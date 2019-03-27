2019. március 27.,
szerda, Hajnalka napja

Gyarmatosítás?

Hír TV

2019. március 27., szerda 20:10, frissítve: szerda 20:12

Éric Zemmour szerint az angol multikulturalizmus átvétele miatt mondott csődöt a bevándorláspolitika Franciaországban. Hogyan látja Európa jövőjét a Le Figaro publicistája?

Hír TVvissza a címlapra

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV