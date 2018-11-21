2018. NOVEMBER 21., SZERDA
SZIJJÁRTÓ PÉTER: HÁROM HATÁRT LÉPETT ÁT TELJESEN SZABÁLYOSAN NIKOLA GRUEVSZKI.
GYÖNGYÖSI MÁRTON: AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ FORDUL A JOBBIK A GRUEVSZKI-ÜGYBEN.
DEMETER MÁRTA, AZ ORSZÁGGYÛLÉS HONVÉDELMI ÉS KÜLÜGYI BIZOTTSÁGAINAK ÖSSZEHÍVÁSÁT KEZDEMÉNYEZI A GRUEVSZKI-ÜGYBEN.
PINTÉR SÁNDOR: NEM HIBÁZOTT A MENEKÜLTÜGYI HIVATAL, SZAKSZERÛEN ÉS TÖRVÉNYESEN ADOTT TÁJÉKOZTATÁST NIKOLA GRUEVSZKI MENEKÜLTÜGYI ELJÁRÁSÁRÓL.
4,6%-KAL NÕHET IDÉN A MAGYAR GDP AZ OECD PROGNÓZISA SZERINT.
ÁTADTÁK A BUDAPESTI KRÍZISAMBULANCIA KÖZPONTOT, AHOL A KAPCSOLATI ERÕSZAK MEGELÕZÉSÉBEN SZAKEMBEREK SEGÍTENEK AZ ÉRINTETTEKNEK.
NOVÁK KATALIN: MÁR ONLINE IS KITÖLTHETÕ A CSALÁDOK VÉDELMÉRÕL SZÓLÓ NEMZETI KONZULTÁCIÓ KÉRDÕÍVE.
A NEMZETI ESZKÖZKEZELÕTÕL MA LEHET KÉRNI UTOLJÁRA, HOGY MEGVÁSÁROLJA A BAJBA JUTOTT HITELESEK LAKÁSÁT.
MSZP: LEGYENEK KÖLTSÉGMENTESEK A DEVIZAHITELES PEREK.
VARGA MIHÁLY: ÁTLÉPTE AZ 50 MILLIÁRD FORINTOT NOVEMBERBEN A BABAKÖTVÉNYBEN LÉVÕ MEGTAKARÍTÁSOK ÁLLOMÁNYA, EZ 30% FELETTI NÖVEKEDÉS.
GÖRÖGORSZÁGON KÍVÜL IS HASZNÁLJÁK AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓK AZ ANONIM BANKKÁRTYÁKAT MONDTA ORBÁN BALÁZS, A MINISZTERELNÖKSÉG ÁLLAMTITKÁRA.
VARGA MIHÁLY PÉNZÜGYMINISZTER: IDÉN 4,3-4,5%-KAL NÕ A MAGYAR GDP, ÉS A KORMÁNY AZT VÁRJA, HOGY JÖVÕRE IS 4% FELETTI LESZ.
A KORMÁNY BENYÚJTOTTA A 2021-ES NÉPSZÁMLÁLÁSRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYJAVASLATOT.
BEIDÉZTE MÁRA AZ ADÓHATÓSÁG A JOBBIK ÁLLÍTÓLAGOS ZÛRÖS PÉNZÜGYEI MIATT SZABÓ BALÁZST ÉS TÉNYI ISTVÁNT.
BRUTTÓ 4 FT-TAL CSÖKKENTETTE A 95-ÖS BENZIN LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT A MOL, A GÁZOLAJ ÁRA NEM VÁLTOZIK.
A DK KÉRDÉSEKKEL FORDULT AZ EPP FRAKCIÓVEZETÕJÉHEZ NIKOLA GRUEVSZKI ÜGYÉBEN.
BRÜSSZELI BIZTOS: AZ EU, A GRUEVSZKI-ÜGY MAGYARÁZATÁT VÁRJA MAGYARORSZÁGTÓL.
NIKOLA GRUEVSZKI KIADATÁSÁT KÉRTE SZKOPJE BUDAPESTTÕL.
