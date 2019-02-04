Felkészülés

2019. FEBRUÁR 4., HÉTFÕ
GULYÁS GERGELY: MAGYARORSZÁGOT A BEVÁNDORLÁSPOLITIKÁJA MIATT TÁMADJÁK AZ EU-BAN A BEVÁNDORLÁSPÁRTI ERÕK.
KUDARCBA FULLADT AZ ELLENZÉKI ELÕVÁLASZTÁS, ÍGY TOVÁBB FOLYTATÓDIK A FÕPOLGÁRMESTER-JELÖLTI CASTING.
A NÉVJEGYZÉKBE VETT SZAVAZÓKNAK VÉGÜL CSAK A TÖREDÉKE VOKSOLT, AMELY ALAPJÁN KARÁCSONY GERGELY MEGNYERTE AZ ELSÕ FORDULÓT A SZOCIALISTA HORVÁTH CSABÁVAL SZEMBEN.
FIDESZ-KDNP: HATALMAS KUDARC AZ ELLENZÉKI FÕPOLGÁRMESTER-JELÖLTI ELÕVÁLASZTÁS - KÖZÖLTE BORBÉLY LÉNÁRD, CSEPEL POLGÁRMESTERE.
TARLÓS ISTVÁN: SZERÉNY ÉRDEKLÕDÉSÛ "HÁZI MÉRKÕZÉS" VOLT A BALOLDALI PÁRTOK FÕVÁROSI ELÕVÁLASZTÁSA.
MSZP-PÁRBESZÉD: SIKER ÉS ÚJ KORSZAK KEZDETE AZ ELÕVÁLASZTÁS.
HUNVALD GYÖRGYÖT INDÍTJA AZ MSZP AZ ÕSZI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOKON A POLGÁRMESTERI SZÉKÉRT A 7-DIK KERÜLETBEN - ÍRJA A MÉRCE.HU.
AZ MSZP SAJTÓFÕNÖKE NEM ERÕSÍTETTE MEG, HOGY HUNVALD GYÖRGY LENNE A 7. KERÜLETBEN A POLGÁRMESTER-JELÖLT.
HUNVALD GYÖRGYÖT JOGERÕSEN ELÍTÉLTE A BÍRÓSÁG AZ ERZSÉBETVÁROSI INGATLAN-PANAMA, ILLETVE EGY HÛTLEN KEZELÉS ÜGYÉBEN.
FUTÓ BARNABÁS ÜGYVÉD: A HUNVALD GYÖRGY ÜGYÉBEN BENYÚJTOTT PERÚJÍTÁSI INDÍTVÁNYBÓL, AMELY ÖT HÛTLEN KEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ÜGY, IDÉN TAVASSZAL ELSÕFOKÚ ÍTÉLETET IS HOZHAT A BÍRÓSÁG HÍR TV.
KÖZPÉNZBÕL BÉREL IRODÁT EGY VOLT SZOCIALISTA KÉPVISELÕ OKTATÁSSAL FOGLALKOZÓ CÉGÉTÕL NYÍREGYHÁZÁN BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ 2018 MÁJUSA ÓTA- MAGYAR IDÕK.
A LAP ÚGY TUDJA: A SZOCIALISTÁK CSEPELI ELNÖKÉT MÉG SOSEM LÁTTÁK AZ INGATLANBAN, AMELYÉRT HAVI 132 EZER FORINTOT FIZET.
BAKONDI GYÖRGY: AZ EP-VÁLASZTÁS TÉTJE, HOGY MEG TUDJUK-E VÉDENI EURÓPÁT A BEVÁNDORLÁSTÓL.
NAGY A TÚLJELENTKEZÉS AZ ISKOLAKERT-PROGRAMRA MAGYAR IDÕK.
ÉVOSZ: AZ ÉPÍTÕIPARI SZAKMÁK GYAKORLATI OKTATÁSÁHOZ REGIONÁLIS GYAKORLATI KÉPZÕKÖZPONTOKRA VAN SZÜKSÉG.
NAGY KÁRT OKOZNAK AZ ELDOBOTT CIGARETTAVÉGEK MAGYAR HÍRLAP.
ISMÉT ERÕS ÉVET ZÁRT A LAKOSSÁGI HITELPIAC VILÁGGAZDASÁG.
RAIFFEISEN BANK: IDÉN 3,4 SZÁZALÉKKAL NÖVEKEDHET A GAZDASÁG MAGYARORSZÁGON, 2020-2021-BEN VÁRHATÓAN MÁR CSAK 2-3 SZÁZALÉK LESZ VG.HU.
LELEPLEZÕDÖTT A BRÜSSZELI BEVÁNDORLÁSPÁRTIAK HAZUGSÁGA MONDTA SZIJJÁRTÓ PÉTER BRÜSSZELBEN.
SZIJJÁRTÓ: BÁR "AZZAL ALTATTAK MINKET", HOGY A MIGRÁCIÓS CSOMAG NEM LESZ KÖTELEZÕ, EL AKARJÁK FOGADTATNI AZT.
UNIÓS TISZTSÉGVISELÕ: SOSEM VOLT ENNYIRE VALÓSZÍNÛ A MEGEGYEZÉS NÉLKÜLI BREXIT.
