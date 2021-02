Gyorgyevics Benedek: Egyedül Budapesten található ilyen jelentős intézmény

1 160 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 377 655-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 65 többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 13 155 főre emelkedett. Folytatódik a héten a regisztrált legidősebbek oltása, és megkezdődik a hatvan év alatti regisztrált krónikus betegek oltása - közölte a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára. György István elmondta: a preferált csoportot ma a regisztrált legidősebbek jelentik, akik közül már 35 299 embert oltottak be kórházi oltópontokon és háziorvosoknál. Nőtt a magyar lakosság bizalma a védőoltások iránt - mondta az országos tiszti főorvos. Míg a járvány kezdetén, illetve a védőoltások alkalmazása előtt csak a lakosság 15 százaléka szerette volna beoltatni magát, most már majdnem 50 százalék az arányuk - közölte Müller Cecília. Szomorú, hogy a védőoltásokat propagálni kell, hiszen ezek az elmúlt évtizedekben százmilliók életét mentették meg világszerte, és most is fontos fegyverek a járvány ellen - mondta Novák Hunor gyermekorvos Magyarország élőben extra című műsorunkban. Sértegette a vezető állami pozíciókban dolgozókat és ellehetetlenítésüket ígérte Fekete-Győr András. A Momentum első embere az Azonnalinak azt mondta, példát akar statuálni a fideszeseken. A liberális párt elnöke ugyanakkor közölte: ennek részleteit nem akarja a nyilvánosság elé tárni. Álságos, hogy az a baloldal aggódik az önkormányzatok miatt, amelyik kormányzása idején 800 milliárd forintot nem adott oda nekik kötelező feladataikra, devizahitelekbe kergette, és csődbe vagy csődközelbe vitte a településeket - közölte a Fidesz-frakció. A baloldal ismét ugyanazt az elhibázott gazdaságpolitikát kényszerítené az emberekre, amellyel a kormányzása idején a csőd szélére sodorta Magyarországot - mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hollik István hangsúlyozta: a koronavírus-járvány egyértelművé tette, mi a különbség a baloldal és a nemzeti oldal válságkezelő stratégiája között. Április vége helyett már február közepén kifizetik a helyi nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatásainak első részletét - jelentette be Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Házasságkötési csúcsok dőltek meg az elmúlt 10 évben, és csaknem felére esett vissza az abortuszok száma - írja a Magyar Nemzet. Fűrész Tünde, a Kopp Mária Intézet elnöke szerint a kedvező demográfiai folyamatok Magyarország komplex, célzott és rugalmas családtámogatási rendszerének köszönhetők. A házasság egy életre szóló ígéret - mondta Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége a házasság hete kapcsán. Növekszik a hajlandóság a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatására - mondta az Emmi szociális ügyekért felelős államtitkára. Fülöp Attila közölte: jelenleg a megváltozott munkaképességűek 44 százaléka, 155 ezer ember dolgozik, arányuk 2010-ben az Európai Unión belül az egyik legalacsonyabb, 18 százalék volt. Eredményesen zárult a gazdaságvédelmi akcióterv végrehajtása, a gazdaság-újraindítási akcióterv számos új lehetőséget és támogatást jelent majd a magyar vállalkozásoknak - mondta György László gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár. Az év első hónapjában az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi alrendszere 198,8 milliárd forintos többlettel zárt - közölte a Pénzügyminisztérium. A magyar egészségipari vállalat, a Medicor 800 millió forintból épít gyárat a török főváros Sincan kerületében található ipari parkjában - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Ankarában. A világon 106,1 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,3 millió, a gyógyultaké 59,2 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Románia több régiójában oltóanyaghiánnyal küzdenek, az előjegyzett oltásokat hetekkel későbbre kellett halasztani - mondta a Hír TV-nek Vass Levente, Marosvásárhely parlamenti képviselője, akit napokon belül egészségügyi államtitkárrá neveznek ki. Szerbiában eddig 104 orvos halt bele a koronavírus-fertőzés szövődményeibe. A nyugat-balkáni országban már több mint félmillió embert oltottak be, elsőként az egészségügyi dolgozókat, akik a leginkább ki vannak téve a fertőzés veszélyének. Ukrajnában mintegy kétezer