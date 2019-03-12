2019. március 12.,
kedd, Gergely napja

Feszült viszony

Hír TV

2019. március 12., kedd 20:50, frissítve: kedd 20:58

Továbbra sincs egyezség a Fidesz és a Néppárt között. Manfred Weber budapesti látogatásán újra elismételte feltételeit. A stúdióban Kiszelly Zoltán elemezte a helyzetet.

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