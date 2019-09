Fürjes: Tapasztalatokat szerezhetnek kutatás-fejlesztésben a hallgatók

Fontos és nagy jelentőségű területet kapott hazánk azzal, hogy Trócsányi Lászlót bővítés-és szomszédságpolitikai biztosnak jelölte Ursula von der Leyen - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely hozzátette, egész Európa szempontjából kulcsfontosságú, hogy ennek a területnek a felelőse magyar lehet. A Fidesz-KDNP választási programja az I. kerületben eredményeken és konkrét terveken alapul - jelentette ki Nagy Gábor Tamás jelenlegi polgármester, a Fidesz-KDNP polgármester-jelöltje. A Pikó András VIII. kerületi polgármesterjelölt kampányközpontjában tartott házkutatásról Gulyás Gergely elmondta: a feljelentést a helyi választási bizottság tette, mert egy fénykép alapján úgy ítélte, hogy fennáll a bűncselekmény elkövetésének gyanúja. Semmilyen törvénytelenséget nem követett el Pikó András, a VIII. kerület közös ellenzéki polgármesterjelöltje, és a Demokratikus Koalíció kiáll mellette - jelentette ki Gy. Németh Erzsébet, a DK elnökségi tagja. Üllőn is csalhatott az ellenzék - értesült az Origo. A lap arról számolt be, hogy a Pest megyei településen az egyik egyesületi színben induló ellenzéki jelölt azzal dicsekedett közösségi oldalán, hogy lefotózta az eddig összegyűjtött ajánlóíveket. Az október 13-i önkormányzati választáson az a legfontosabb, hogy azok kapjanak bizalmat, akik képesek a település érdekében kormányozni a helyhatóságot, és a kormánnyal együttműködni - hangsúlyozta Gulyás Gergely. A Fidesz-KDNP önkormányzati választásokon induló jelöltjei az építkezésben, a városok, falvak, megyék fejlesztésében, szépítésében érdekeltek, míg az ellenzék a háborúskodás és a rombolás oldalán áll - mondta Kósa Lajos. Fidesz-KDNP önkormányzati választásokért felelős kampányfőnöke közölte: az emberek érdekében kötött erős szövetség célja, hogy az önkormányzati kínálat életminőségben, szolgáltatásban érje utol az európai uniós önkormányzati szint átlagát 2030-ig. Eddig mintegy 31 ezer igénylés érkezett a babaváró támogatásra és közel 19 ezer szerződést kötöttek meg a bankok - közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Negyvenmillió forint gyűlt össze az Ökumenikus Segélyszervezet beiskolázási akciójában – közölte Gáncs Kristóf, a segélyszervezet kommunikációs igazgatója. Megsokszorozódhat a fogyatékkal élőket audio narrátorokkal és jeltolmácsokkal segítő színházi előadások száma az Érzékeny színház program keretében - közölte Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. Mintegy 70 milliárd forint támogatásban részesülhetnek idén az élelmiszeripari vállalkozások és borászatok a vidékfejlesztési programban - mondta Nagy István agrárminiszter. A befektetéseket vonzó gazdaságpolitika fejlett technológiákat vonzott Magyarországra, de ezekhez hozzáférést kell biztosítani a kis- és közepes magyar vállalkozások számára is – mondta György László államtitkár. A munkahelyteremtő gazdaságpolitika jegyében a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy a jászberényi Electrolux gyár csoportos létszámleépítésében érintett dolgozók egyetlen napot se legyenek munka nélkül - mondta Gulyás Gergely a Kormányinfón. A kormány segíti az elhelyezkedéseben az Elekrtolux jászberényi gyárából elbocsájtott mintegy 800 munkavállalót- jelentette ki Hollik István a Hír TV Magyarország Élőben című műsorában. A kormányszóvivő közölte, a pénzügyminiszter, valamint az innovációs és technológiai miniszter már ellátogatott Jászberénybe, ahol ideiglenes munkaügyi irodát hoznak létre, amely segítséget nyújt az elbocsájtottak számára a munkakeresésben. A magyar emberek munkája világszinten versenyképes, tudásuknak és képzettségüknek köszönhetően a belföldön előállított termékek és szolgáltatások mindenütt keresettek - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter közölte: januártól júniusig 43 Magyarországra érkező nagyberuházásról született megállapodás, több mint 731 milliárd forintos összértékük a tavalyi azonos időszakhoz képest 11 százalékos növekedést mutat. 25 Pest megyei önkormányzat nyert el mintegy 4,3 milliárd forint hazai fejlesztési támogatást a csapadékvíz-elvezető rendszereik felújítására, korszerűsítésére, vagy kiépítésére - közölte Rákossy Balázs államtitkár. A magyar állam támogatásával épült orvoslakásokat adtak át Gyergyószentmiklóson. Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nagykövete Münchenben részt vett a magyarországi határnyitás 30. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen. A szeretet törvénye legyőzte a diktatúra kegyetlenségét 1989-ben, amikor a Magyar Máltai Szeretetszolgálat zugligeti táborában befogadták a keletnémet menekülteket, és ahogy az emberek szíve, úgy a határ is megnyílt - mondta Herczegh Anita. Az európai bizottsági pozíciók szétosztása alapján megállapítható, hogy a visegrádi négyek ereje megnőtt - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Prágában, miután részt vett a V4-ek és nyugat-balkáni államok csúcstalálkozóján. A Nyugat-Balkán európai uniós integrációja fontos az egész kontinens biztonsága, a migráció miatt - hangsúlyozta Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő Prágában. A Nyugat-Balkán biztonsága Európa biztonsága is - jelentette ki Andrej Babis cseh miniszterelnök. Az Európai Unió bővítése a Nyugat-Balkán irányában biztonsági és gazdasági szempontból is stratégiai befektetés az uniónak - közölte Peter Pellegrini szlovák miniszterelnök. Az amerikai szövetségi legfelsőbb bíróság, amely az Egyesült Államokban az alkotmánybíróság szerepét tölti be, jóváhagyta a Trump-kormányzat egyik migrációt korlátozó intézkedését. A kormányrendelet értelmében azok a menedékkérők, akik egy úgynevezett biztonságos országon keresztül érkeznek az Egyesült Államok határaihoz, nem jogosultak menedékkérelem benyújtására. Az amerikai kormányzat 6,5 milliárd dollár értékű harcirepülőgép-eladást hagyott jóvá Varsónak - jelentette be az amerikai külügyminisztérium. Hivatalos vizsgálat indult pénzügyi visszaélés gyanúja miatt Richard Ferrand, a francia Nemzetgyűlés elnöke, Emmanuel Macron államfő egyik közeli szövetségese ellen - tudatta a Nemzetgyűlés. Franciaország készen áll a megállapodás nélküli Brexitre - erősítette meg Gérald Darmanin francia költségvetési miniszter Ouistreham kikötővárosban a Nagy-Britannia felé közlekedő kompjáratoknál tartott határőrizeti próbán. Meghaladta a 1,5 milliót azoknak a külföldi EU-állampolgároknak a száma, akik letelepedett státusért folyamodtak a brit hatóságokhoz - a magyarok közül eddig csaknem 40 ezren kértek tartós letelepedési engedélyt. Növelheti a feszültségeket a Közel-Keleten Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő terve, miszerint választási győzelme esetén a zsidó állam annektálni fogja Ciszjordánia egy részét - közölte az orosz külügyminisztérium. Ciszjordánia egy részének annektálása súlyosan sértené a nemzetközi jogot - reagált António Guterres ENSZ-főtitkár Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő ezzel kapcsolatos kijelentésére. Az amerikai kormányzat két héttel elhalasztja a kínai termékekre kivetett büntetővámok október 1-jére tervezett bevezetését - közölte Donald Trump amerikai elnök Twitteren. Kína üdvözli Észak-Koreának a Koreai-félsziget atommentesítéséről szóló tárgyalások folytatására irányuló pozitív jelzéseit, és azt várja Washingtontól, hogy tegyen lépéseket a tárgyalások folytatására. Az Egyesült Államok egy regionális katonai szerződés tagjainak összehívását szorgalmazza, hogy közösen találjanak választ Nicolás Maduro venezuelai elnök legutóbbi, harcias lépéseire. Az Európai Központi Bank kormányzótanácsa rekordalacsonyra, mínusz 0,5 százalékra vitte le a betéti rendelkezésre állás kamatlábát. Robbanások történtek, és tűz ütött ki egy lőszerraktárban Észak-Cipruson, egy katonai övezetben - a betört ablakok üvegszilánkjaitól néhányan megsérültek. Kisiklott egy vonat a Kongói Demokratikus Köztársaságban – a vasúti szerencsétlenségnek mintegy 50 halálos áldozata van. Több százezer háztartás van már negyedik napja áram nélkül Japánban a Fakszaj tájfun pusztítása miatt. 70 évesen elhunyt Rajk László Kossuth-díjas építész, díszlet- és látványtervező, volt SZDSZ-es politikus. Kigyulladt egy épülő magas ház tetőszerkezete a budapesti XIII. kerületben található Gidófalvy utcában - nem sérült meg senki. Heten megsérültek, amikor összeütközött egy traktor és egy kisbusz a Békés megyei Dobozon. A Fővárosi Főügyészség tizenkét év fegyházbüntetést ajánl Gyárfás Tamásnak, ha beismeri, hogy ő adta ki a megbízást Fenyő János meggyilkolására - írja a Magyar Nemzet. Terrorcselekménnyel fenyegetés és zaklatás miatt vádat emelt a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség egy férfi ellen, aki azzal fenyegette meg az ügyészséget, hogy megöli szomszédja feleségét, ha nem foglalkoznak az általa kezdeményezett üggyel. Barlangban termesztett kannabiszt egy férfi a XXII. kerületben – közölte a rendőrség. Férfi ökölvívó-világbajnokság: A 63 kilogrammban szereplő Fodor Milán a legjobb 64 között egyhangú pontozással győzte le román ellenfelét. A Kiss Balázs, Dóri Bence páros döntőbe került C-2 1000 méteren a Tokióban zajló olimpiai kajak-kenu tesztversenyen. A Magyar Lovassport Szövetség szilvásváradi helyszínnel megpályázta a 2022-es négyesfogathajtó-világbajnokság rendezésének jogát. A NUBU divatcég formaruháit viselik majd a magyar olimpikonok és paralimpikonok a tokiói játékokon.