új koronavírusos beteget jegyeztek fel, több mint ezerrel kevesebbet az előző napinál. Oroszországban október vége óta először csökkent 16 ezer alá az újonnan diagnosztizált új koronavírusos fertőzöttek száma. Két hétre karantén alá helyeznek több közép-olaszországi várost a koronavírus brazil és brit mutációjának gyors terjedése miatt. A 166 ezer lakosú Perugiában kizárólag engedéllyel, munkavégzés, vagy más indokolt esetben lehet elmenni otthonról. A brit oltási kampányban jelenleg alkalmazott oltóanyagok is jó hatékonysággal védenek a Nagy-Britanniában leginkább elterjedt koronavírus-variásokkal szemben - közölte a brit oltási program irányításáért felelős egészségügyi államtitkár. Csaknem két hónapja először nem találtak új koronavírus-fertőzéses esetet Kína szárazföldi részén vasárnap - jelentette a kínai nemzeti egészségügyi bizottság. Merényletet terveztek a szerb elnök ellen január végén. Az üggyel összefüggésben eddig 17 embert vettek őrizetbe. A bűnözők a Partizan labdarúgó klub szurkolói csoportját használták fedőszervezetként. Csökkentették a brit hatóságok a terrorkészültség szintjét. A brit belügyminiszter közölte: az ötfokozatú skálán az eddig érvényben volt 2. legmagasabb, súlyos szintről a középső, jelentős fokozatra enyhült a nagy-britanniai terrorellenes készültség. Ismét tüntettek Mianmar több városában a katonai hatalomátvétel ellen, a fővárosban, Najpjidóban a rendőrség vízágyúkkal oszlatta a tiltakozókat, helyszíni beszámolók szerint ketten megsebesültek. Haiti elnökének közlése szerint államcsínyt hiúsítottak meg azzal, hogy őrizetbe vettek legalább húsz embert. Jovenel Moise közölte, hogy az összeesküvők az életére akartak törni, de erre bizonyítékokkal, részletekkel nem szolgált. Nemkívánatos személynek nyilvánította az orosz külügyminisztérium az albán nagykövetség egyik diplomatáját. Németország, Lengyelország és Svédország a múltheti orosz lépésekre adott válaszintézkedésként kiutasított egy-egy orosz diplomatát. Az indiai gleccserszakadásnak és az általa előidézett lavinának, villámárvíznek 19 halálos áldozata már biztosan van, mert ennyi holttestet megtaláltak, mintegy 180 embert eltűntként tartottak nyilván. Három eltűnt hegymászót keresnek Pakisztánban a világ második legmagasabb hegycsúcsánál, a 8611 méteres K2-nél. Közlekedési fennakadásokat és baleseteket okozott a tartós havazás Németország több tartományában. Ötszáztizenöt határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - tájékoztatott az Országos Rendőr-főkapitányság. Huszonhárom embert próbált átcsempészni az országon egy szerb állampolgár, a bíróság elrendelte letartóztatását - közölte a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség. Február 10-étől, szerdától új beutazási rendelet lép hatályba Ausztriában - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. Kiss Róbert közölte: az új szabályok értelmében a beutazást megelőzően online regisztrációt kell kitölteni, és a belépést követően mindenki köteles hatósági házi karanténba vonulni tíz napra. Az osztrák rendelet hatálya nem terjed ki az ingázókra, a szükségszerű mezőgazdasági vagy erdőgazdasági munkát végzőkre, a személyforgalmi tranzit- és a nemzetközi tranzit-teherforgalomra, valamint a sürgősségi orvosi ellátásban részesülőkre. Megépül az M100 gyorsforgalmi út, ezzel „régi és jogos igényük teljesül az Esztergomban és térségében élőknek” - jelentette be Schanda Tamás, az ITM parlamenti és stratégiai államtitkára. Tavaly decemberben hétköznaponként átlagosan egymillió online számla érkezett az adóhivatalhoz, az elmúlt héten ez a szám a duplájára nőtt, csütörtökön 2,3 milliós napi rekord született - közölte a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára. Életének 77. évében elhunyt Farkas Árpád Kossuth-díjas író, költő, műfordító. Női kézilabda Bajnokok Ligája: Vipers Kristiansand (norvég) - FTC-Rail Cargo Hungaria 26:31 Babos Tímea bejutott a második fordulóba az ausztrál nyílt teniszbajnokság női egyes versenyében. Fucsovics Márton az ausztrál Marc Polmans felett aratott ötszettes győzelemével bejutott az ausztrál nyílt teniszbajnokság második fordulójába. Szoboszlai Dominik, az RB Leipzig és a magyar válogatott labdarúgója érdemelte ki a Magyar Aranylabda-díjat a 2020-as teljesítményéért. A budapesti Puskás Arénában lesz a Borussia Mönchengladbach - Manchester City párharc első mérkőzése a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében.