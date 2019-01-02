2019. január 2.,
szerda, Ábel napja

Fenyegetettség

Hír TV

2019. január 2., szerda 20:30, frissítve: szerda 21:39

Vége a részleges hadiállapotnak, de továbbra is feszült az ukrán-orosz kapcsolat. Nem volt nagy terrortámadás tavaly Európában, de a fenyegetettség nem szűnt meg. Mennyire lesz biztonságos idén a kontinens? A stúdióban Georg Spöttle biztonságpolitikai tanácsadó válaszolt kérdéseinkre.

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