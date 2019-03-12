2019. március 12.,
kedd, Gergely napja

Gyere haza

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2019. március 12., kedd 20:54, frissítve: kedd 21:02

Magasabb fizetéssel, különböző juttatásokkal és lakhatási támogatással csábítaná vissza a külföldön munkát vállaló építőipari munkásokat az ÉVOSZ. Az ágazatban csaknem 5 ezer munkás hiányzik. Vendégünk Koji László, az ÉVOSZ elnöke volt.

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