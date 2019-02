TOVÁBBI ELLENZÉKI KÉPVISELÕK ESETÉBEN IS HELYBENHAGYTA A MENTELMI BIZOTTSÁG KÖVÉR LÁSZLÓ KORÁBBAN KIRÓTT BÜNTETÉSÉT A DECEMBERI ESEMÉNYEK MIATT. AZ ORSZÁGGYÛLÉS FELMENTETTE DEMETER MÁRTA LMP-S KÉPVISELÕT BIZOTTSÁGI TAGSÁGA ALÓL. PARLAMENTI CSOPORT ALAKULT A NEMZETI FÓRUM KÉPVISELÕIBÕL, MONDTA LEZSÁK SÁNDOR, AZ ORSZÁGGYÛLÉS FIDESZES ALELNÖKE. AZ ELLENZÉKI PÁRTOK KÉPVISELÕI KÖZÖSEN KERESTÉK FEL AZ ESZTERGOMI SUZUKI-GYÁRAT, HOGY A "RABSZOLGATÖRVÉNY" ELLEN TILTAKOZZANAK. A MAGYAR SUZUKI ZRT. NEM TERVEZI A TÚLÓRÁK SZÁMÁNAK NÖVELÉSÉT AZ ESZTERGOMI GYÁRBAN KÖZÖLTE A CÉG KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓJA. MI HAZÁNK: ADJA VISSZA A MANDÁTUMÁT, AKI SZERINT ÉRTELMETLEN A PARLAMENTI MUNKA! FIDESZ: FELHÁBORÍTÓ, HOGY AZ ELLENZÉKI KÉPVISELÕK A FIZETÉSÜKET FELVESZIK, DE A PARLAMENTBE NEM JÁRNAK BE ÉS NEM DOLGOZNAK. NEM TUDTA LEÍRNI HELYESEN A „FOJTANI” SZÓT KUNHALMI ÁGNES ÉS BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ A MENTELMI BIZOTTSÁG ELÕTT FELMUTATOTT PAPÍRLAPON. NOVÁK KATALIN: A FÉRFIAK, AZ ÖZVEGYEK ÉS AZ ELVÁLTAK IS IGÉNYBE VEHETIK A FIATAL HÁZASOK GYERMEKVÁLLALÁSI TÁMOGATÁSÁT. ÁPRILISTÓL FODOR GERGELY KORMÁNYBIZTOSKÉNT FELEL A BUDAI VÁRNEGYED TERÜLETÉN MEGVALÓSULÓ KORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOKÉRT. ZSIDÓZÓ VICCEKEN NEVETETT JAKAB PÉTER EGY MOST ELÕKERÜLT VIDEOFELVÉTEL SZERINT. A PARLAMENTI KÉPVISELÕVÉ VÁLASZTOTT JOBBIKOS POLITIKUS NEMRÉG ÉPP AZÉRT TILTAKOZOTT, MERT EGY TÉVÉMÛSORBAN LEZSIDÓZTÁK. A ZSIDÓ NÕ MEGVERÉSÉVEL HENCEGÕ SZÁVAY ISTVÁN HELYÉRE ZSIDÓKAT LISTÁZÓ POLITIKUST, BENCSIK JÁNOST JELÖLI A JOBBIK MANDINER.HU. ÖSSZEFOGNA A MIÉP-PEL A MI HAZÁNK MOZGALOM, AZ EGYÜTTMÛKÖDÉS AZ EP- ÉS AZ ÕSZI HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOKRA SZÓLNA MAGYAR NEMZET. NEM TARTJÁK MEG A V4-EK ÉS IZRAEL CSÚCSÉRTEKEZLETÉT JERUZSÁLEMBEN LENGYELORSZÁG TÁVOLMARADÁSA MIATT JELENTETTE BE ANDREJ BABIS CSEH MINISZTERELNÖK. A CSÚCSTALÁLKOOZÓT VÁRHATÓAN AZ ÉV MÁSODIK FELÉBEN TARTJÁK MEG, AMIKOR CSEHORSZÁG LESZ AZ ORSZÁGCSOPORT SOROS ELNÖKE. A LENGYEL KORMÁNYFÕ HANGSÚLYOZTA: MEGENGEDHETETLENEK AZ IZRAELI KÜLÜGYMINISZTER HOLOKAUSZTTAL KAPCSOLATOS KIJELENTÉSEI. JISZRÁEL KAC SZERINT „A LENGYELEK AZ ANYATEJJEL SZÍVTÁK MAGUKBA AZ ANTISZEMITIZMUST”. MINTEGY 100 AUSZTRIAI SZÁRMAZÁSÚ KÜLFÖLDI ISZLÁM ÁLLAM-HARCOS TARTÓZKODIK