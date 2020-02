György László: A jövő magyar, high-tech és zöld

Az autósok sarcolására adott utasítást a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság vezetője. A Hír Tv birtokába került hangfelvételen Handl Tamás háromszor több büntetést vár el alkalmazottaitól. Gyurcsány Ferenc egykori testőre azt mondja: a plusz bevételből a főpolgármesteri hivatal is kap. A Főpolgármesteri Hivatal támogatja a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság új vezetésének törekvéseit - közölte a hivatal. Városépítés helyett folytatja a szimbolikus politizálást Karácsony Gergely - írja a Magyar Nemzet. A lap szerint a korábbi ígéretekre nincs fedezet, az ellenzék választási programjával szemben a 14 év alattiak továbbra sem kapnak ingyen bérletet, valamint a nyugdíjasok és a rászorulók sem számíthatnak a beígért évi húszezer forintos rezsitámogatásra. Az adófizetőktől kalapozta össze Hadházy Ákos a botrányos parlamenti viselkedése miatt kirótt, kétmillió forintos bírságot. A politikus az ATV-ben jelentette be, hogy összegyűlt a pénz. A Demokratikus Koalíció tudja biztosítani azt a hátteret, amellyel a választási ígéreteket biztosítani lehet a 18. kerületben élőknek - ezzel magyarázta a városrész polgármestere azt a döntését, hogy az MSZP-ből a DK-ba lépett át. Szaniszló Sándor a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta: a Dobrev Klára által ismertetett célkitűzések jelenthetnek megoldást a kerületi problémákra. Az MSZP egyenlő félként kíván részt venni az ellenzéki együttműködésben - jelentette ki a párt elnöke. Tóth Bertalan szerint senki sem tekintheti lábtörlőjének az MSZP-t. A közös ellenzéki politikát nem segíti az, ha valaki az MSZP kifosztására építi személyzeti politikáját - mondta a az MSZP elnöke annak kapcsán, hogy az MSZP két fővárosi kerületi polgármestere, Kiss László és Szaniszló Sándor bejelentette, átlép a DK-ba. Harangozó Tamás, az MSZP országgyűlési képviselője szerint rendkívüli a csalódottság és a harag az MSZP-ből a DK-ba átigazolt két budapesti polgármester irányába. Még a héten kezdeményezi a vagyonnyilatkozat-tételi eljárást Gyurcsány Ferenc korábbi miniszterelnökkel, a DK elnökével szemben Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója az Országgyűlés mentelmi bizottságánál - értesült a Magyar Nemzet. A nemzeti konzultáció harmadik kérdéskörét is közzétette a KDNP frakciószóvivője a Facebook-oldalán. Az emberek arról is elmondhatják a véleményüket, szerintük szabad-e engedni, hogy olyanok, akik mások életére törtek, büntetésük letelte előtt szabadlábra kerülhessenek. A megújult Nemzeti alaptanterv egyszerre 21. századi, gyermekközpontú és hazafias szemléletű dokumentum - mondta az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós bejelentette, hogy elkészültek és az Oktatási Hivatal honlapján elérhetők a módosított Nemzeti alaptantervhez kapcsolódó kerettantervek. Novemberi indulása óta már 105 milliárd forintnyi nyomtatott Magyar Állampapír Pluszt vásároltak a magyar családok, az értékesítés 80 százaléka vidéken történt - közölte Varga Mihály. A világgazdaságban a keleti térség befektetői egyre meghatározóbbak - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Szirmabesenyőn, ahol új üzemcsarnokot épít a kínai érdekeltségű Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kft. A stabil államháztartási rendszert, az államadósság jelentős csökkentését és az eredményes gazdaságpolitikát kiemelve javította Magyarországra vonatkozó deviza- és forintadósság minősítését a Japan Credit Rating Agency intézet. A japán hitelminősítő a magyar devizaadósság minősítését „BBB+”-ról „A-”-ra, a forint adósságáét „A-”-ról „A”-ra javította. Nem született megállapodást az Európai Unió 2021 utáni hétéves keretköltségvetéséről az uniós állam- és kormányfők e témában összehívott rendkívüli brüsszeli csúcstalálkozóján - közölte Charles Michel, az Európai Tanács elnöke. Orbán Viktor: Nem fogadható el, hogy négy nettó befizető ország, Ausztria, Hollandia, Dánia, Svédország - az Európai Tanács elnökének 1,074%-ról szóló ajánlatát elutasítva - továbbra is bruttó nemzeti jövedelmük 1%-át fizetné be az uniós költségvetésbe. Ha ambiciózus