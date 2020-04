Gablini Gábor: A márkakereskedők az autószalonok újranyitását kérik a kormánytól

A nagyon szigorú szabályok betartása mellett azt kérik az autószalonok kereskedői, hogy újra kinyithassanak - erről Gablini Gábor, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke beszélt Magyarország élőben extra című műsorunkban.

A koronavírus váratlan megjelenése és gyors terjedése miatt vezető autógyártók sorra zárták be ideiglenesen üzemeiket a kereslet visszaesése miatt.

Kínában is látni lehetett, hogy a járvány miatt egy pillanat latt összeomlott az autógyártás, ennek pedig az az oka, hogy két olyan ágazat van, ami a legkevésbé bírja a válságot, az egyik az ingaatlan, a másik pedig az autó – hívta fel rá a figyelmet Gablini Gábor. Hozzátette: az autógyártás leállítása után Kínában az első hónapban 45, a másodikban pedig 79 százalékos volt a visszaesés és ez látszik most Európában is.

Magyarország Európa szerencsésebb oldalán van, mert minket talán kevésbé érint olyan súlyosan a koronavírus hatása, ami köszönhető a kormányzati döntéseknek

– mutatott rá a GÉMOSZ elnöke.

Gablini Gábor úgy fogalmazott,

annál drágább a világon nincs, mint amikor az autógyárak állnak.

Kiemelte, ami a magyar kereskedőket illeti, március utolsó hetére gyakorlatilag nullára esett az új autók értékesítése és a trend áprilisban sem változott, ami súlyos válságot indított el abban szektorban, ami éves szinten 2000 milliárd forintos forgalmat generál.

A kereskedők azt szeretnék, ha a kormány azzal segítene, ha az autószalonok ugyanolyan szigorú körülmények között, mint a szervízek újra kinyithassanak és működhessenek

– mondta el Gablini Gábor.

Teljes beszélgetés:

Becsei András: A moratórium minden hitelre vonatkozik, amelynek folyósítása 2020. március 18-án már megtörtént

„Milyen finanszírozási konstrukciókat, milyen ajánlatokat kell kialakítaniuk? Mit kért önöktől a Nemzeti Bank?

„A moratóriumra vonatkozik ez a vezetői körlevél. Hogy a moratórium milyen hitelre vonatkozik? Azt tudom mondani, hogy gyakorlatilag minden hitelre vonatkozik, ahol 2020. március 18-án éjfélkor már megtörtént a folyósítás és ami a vezetői körlevélben is szerepel itt arra tesz javaslatot a Nemzeti Bank, hogy a moratórium alatt és után milyen intézkedéseket tegyünk. (…)”

- mondta Becsei András, a Magyar Bankszövetség elnöke

Teljes beszélgetés:

Tóth Béla: Bizakodók a táborszervezők

Tavaly mintegy 215 ezer gyermek táborozott nyáron, ez megközelítőleg 100 ezer családot érintett. Több vagy kevesebb tábor lesz idén, hogy számolnak – tette fel a kérdést Velkovics Vilmos műsorvezető Tóth Bélának, a taborfigyelo.hu vezetőjének.

Tóth Béla elmondta, hogy 2019-ben rekordévet zártak mind a táborozók számát, mind a táborkínálatot tekintve. Beszélt arról is, hogy nagyon jól indult az idei év is, úgy tűnt, hogy az előző évi rekordot is meg tudják dönteni. A koronavírus-járvány miatt azonban drasztikusan visszaestek a jelentkezések – jegyezte meg a taborfigyelo.hu vezetője.

Kitért arra is, hogy a szülőknek azonban egy percig sem kell aggódniuk amiatt, hogy mi lesz a már befizetett részvételi díjakkal. Amennyiben a hatóságok úgy döntenek, hogy a magas kockázati tényezők miatt nem lehet táborokat tartani, a befizetett összeget mindenkinek visszautalják. Azonban a táborszervezők bizakodóan tekintenek a jövőbe, mert ha valóban májusban tetőzik Magyarországon a járvány, akkor van esély arra, hogy a nagy népszerűségnek örvendő táborokat 2020 nyarán is megszervezzék, emiatt pedig érdemes már most biztosítani a gyerekek helyét – hangsúlyozta Tóth Béla.

Teljes beszélgetés:

Minden egyes beteg azt igényli, hogy száz százalékot nyújtson a mentős

Felemelő képet osztott meg nemrég Facebook-oldalán a Pasaréti Ferences templom. Egy mentőstiszt térdel az oltár előtt, a teljesen üres templomban. Vanek Ákos triatlonversenyzőről van szó, aki az Országos Mentőszolgálat munkatársa.

Ez a kép, mely bejárta a világot, abból az alkalomból készült, hogy az egykori triatlonversenyző megkeresztelkedett. Ami a sport és a betegellátás hasonlóságát illeti, elmondta, hogy minden egyes beteg azt igényli, hogy a tőle telhető legtöbbet, száz százalékot nyújtsa az adott mentős. A sportban sincs ez másként.

Ami a várható eseményeket illeti, minden egyes mentőszolgálatos fel van készülve a legrosszabb forgatókönyvre is. Akik mentősnek mennek, tisztában vannak vele, hogy a legnehezebb helyzetekben is helyt kell tudniuk állni és ők képesek is erre – mondta Vanek Ákos, triatlonbajnok, az Országos Mentőszolgálat munkatársa Magyarország élőben extra című műsorunkban.

Teljes beszélgetés:

HírTV