A VOLT MACEDÓN MINISZTERELNÖK KEDDEN KAPOTT MENEKÜLTSTÁTUST MAGYARORSZÁGON, MERT A BÁH SZERINT HAZÁJÁBAN ÜLDÖZTETÉSNEK LENNE KITÉVE.
SZÖKÉSÉTÕL TARTVA ÕRIZETBE VETTÉK MACEDÓNIÁBAN GRUEVSZKI UNOKATESTVÉRÉT, AKI A KÉMELHÁRÍTÁS EGYKORI VEZETÕJE.
A MACEDÓN KÜLÜGYMINISZTER IRONIKUSNAK ÉS PARADOXNAK NEVEZTE, HOGY MAGYARORSZÁG MENEKÜLTSTÁTUSZT ADOTT GRUEVSZKINEK.
INDOKOLTNAK TARTJA AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG A TÚLZOTTDEFICIT-ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁT OLASZORSZÁGGAL SZEMBEN.
BRÜSSZELI TESTÜLET: AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG IDÕBEN MEGKAPTA A MÓDOSÍTOTT JÖVÕ ÉVI OLASZ KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETET.
NOVEMBER 21-ÉN, A TÖBBI EURÓÖVEZETI ORSZÁG BÜDZSÉTERVEIVEL EGYÜTT ÉRTÉKELIK.
KÜLFÖLDI BEFEKTETÕK 68 MILLIÁRD EURÓT VONTAK KI OLASZ ÁLLAMPAPÍROKBÓL A JELENLEGI KORMÁNY MEGALAKULÁSA ÓTA.
THERESA MAY: HA A LONDONI PARLAMENT ELVETI A BREXIT FELTÉTELRENDSZERÉRÕL KIDOLGOZOTT MEGÁLLAPODÁSTERVEZETET, AKKOR A BREXIT-FOLYAMAT LEÁLLHAT.
TÖRÖK HÍRÜGYNÖKSÉG: ÉLETFOGYTIGLANRA ÍTÉLT A TÖRÖK BÍRÓSÁG HÁROM FÉRFIT, MERT 2016-BAN 36 ÁLDOZATOT KÖVETELÕ MERÉNYLETBEN VETTEK RÉSZT.
ELUTASÍTOTTA A ROMÁN ELNÖK A ÚJ KORRUPCIÓELLENES FÕÜGYÉSZ KINEVEZÉSÉT.
ELFOGADTA A FRANCIA PARLAMENT AZ ÁLHÍRELLENES SZABÁLYOZÁST.
ANGELA MERKEL NÉMET KANCELLÁR SZERINT AZ ENSZ TERVEZETT MIGRÁCIÓS CSOMAGJA MEGFELEL NÉMETORSZÁG NEMZETI ÉRDEKEINEK.
RÉSZBEN KITILTJÁK A RÉGEBBI DÍZELAUTÓKAT GELSENKIRCHEN ÉS ESSEN NÉMET VÁROSOKBÓL, HOGY EZZEL IS CSÖKKENTSÉK A LÉGSZENNYEZETTSÉGET.
FELOLDOTTÁK NÉMETORSZÁGBAN OSZAMA BIN LADEN EGYIK ÁLLÍTÓLAGOS TESTÕRÉNEK KITOLONCOLÁSI TILALMÁT.
FELTEHETÕLEG MEGÖLTÉK A HELYIEK AZT A 27 ÉVES AMERIKAI TURISTÁT, AKI A VILÁG ELÕL ELZÁRT, TILTOTT ÉSZAK-SZENTINEL-SZIGETRE UTAZOTT.
POLITIKAI MENEDÉKJOGOT KÉRT URUGUAYTÓL A VOLT PERUI ELNÖK, AKIT VESZTEGETÉSSEL VÁDOLNAK EGY BRAZIL ÉPÍTÕIPARI KORRUPCIÓS BOTRÁNYBAN.
BÛNÖZÕK IS ÉRKEZHETTEK MEXIKÓBÓL AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK HATÁRÁRA AZ AMERIKAI BELBIZTONSÁGI MINISZTÉRIUM SZERINT.
A DÉL-KOREAI KIM DZSONG JANGOT VÁLASZTOTTÁK AZ INTERPOL ÚJ ELNÖKÉVÉ.
AZ INTERPOL ELÕZÕ VEZETÕJE, A KÍNAI MENG HUNG-VEJ LEMONDOTT, MERT HAZÁJÁBAN KORRUPCIÓ GYANÚJÁVAL ÕRIZETBE VETTÉK.
BEZÁRJA DÉL-KOREA A II. VILÁGHÁBORÚBAN SZEXRABSZOLGASÁGRA KÉNYSZERÍTETT KOREAI NÕK ÜGYÉBEN LÉTREHOZOTT JAPÁN ALAPÍTVÁNYT.
TOKIÓ AZONNAL BEKÉRETTE A DÉL-KOREAI NAGYKÖVETET, ÉS FELSZÓLÍTOTTÁK SZÖULT, HOGY TARTSA TISZTELETBEN A KORÁBBAN KÖTÖTT MEGÁLLAPODÁST.
TERRORIZMUS GYANÚJÁVAL ÕRIZETBE VETTEK EGY 22 ÉVES EGYIPTOMI FÉRFIT MILÁNÓBAN.
VIZSGÁLJA A PÁRIZSI ÜGYÉSZSÉG, HONNAN KAPOTT MACRON PÁRTJA TAVALY 144 EZER EURÓ ADOMÁNYT.
MEGSZÖKÖTT A PERÉT TÁRGYALÓ ATHÉNI BÍRÓSÁGRÓL EGY KORRUPCIÓVAL VÁDOLT FRANCIA BANKÁR, A RENDÕRSÉG NAGY ERÕKKEL KERESI.
NORVÉGIÁBAN VÁDAT EMELTEK EGY 26 ÉVES FÉRFI ELLEN, AKI TÖBB MINT 300 GYEREKET ZAKLATOTT SZEXUÁLISAN.
TIZENHAT EGYIPTOMI MUNKÁST RABOLTAK EL FEGYVERESEK EGY ÜZLETI VITA MIATT LÍBIÁBAN.
KOLUMBIAI RENDÕRSÉG: TÖBB MINT 4,6 TONNA KOKAINT FOGLALTAK LE GUATEMALA PARTJAINÁL TÖBB ORSZÁG HATÓSÁGAI EGYÜTTESEN.
NEGYVENKILENC PERCIG VOLT JOGOSÍTVÁNYA EGY NÉMET FIÚNAK, MERT AZ ÁTVÉTEL UTÁN 50 HELYETT 95 KM/H SEBESSÉGGEL VEZETETT.
9 ÉS 12 ÉV SZABADSÁGVESZTÉSRE ÍTÉLTEK KÉT SAJÓBÁBONYI FÉRFIT, AKIK 2015-BEN BRUTÁLISAN BÁNTALMAZTAK EGY 78 ÉVES NÕT.
JOGERÕSEN 8 ÉV FEGYHÁZRA ÍTÉLTÉK SZEXUÁLIS ERÕSZAK MIATT A BICSKEI GYERMEKOTTHON VOLT IGAZGATÓJÁT, EGY NEVELÕ PEDIG 3 ÉV FELFÜGGESZTETTET KAPOTT.
TÖBB LÖVÉSSEL MEGGYILKOLTAK EGY NÕT BÉKÁSMEGYEREN, A BÛNCSELEKMÉNNYEL GYANÚSÍTHATÓ FÉRFIT A KÖZELBEN ELFOGTÁK.
ÚJABB 15 PÉNZÜGYÕRT ÁLLÍTOTTAK ELÕ ÉS HALLGATTAK KI A RÖSZKEI PÉNZÜGYÕRÖK VESZTEGETÉSI ÜGYÉBEN KÖZÖLTE A KÖZPONTI NYOMOZÓ FÕÜGYÉSZSÉG.
FEGYVERREL RABOLT KI EGY DOHÁNYBOLTOT EGY FÉRFI KEDD ESTE SZOMBATHELYEN, AZ ELKÖVETÕT KERESI A RENDÕRSÉG.