AZ EURÓPAI ORSZÁGOK TÖBBSÉGE HÉTFÕN ELISMERTE JUAN GUAIDÓT, VENEZUELA IDEIGLENES ELNÖKEKÉNT.
A VENEZUELAI HADSEREG SEGÍTSÉGÉT KÉRTE A MAGÁT IDEIGLENES ELNÖKKÉ NYILVÁNÍTÓ JUAN GUAIDÓ ELLENZÉKI VEZETÕ HÉTFÕN.
A KÜLFÖLDI SEGÉLYSZÁLLÍTMÁNYOKAT SZERETNÉ BEJUTTATNI A VÁLSÁG SÚJTOTTA LATIN-AMERIKAI ORSZÁGBA.
HITELESSÉGÉNEK MEGÕRZÉSE ÉRDEKÉBEN AZ ENSZ NEM VESZ RÉSZT SEMMILYEN TANÁCSKOZÁSON, AMELYET A VENEZUELAI VÁLSÁGRÓL TARTANAK - KÖZÖLTE A FÕTITKÁR.
AZ ISZLÁM ÁLLAM TERRORISTÁI 6-12 HÓNAPON BELÜL ÚJRA ERÕRE KAPHATNAK ÍRTA JELENTÉSÉBEN AZ AMERIKAI VÉDELMI MINISZTÉRIUM.
NÉMETORSZÁG 2021-IG 110 MILLIÓ EURÓVAL TÁMOGATJA A KATONAI TÁMASZPONTOK FEJLESZTÉSÉT LITVÁNIÁBAN - JELENTETTE A NÉMET VÉDELMI MINISZTER HÉTFÕN.
FENNAKADÁSOK LEHETNEK A HAMBURGI REPÜLÕTÉR FORGALMÁBAN, EGYNAPOS FIGYELMEZTETÕ SZTRÁJKOT HIRDETETT A FÖLDI SZEMÉLYZET SZAKSZERVEZETE.
MEGTALÁLTÁK AZ ELTÛNT ARGENTIN FOCISTA GÉPÉNEK RONCSAIT A LA MANCHE CSATORNA MÉLYÉN.
LAKÓHÁZRA ZUHANT KALIFORNIÁBAN EGY KISREPÜLÕ, KETTEN ÉLETÜKET VESZTETTÉK.
DONALD TRUMP FENN AKARJA TARTANI AZ AMERIKAI KATONAI JELENLÉTET IRAKBAN, HOGY WASHINGTON SZEMMEL TUDJA TARTANI IRÁNT.
IRAKI ELNÖK: TRUMP NEM KÉRTE BAGDAD ENGEDÉLYÉT IRÁN SZEMMEL TARTÁSÁHOZ.
PETRO POROSENKO UKRÁN ELNÖK VASÁRNAP HIVATALOSAN REGISZTRÁLTATTA MAGÁT JELÖLTKÉNT A MÁRCIUS 31-I ELNÖKVÁLASZTÁSRA - KÖZÖLTE A FACEBOOKON SAJTÓTITKÁRA.
SÁRLAVINA ZÚDULT EGY AUTÓPÁLYÁRA 11 EMBER HALÁLÁT OKOZVA BOLÍVIÁBAN.
ELSÜLLYEDT EGY MIGRÁNSOKAT CSEMPÉSZÕ HAJÓ A BAHAMÁKNÁL, LEGKEVESEBB 28-AN MEGHALTAK.
TÍZ EMBER BÛNÖSSÉGÉT MONDTA KI A VÖRÖSISZAPPER MEGISMÉTELT ELSÕFOKÚ ELJÁRÁSÁBAN A GYÕRI TÖRVÉNYSZÉK.
AZ ELSÕ- ÉS A MÁSODRENDÛ VÁDLOTTAT, A MAL ZRT. VOLT VEZÉRIGAZGATÓJÁT ÉS MÛSZAKI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTESÉT LETÖLTENDÕ SZABADSÁGVESZTÉSRE ÍTÉLTÉK.
VÁDAT EMELT A CSONGRÁD MEGYEI FÕÜGYÉSZSÉG CZEGLÉDY CSABA ÉS TÁRSAI ELLEN, 6 MILLIÁRDOS ADÓCSALÁSSAL VÁDOLJÁK.
TIZENÖT ÉV FEGYHÁZRA ÍTÉLTE ELSÕ FOKON A BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK AZT AZ 55 ÉVES FÉRFIT, AKI AGYONVERTE 31 ÉVES ÉLETTÁRSÁT 2016 OKTÓBERÉBEN MAGLÓDON.
SZEMÉLYAUTÓ ÉS KAMION ÜTKÖZÖTT ÖSSZE A 86-OS ÚT 48-AS KILOMÉTERÉNÉL, A BALESETBEN EGY EMBER MEGSÉRÜLT, A FÕÚT ÉRINTETT SZAKASZÁT LEZÁRTÁK POLICE.HU.
KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT A 4434-ES ÚTON, VÉGEGYHÁZA ÉS MEZÕKOVÁCSHÁZA KÖZÖTT, EGY EMBER ÉLETÉT VESZTETTE.
BKV: A DÓZSA GYÖRGY ÚTI METRÓMEGÁLLÓBAN FOLYTATÓDIK A 3-AS METRÓ FELÚJÍTÁSA KERETÉBEN AZ ÁLLOMÁSOK FÜSTPRÓBÁJA.