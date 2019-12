Gulyás Gergely: Van még hova előre lépni

Ha egyetlen idei döntését lehetne kiemelni a magyar kormánynak Gulyás Gergely a gazdaságvédelmi akciótervet emelné ki.

„Úgy látom, hogy az a gazdaságvédelmi akcióterv, amit idén bejelentettünk és azok a gazdasági lépések, amelyeket az elmúlt években meghoztunk beváltak és ugyan a külső környezet sokkal kedvezőtlenebbé vált, a feladat most már az, hogy hogyan lehet megvédeni az elért eredményeket.”

A miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, ma az Európai Unió 28 tagállamából Magyarország az, amelyik a legtöbb pénzt költi a családpolitikára.

„A családok 90%-a az adókedvezményt is teljes egészében igénybe tudja venni. Tehát azok a vádak, amelyek ezt korábban valamiért a gazdagoknak járó intézkedésnek tartották azok teljesen elhalkultak, hiszen gyakorlatilag átlag jövedelem mellett már egy három gyerekes család is a teljes adókedvezményt igénybe tudja venni és minimálbér esetén is egy két gyermekes család a teljes adókedvezményt igénybe tudja venni.”

Gulyás Gergely szerint még mindig jobb a mostani helyzet, miszerint állami fenntartásúak a kórházak, mint mikor önkormányzati fenntartásúak voltak, hiszen akkor az államnak úgy kellett végsősoron helytállni a felhalmozódott adósságokért, hogy még ráhatása sem volt a gazdálkodásra.

„Most a Pénzügyminisztérium pénzügyi költségvetési felügyelőket rendelt ki 13 kórházba és ebben az évben először központilag próbáljuk az adósságállományt kezelni. Tehát az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Pénzügyminisztérium fog tárgyalni a beszállítókkal. Azt reméljük, hogy ezáltal a tartozások is mérsékelhetőek. Azt a munkát pedig a következő év első felében a szaktárcának el kell végezni, ami világossá teszi, hogy hol beszélhettünk egy rossz menedzsmentről. Tehát hol állnak elő adósságok azért, mert a kórházi menedzsmentek dolgoznak rosszul és hol állnak elő azért, mert a finanszírozása egyes egészségügyi ellátásoknak az kevesebb, mint amennyi a költsége.”

Hozzátette, a kormány úgy gondolja a rossz gazdálkodás mértéke egyharmad alatti, míg az alulfinanszírozottság az kétharmad fölötti.

HírTV