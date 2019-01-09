2019. január 9.,
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2019. január 9., szerda 21:00, frissítve: szerda 21:21

Dinamikusan zárkóznak fel a bérek az uniós átlaghoz. Az elmúlt években volt, amikor a második legnagyobb bérnövekedés hazánkban volt. Itt volt Regős Gábor a Századvég közgazdásza.

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