2018. november 21.,
szerda, Olivér napja

Gruevszki-ügy

Hír TV

2018. november 21., szerda 20:30

Menekültstátuszt kapott Magyarországon a volt macedón a miniszterelnök, akinek kiadatását kérte Szkopje Budapesttől. A stúdióban volt Kovács István, az Alapjogokért központ stratégiai igazgatója.

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