HÁBORÚS TERÜLETEN IRAKBAN ÉS SZÍRIÁBAN OSZTRÁK TERRORELHÁRÍTÁS. ÖNÁLLÓ KATEGÓRIA LESZ A NÉMETORSZÁGI BÛNÜLDÖZÉSI STATISZTIKÁKBAN A KÉSES TÁMADÁS BILD. 40 ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓT TALÁLTAK A HORVÁT HATÓSÁGOK A BOSZNIAI HATÁRHOZ KÖZELI GRACAC KÖZELÉBEN EGY SZLOVÉN RENDSZÁMÚ KAMIONBAN. AZ EU ÚJABB SZANKCIÓKAT FONTOLGAT OROSZORSZÁG ELLEN A KERCSI-SZOROSBAN TÖRTÉNT INCIDENS MIATT MONDTA AZ EU BIZTONSÁGPOLITIKAI FÕKÉPVISELÕJE. AZ UKRÁN KÜLÜGYMINISZTER SZERINT OROSZORSZÁG TÜZELI A FIATALOK KLÍMATÜNTETÉSEIT EURÓPA-SZERTE. HÁROM ÉVEN BELÜL BEZÁRJA A HONDA ANGLIAI GYÁRÁT BBC, SKYNEWS. BEJELENTETTÉK LEMONDÁSUKAT MANDÁTUMUKRÓL A LEGNAGYOBB ALBÁN ELLENZÉKI ERÕNEK SZÁMÍTÓ, JOBBKÖZÉP DEMOKRATA PÁRT FRAKCIÓJÁNAK TAGJAI. AZ ALBÁN DEMOKRATA PÁRT ÍGY PRÓBÁL NYOMÁST GYAKOROLNI A SZOCIALISTA KORMÁNYRA TÁVOZÁSA ÉS A KORAI VÁLASZTÁSOK KIÍRÁSA ÉRDEKÉBEN. FELTÁRJÁK ÉS LÁTOGATHATÓVÁ TESZIK RÓMÁBAN JULIUS CAESAR MEGGYILKOLÁSÁNAK HELYSZÍNÉT. IRÁNI ÉS KÍNAI HACKEREK AMERIKAI VÁLLALATOK SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZEREIT TÁMADJÁK NEW YORK TIMES. IZRAEL BEFAGYASZTJA A PALESZTIN HATÓSÁG ADÓJÖVEDELMÉNEK 5%-ÁT, MERT ÁLLÍTÁSA SZERINT EKKORA ÖSSZEGET FIZETETT IZRAELBEN BEBÖRTÖNZÖTT PALESZTINOKNAK. A VENEZUELAI HATÓSÁGOK MEGTILTOTTÁK AZ EURÓPAI NÉPPÁRT ÖT KÉPVISELÕJÉNEK BEUTAZÁSÁT, „ÖSSZEESKÜVÉSI SZÁNDÉKKAL” VÁDOLVA ÕKET. LEGKEVBESEBB 15-EN VESZTETTÉK ÉLETÜKET AZ ÉSZAKNYUGAT-SZÍRIAI IDLÍB VÁROSÁBAN TÖRTÉNT KÉT ROBBANTÁSOS MERÉNYLETBEN. IRÁNBAN ÕRIZETBE VETTEK HÁROM EMBERT A FORRADALMI GÁRDA ELLEN FEBRUÁR 13-ÁN ELKÖVETETT MERÉNYLETETTEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN. DRÁGULNAK AZ ÜZEMANYAGOK: 5-5 FORINTTAL EMELKEDIK A BENZIN ÉS A GÁZOLAJ ÁRA SZERDÁN. HÁROM AUTÓ ÜTKÖZÖTT AZ 5101-ES ÚTON TÖKÖL ÉS SZIGETSZENTMIKLÓS KÖZÖTT, TÖBBEN MEGSÉRÜLTEK. MAGÁHOZ TÉRT A KÓRHÁZBAN A PÉNTEKEN A FÕVÁROSI TÖRVÉNYSZÉKRÕL MEGSZÖKÖTT, MAJD A RENDÕRÖK ÁLTAL TÖBBSZÖR MEGLÕTT RAB. ORFK: JUTALMAT KAPTAK A SZÖKÖTT RAB ELFOGÁSÁBAN RÉSZT VEVÕ RENDÕRÖK ÉS A FÕVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK BIZTONSÁGI ÕRE. HOLTTESTET TALÁLTAK A RENDÕRÖK EGY AUTÓBAN VASÁRNAP BUDAPESTEN, A NAGY LAJOS KIRÁLY ÚTJÁN. A 60 ÉVES FÉRFI HALÁLÁT IDEGENKEZÛSÉG OKOZTA, A GYILKOSSÁG GYANÚSÍTOTTJÁT TEGNAP KÉSÕ ESTE ESZTERGOMBAN ELFOGTÁK. MISKOLCON VESZÉLYES, NYÍREGYHÁZÁN, PUTNOKON ÉS VÁCOTT EGÉSZSÉGTELEN, TOVÁBBI 14 TELEPÜLÉSEN PEDIG KIFOGÁSOLT A LEVEGÕ MINÕSÉGE.