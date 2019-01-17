2019. január 17.,
csütörtök, Antal, Antónia napja

Harc

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2019. január 17., csütörtök 21:05, frissítve: csütörtök 21:20

Az Európai Unió történetének legnagyobb harca lesz az idei EP-választás – mondja Varga Judit. Vendégünk volt az uniós kapcsolatokért felelős államtitkár, aki szerint a brüsszeli elitről most először mondanak majd közvetlen ítéletet a választók.

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