Európát akarunk, akkor ahhoz ambiciózus költségvetés kell - hangsúlyozta Orbán Viktor miniszerelnök Brüsszelben. Franciaországnak sikerült elérnie a közös agrárpolitika büdzséjének megtartását a 2021-2027-es időszakra a hosszú távú uniós költségvetésről szóló brüsszeli EU-csúcstalálkozó megbeszélésein - közölte a francia agrárminiszter. Soha ennyi közös építkezés nem zajlott egy időben Magyarország és Szlovákia között, mint jelenleg - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a kelet-szlovákiai Kenyhecen. Soros György beszivárgott az Emberi Jogok Európai Bíróságába - állítja legfrissebb számában a Valeurs actuelles című francia véleménymagazin. Alkotmányossági óvást emelt Romániában a ombudsman az előrehozott parlamenti választásokról szóló, hétfőn hatályba lépett sürgősségi kormányrendelet ellen. Németország-szerte fokozzák a rendőri jelenlétet a lakosság védelme érdekében a hanaui támadás után - közölte Horst Seehofer német belügyminiszter. Saját bevallása szerint a londoni Szent Pál-székesegyházat akarta felrobbantani egy brit öngyilkosmerénylő-jelölt. Safiyya Shaikh az Iszlám Állam nevű dzsihadista terrorszervezet támogatója volt - tavaly októberben vették őrizetbe. Bejelentette a lemondását Leo Varadkar, Írország miniszterelnöke, miután pártja, a Fine Gael csak a harmadik helyre került a február 8-i parlamenti választásokon. Törökország elnöke segítséget kért Párizstól és Berlintől a humanitárius válság megoldásában Szíria északnyugati részén. A török elnök közölte: a török hadsereg nem vonul ki a nagyrészt felkelő milíciák ellenőrizte szíriai Idlíb tartományból, amelynek visszaszerzéséért az orosz légierő által támogatott damaszkuszi kormánycsapatok egyre intenzívebb műveleteket folytatnak. Egyhetes fegyverszünetben egyeztek meg az afgán és a nemzetközi erők a kormányellenes tálibokkal, amely február 22-én 0 óra 0 perckor veszi kezdetét - jelentette be az afgán nemzetbiztonsági tanácsot vezető Dzsaved Fajszal. Az Egyesült Államok amerikai Patriot légvédelmi rendszerrel támogathatja a NATO-szövetséges Törökországot - közölte Hulusi Akar török védelmi miniszter. Bolíviában eltiltották a korábbi elnököt a részvételtől a parlamenti választásokon azzal az indokkal, hogy a tavaly megbuktatott és Argentínában élő politikus nem rendelkezik állandó lakhellyel az országban. Ismét emelkedett a koronavírussal összefüggésben a napi új fertőzöttek száma Kínában, de az egy napon belül jelentett gyógyultak száma továbbra is meghaladja az új betegekét. Két újabb halottja van az új koronavírusnak Iránban, így már négyre nőtt a halálos áldozatok száma, emellett pedig 13 további fertőzöttet diagnosztizáltak a közép-keleti országban - közölte az egészségügyi minisztérium szóvivője. Zavargásba torkollott a helybeliek tiltakozása egy kelet-ukrajnai településen amiatt, hogy a hatóságok a falujuk szanatóriumában akarják elhelyezni el a kínai koronavírus-járvány gócpontjából, Vuhanból elhozott 45 ukrán és 27 külföldi állampolgárt. Az ukrajnai Novi Szanzsariban kitört zavargásokban 9 rendőr megsebesült, 24 embert őrizetbe vettek a hatóságok. Őrizetbe vett egy pakisztáni állampolgárságú, minősített emberöléssel és más súlyos bűncselekményekkel gyanúsítható férfit a nyomozó hatóság - közölte a Fővárosi Főügyészség. A hétfői kiskunmajsai emberölés kapcsán keresett idős férfit a rendőrök holtan találták meg - közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság. A Makón és Csongrád megye területén élet- és vagyonelleni, erőszakos bűncselekményeket elkövetők ujjlenyomatainak tüzetes átvizsgálása során sikerült azonosítani a 15 évvel ezelőtti, makói kettős gyilkosság elkövetőjét. Felborult egy kamion az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Újhartyánnál – a sofőr életét vesztette. Fák dőltek ki és épületek rongálódtak meg az ország több pontján a viharos szél miatt. Női kézilabda BL: CSM Bucuresti - FTC-Rail Cargo Hungaria 27:24 Babos Tímea bejutott a selejtező második fordulójába a 2,9 millió dollár összdíjazású dohai keménypályás női tenisztornán. A negyedik helyen kiemelt Ecseki Nándor, Szudi Ádám kettős kikapott a férfi párosok negyeddöntőjében, és ezzel utolsó magyarként búcsúzott a BOK Csarnokban zajló asztalitenisz World Tour-versenyen.