjuk ellen tüntetnek a csalódott szocialisták - írja a Magyar Nemzet. A lap emlékeztet: trükkök százaival pártállami időkre emlékeztető eljárással az MSZP elnöksége elérte, hogy Mesterházy Attila végül visszalépett a társelnöki pozícióért folyó küzdelemtől. Kilépett a pártból az MSZP 14 fős váncsodi szervezetéből 12 tag. Közleményükben azt írják: elfogadhatatlan számukra az a sunyi takarítás, amely a választókerületben, megyében, országban zajlik. Egyre nagyobb a feszültség a baloldali szivárványkoalíció pártjai között Érden- írja a Magyar Nemzet. A lap információi szerint a közgyűlés többségét adó balliberális oldalon folyamatosak a pártváltások. Felháborítónak tartja a Vidnyászky Attilát ért fenyegetéseket - mondta Benkő Péter színművész Magyarország élőben című műsorunkban. Felavatták a Güntner-Tata Hűtőtechnikai Kft. 65 ezer négyzetméteres, digitalizált megoldásokkal ellátott új logisztikai központját. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter elmondta: a fejlesztéshez a magyar kormány 1,6 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást adott, 150 új munkahely jött létre. A nagy érdeklődésre és a beiratkozási időszak elhúzódására való tekintettel a Diákhitel Központ szeptember 24-ig meghosszabbította a szabad felhasználású diákhitel igénylési határidejét. A kormány kétmilliárd forint hazai forrással támogatja az egyházi szociális ellátórendszer bővítését - jelentette be Fülöp Attila, az Emmi szociális ügyekért felelős államtitkára. Már több tucat országban segít Magyarország a Hungary Helps program keretében az üldözött keresztény közösségeknek - mondta Azbej Tristan, a Miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkára. Naponta 100-150 migráns próbál átjutni változatos módszerekkel a határon - közölte Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. A szocialisták és a liberálisok álszentsége és képmutatása nem ismer határokat - jelentette ki Hidvéghi Balázs. A Fidesz Ep-képviselője a Hír Tv-nek arról számolt be, hogy a nyíltan antiszemita ellenzéki jelölt, Bíró László ügyében levélben kérték ki az Európai Parlament liberális és szocialista frakcióinak a véleményét, ám arra két hét alatt sem érkezett válasz. Az Európai Uniót legyengítő megosztottság felszámolása érdekében véget kell vetni a tagállamokkal szemben viselt politikai és ideológiai hidegháborúnak és a kettős mérce alkalmazásának - hangsúlyozta Deutsch Tamás fideszes EP-képviselő Brüsszelben. Európa csak a nemzeti identitások, illetve a kulturális, történelmi és vallási örökség megőrzésével lehet képes kezelni a kihívásokat, sajnos azonban ezzel ellentétes folyamatok és törekvések láthatóak - jelentette ki Szijjártó Péter San Marinóban. Itt az idő, hogy Európa felszámolja törékenységét és lépéseket tegyen egy új élet felé - jelentette ki az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen elmondta: erős egészségügyi unió létrehozására van szükség, amelynek része, hogy az Európai Uniónak az egészségügyre több forrást kell biztosítania. Már 29,4 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 933 ezer, a gyógyultaké pedig 19,9 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Ukrajnában az elmúlt napon 2958-cal 162 660-ra nőtt az eddig igazolt fertőzöttek száma, az elhunytaké rekordszámú, 76 újabb halálos áldozattal 3340-re emelkedett. Szlovéniában újabb napi rekordot döntött, és Horvátországban is nőtt az új koronavírussal fertőzöttek száma. Rekordszámú új fertőzéses esetet mutattak ki a laboratóriumi vizsgálatok Csehországban, egy