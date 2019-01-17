2019. JANUÁR 17., CSÜTÖRTÖK
JÓ HÍRNEVÉNEK MEGSÉRTÉSE MIATT PERELI A MINISZTERELNÖKI KABINETIRODÁT AHMED H.
A TERRORCSELEKMÉNYÉRT ÖT ÉVRE ÍTÉLT SZÍR FÉRFI AZT SÉRELMEZI, HOGY SZEREPELTETTÉK A NEMZETI KONZULTÁCIÓS KÉRDÉSEK KÖZÖTT.
FEBRUÁR 1-JÉN HIRDETNEK ÍTÉLETET AZ AHMED H. KONTRA MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA ÜGYBEN.
ALULFINANSZÍROZOTT A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY, MINDÖSSZE A GDP 5%-ÁT FORDÍTJA RÁ A KORMÁNY MONDTA KORÓZS LAJOS MSZP-S KÉPVISELÕ.
A FIDESZ SZERINT A SZOCIALISTÁK KORMÁNYZÁSUK ALATT 600 MRD FT-OT VONTAK EL AZ ÁGAZATTÓL.
STABIL A KORMÁNYPÁRTOK ELÕNYE A SZÁZADVÉG LEGFRISSEBB KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA SZERINT.
BIZTOS SZAVAZÓK: FIDESZ-KDNP: 53%, JOBBIK: 13%, MSZP-PÁRBESZÉD: 12%, DK:8%, LMP: 5%, MÁS PÁRT: 9% - SZÁZADVÉG.
A FIDESZ-KDNP KORMÁNYZÁSA ALATT TÖBB MINT DUPLÁJÁRA NÕTT A MINIMÁLBÉR ÉS A SZAKMUNKÁS MINIMÁLBÉR MONDTA DUNAI MÓNIKA (FIDESZ).
AZ E.ON NEVÉVEL VISSZAÉLVE KÉRNEK CSALÓK ÁTUTALÁST FIGYELMEZTETETT KÖTLEMÉNYBEN A CÉG.
KÖLTSÉGVETÉSI CSALÁS GYANÚJA MIATT FELJELENTÉST TETT AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK A MOMENTUM ÉS A PÁRBESZÉD ELLEN MAGYAR IDÕK.
SZOMBATON ORSZÁGSZERTE FÉLPÁLYÁS ÚTLEZÁRÁSOKKAL, FORGALOMLASSÍTÓ AKCIÓKKAL TÜNTETNEK A TÚLÓRATÖRVÉNY ELLEN.
BUDAPESTEN A BLAHA LUJZA TÉREN, AZ OKTOGONON, A SZABADSÁG HÍDNÁL, A HÕSÖK TERÉN ÉS A GUNDEL ÉTTEREMNÉL SZERVEZNEK DEMONSTRÁCIÓT.
MÁRCIUS 14-ÉN SZTRÁJKOLHATNAK A KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK, HA ADDIG NEM SIKERÜL MEGÁLLAPODNIUK A KORMÁNNYAL A BÉRRENDSZER RENDEZÉSÉRÕL.
A FARKASRÉTI TEMETÕBEN TALÁLTÁK MEG A NYOMOZÓK AZOKAT A HANGANYAGOKAT, AMIK PORTIK TAMÁS ÉS GYÁRFÁS TAMÁS BESZÉLGETÉSEIT RÖGZÍTIK MAGYAR IDÕK.
GYÁRFÁS TAMÁS ÖRÜL AZ ÚJABB HANGFELVÉTELEK ELÕKERÜLÉSÉNEK, ÉS REMÉLI, HOGY EZZEL VÉGLEG TISZTÁZÓDNI FOG A NEVE.
TOVÁBBRA IS AZ MTVA ÉPÜLETÉBEN AKCIÓZIK SZÉL BERNADETT ÉS HADHÁZY ÁKOS.
PAPP DÁNIEL, AZ MTVA MEGBÍZOTT VEZÉRIGAZGATÓJA LEVÉLBEN KÖSZÖNTE MEG MUNKATÁRSAI TÜRELMÉT.
MEGSZAVAZTA AZ EP A KÖZÖSSÉGI FORRÁSOK KIFIZETÉSÉNEK JOGÁLLAMISÁGI FELTÉTELEKHEZ KÖTÉSÉT A 2021-27 KÖZÖTTI CIKLUSBAN.
AZ EP DÖNTÉSÉBÕL LÁTSZIK, HOGY SOROS GYÖRGY DIKTÁLJA A BRÜSSZELI MIGRÁCIÓS POLITIKÁT - REAGÁLT HIDVÉGHI BALÁZS, A FIDESZ KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓJA.
AZ EP AZ EMBERI JOGOK BETARTÁSÁRA SZÓLÍTOTTA FEL SZUDÁNT ÉS AZERBAJDZSÁNT.
TÖBB MINT TÍZEZER FIATAL TÜNTETETT A KLÍMAVÁLTOZÁS ELLENI KÜZDELEM FOKOZÁSÁÉRT BRÜSSZELBEN.
