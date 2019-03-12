2019. március 12.,
kedd, Gergely napja

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2019. március 12., kedd 20:52, frissítve: kedd 20:59

Minden eszközzel fel kell lépni az ENSZ migrációs paktuma ellen az Alapjogokért Központ szerint. Elemzésükben azt írják, nem biztos, hogy később sem lesz kötelező. Itt volt Szánthó Miklós az Alapjogokért Központ vezetője.

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