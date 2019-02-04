2019. február 4.,
hétfő, Ráhel, Csenge napja

Felkészülés

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2019. február 4., hétfő 21:00, frissítve: hétfő 21:27

Gazdaságvédelmi programmal védené a magyar munkahelyeket és a béreket a Pénzügyminisztérium. Itt volt Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár.

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