REKORDNAGYSÁGÚ, 1,6 MILLIÁRD EURÓT FORDÍT HUMANITÁRIUS SEGÉLYEZÉSRE IDÉN AZ EURÓPAI UNIÓ.
SILVIO BERLUSCONI KORÁBBI OLASZ KORMÁNYFÕ BEJELENTETTE, INDULNI KÉSZÜL AZ EURÓPAI VÁLASZTÁSOKON, FELELÕSSÉGÉRZETBÕL.
AZ ENSZ ÉS AZ EU TISZTVISELÕI MEGPRÓBÁLNAK ELALTATNI BENNÜNKET, DE A MIGRÁCIÓS NYOMÁS NEM CSÖKKENT MONDTA SZIJJÁRTÓ PÉTER.
HARMADSZOR IS ELUTASÍTOTTA KLAUS IOHANNIS ROMÁN ELNÖK VIORICA DANCILA KORMÁNYFÕ MINISZTERJELÖLTJEINEK KINEVEZÉSÉT.
AUTÓBALESET ÉRTE A BRIT URALKODÓ FÉRJÉT, A BUCKINGHAM-PALOTA KÖZÉLSE SZERINT FÜLÖP EDINBURGHI HERCEG NEM SÉRÜLT MEG.
A LONDONI ALSÓHÁZ JANUÁR UTOLSÓ HETÉBEN SZAVAZ ARRÓL A JAVASLATTERVRÕL, AMIT A BRIT KORMÁNY ÁLLÍT ÖSSZE A BREXIT TOVÁBBI MENETÉRÕL.
A RENDEZETLEN BREXIT VESZÉLYIRE FIGYELMEZTETTEK KOMMENTÁRJAIKBAN A LEGTEKINTÉLYESEBB KÜLFÖLDI LAPOK.
CSAKNEM 500 REPÜLÕJÁRAT KÉSIK MOSZKVÁBAN AZ ERÕS HÓESÉS MIATT - KÖZÖLTE AZ INTEFAX HÍRÜGYNÖKSÉG.
VLAGYIMIR PUTYIN: KOSZOVÓ TÖBB PROVOKATÍV LÉPÉST IS TETT AZ UTÓBBI IDÕBEN, AMELLYEL GERJESZTETTE A FESZÜLTSÉGET SZERBIÁVAL.
HOLLAND INFORMÁCIÓ ALAPJÁN, AZ AL-KAIDA EGYIK SZÍRIAI ÁGÁHOZ FÛZÕDÕ KAPCSOLATAI MIATT UTASÍTOTTA KI TÖRÖKORSZÁG A HOLLAND ÚJSÁGÍRÓNÕT, JOHANNA CORNELIA BOERSMÁT.
HA NÕ A MUNKAIDÕ, A MUNKAVÁLLALÓK GYAKRABBAN FORDULNAK ORVOSHOZ - ÁLLAPÍTOTTÁK MEG NÉMET KUTATÓK.
MEGTILTANÁK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN A HUAWEI ÁLTAL GYÁRTOTT CHIPEK ÉS EGYES ALKATRÉSZEK FORGALMAZÁSÁT.
ROBBANTÁSOS MERÉNYLET TÖRTÉNT A KOLUMBIAI BOGOTÁBAN, 8-AN MEGHALTAK, 10-EN MEGSEBESÜLTEK.
TÖBB SZÁZ ROHINGJA CSALÁD MENEKÜLT INDIÁBÓL BANGLADESBE A KITOLONCOLÁS VESZÉLYÉTÕL TARTVA.
KIGYULLADT EGY KAMION AZ M1-ES AUTÓPÁLYA 25-ÖS KILOMÉTERE KÖZELÉBEN, ZSÁMBÉK KÖRNYÉKÉN, A BUDAPEST FELÉ TARTÓ SÁVOKAT LEZÁRTÁK.
EGY KISTEHERAUTÓ ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓVAL AZ M3-AS AUTÓPÁLYA FÕVÁROSBÓL KIVEZETÕ SZAKASZÁN, MISKOLC FELÉ, EGY EMBER MEGSÉRÜLT.
KAMION GÁZOLT HALÁLRA EGY GYALOGOST, DEBRECENBEN, A VÁROSBÓL KIVEZETÕ FARAKTÁR UTCÁBAN.
3 HÓNAPPAL MEGHOSSZABBÍTOTTÁK A SZEPTEMBERI, BADACSONYI BORÁSZGYILKOSSÁG HÁROM GYANÚSÍTOTTJÁNAK ELÕZETES LETARTÓZTATÁSÁT.
MEGKEZDÕDÖTT AZ INFLUENZAJÁRVÁNY, A MÚLT HÉTEN KÖZEL HÚSZEZER EMBER FORDULT ORVOSHOZ.
A MEGBETEGEDÉSEK MIATT TÖBB FÕVÁROSI ÉS VIDÉKI KÓRHÁZBAN RENDELTEK EL RÉSZLEGES LÁTOGATÁSI TILALMAT.
A BKV A FELÚJÍTOTT ÉSZAKI METRÓSZAKASZ ÁLLOMÁSAINAK MÁSODIK FÜSTPRÓBÁJÁT VÉGZI A HÉTEN.