nap alatt 1677 ember kapta el a koronavírust, ami 136-tal több, mint az eddigi legmagasabb napi esetszám. A brit gazdaság nem viselné el, ha a koronavírus-járványra válaszul a kormány újból teljes körű országos zárlatot rendelne el - mondta Boris Johnson miniszterelnök. Az izraeli kormány úgy döntött, hogy az eredetileg tervezetthez képest két nappal korábban bezárja az iskolákat és az óvodákat az egész országban a koronavírus-fertőzöttek számának jelentős emelkedése miatt. Indiában meghaladta az ötmilliót a koronavírussal fertőzöttek száma, az elmúlt 24 órában több mint 90 ezer új betegnél mutatták ki a kórt. Az Egyesült Államoknak kulcsszerepe volt a fehéroroszországi tiltakozások előkészítésében, Szvjatlana Cihanouszkaja volt ellenzéki elnökjelölt pedig amerikai védelem alatt áll - közölte Szergej Nariskin, az orosz Külső Hírszerző Szolgálat igazgatója. Az izraeli légierő csapást mért gázai övezeti célpontokra - mondták el szemtanúk, miközben Izrael déli részén megszólaltak a palesztin rakétatámadások veszélyére figyelmeztető szirénák. Szuga Josihidét választották meg kormányfőnek a japán parlament alsóházában. Gratuláló levelet küldött Orbán Viktor miniszterelnök Szuga Josihide új japán kormányfőnek, ebben méltatta a stratégiai együttműködéssé fejlődött magyar-japán barátságot, és budapesti látogatásra is meghívta az ázsiai ország vezetőjét. Tűz ütött ki egy menekülttábor közelében a Görögországhoz tartozó Számosz szigetén, egy héttel azután, hogy porig égett a Leszbosz szigeti Moria menekülttábor, a tűzoltóknak azonban ezúttal sikerült megfékezniük a lángok terjedését. 43 illegális migráns kiszabadította magát egy szellőzés nélküli hűtőkamionból Ausztriában, Bécs közelében - közölte az osztrák rendőrség. Egy illegális bevándorló konyhakéssel leszúrt egy papot, aki éppen ételt osztott az észak-olaszországi Comóban a hajléktalanok számára kialakított egyházi szálláson. Életfogytiglani fegyházbüntetéssel sújtotta a Szegedi Ítélőtábla azt a német állampolgárt, aki az M5-ös autópálya csengelei pihenőjénél lelőtte egy ismerősét, egy másik férfit pedig életveszélyesen megsebesített 2017-ben. Vádat emeltek huszonhárom emberrel szemben, mert hamis munkáltatói igazolásokkal igényeltek olyan áruvásárlási kölcsönöket, amelyeknek megfizetése nem állt szándékukban - közölte a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség. Meghalt egy segédmotoros kerékpár vezetője, miután személyautóval ütközött Keszthelyen. Halálra gázolt egy embert a Déli pályaudvarról Tapolca felé tartó sebesvonat Paloznaknál. Újabb tíz regionális vasútvonalon állítja vissza az eredeti menetrendet a MÁV és a GYSEV - közölte a MÁV. Elmaradnak a Budapesti Operettszínház e hétre tervezett előadásai, pozitív lett a koronavírus-tesztje az egyik művész hozzátartozójának, aki vendégként a színházban is járt - közölte a teátrum. A Ferencváros hazai pályán 2:1-re legyőzte a horvát Dinamo Zagreb együttesét a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének 3. fordulójában, így biztossá vált, hogy valamelyik európai kupasorozat főtáblájára kerül. Női kézilabda NB I: FTC-Rail Cargo Hungaria - Békéscsabai Előre NKSE 37:18; Szombathelyi KKA - Győri Audi ETO KC 22:43 A Nemzetközi Sakk Szövetség decemberi online kongresszusán Budapestet fogja javasolni a 2024-es sakkolimpia helyszínének - jelentette be Szabó László, a Magyar Sakk Szövetség elnöke. Októberben kezdheti meg ismét az edzéseket Siklósi Gergely világbajnok párbajtőröző, aki koronavírus-fertőzés miatt kényszerül pihenőre.