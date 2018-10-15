Feljelentés

2018. OKTÓBER 15., HÉTFÕ
EGTETTE A FELJELENTÉST A JOBBIK ZACSKÓBA CSOMAGOLT GYANÚS PÉNZÜGYEI MIATT SZABÓ BALÁZS, A PÁRT VOLT SZEKSZÁRDI IGAZGATÓJA.
KÖVÉR LÁSZLÓ HÁZELNÖK AZ LMP-FRAKCIÓ ÖT TAGJÁT KIZÁRTA AZ ORSZÁGGYÛLÉS HÉTFÕI ÜLÉSÉNEK HÁTRALÉVÕ RÉSZÉRÕL.
A KÉPVISELÕK UNGÁR PÉTER NAPIREND ELÕTTI FELSZÓLALÁSA KÖZBEN TILTOTT SZEMÉLTETÕ ESZKÖZ HASZNÁLTAK.
LMP: ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖKÖT SZEMBESÍTETTÉK VOLNA TRANSZPARENSEKEN, KORÁBBI TANDÍJELLENES ÁLLÁSPONTJÁVAL AZ LMP-FRAKCIÓ TAGJAI.
ÁDER JÁNOS KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK A VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK SZÉKHÁZÁBA LÁTOGATOTT.
ÁDER JÁNOS: KÖZÖS VILÁGUNK AKADÁLYAIT EMBERSÉGGEL, ODAFIGYELÉSSEL, EGYMÁST SEGÍTVE TUDJUK LEGYÕZNI.
OMSZ: A KÖVETKEZÕ 8-10 NAP SORÁN SINCS KILÁTÁSBAN KOMOLYABB CSAPADÉK, ÍGY TOVÁBB FOLYTATÓDIK AZ ASZÁLYOS IDÕ.
RÉTVÁRI BENCE: A HAJLÉKTALANOK KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁT KORLÁTOZÓ JOGSZABÁLY CÉLJA AZ EMBERÉLET MEGMENTÉSE.
KADERJÁK PÉTER: A GÁZTÁROLÓKBAN 4,6 MILLIÁRD KÖBMÉTERNYI GÁZ ÁLL RENDELKEZÉSRE A FÛTÉSI SZEZONBAN.
FÕTÁV ZRT: AZ ORSZÁGOS FÛTÉSI IDÉNY KEZDETÉVEL HÉTFÕN BUDAPESTEN IS ELINDULT A TÁVFÛTÉS.
KSH: AUGUSZTUSBAN 24,4 SZÁZALÉKKAL NÕTT AZ ÉPÍTÕIPAR TERMELÉSE AZ EGY ÉVVEL KORÁBBIHOZ MÉRVE.
A VIDÉKFEJLESZTÉS ELKÉPZELHETETLEN A NÕK RÉSZVÉTELE NÉLKÜL, - MONDTA AZ AGRÁRMINISZTÉRIUM VIDÉKFEJLESZTÉSÉRT FELELÕS ÁLLAMTITKÁRA.
EGYSZERÛSÖDIK AZ ÜGYFÉLÁTVILÁGÍTÁS, POSTAI ÚTON IS PÓTOLHATJÁK A HIÁNYZÓ DOKUMENTUMOKAT A PÉNZÜGYI ÉS A NEM PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓK ÜGYFELEI VG.HU.
SZERDÁTÓL BRUTTÓ 7 FT-TAL CSÖKKENTI LITERENKÉNT A BENZIN ÉS 2 FT-TAL A GÁZOLAJ NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT A MOL.
HERBERT KICKL OSZTRÁK BELÜGYMINISZTER MEGERÕSÍTETTE KÉTELYEIT AZ ENSZ GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS CSOMAGJÁVAL KAPCSOLATBAN.
AZ OSZTRÁK BELÜGYMINISZTER PINTÉR SÁNDOR MAGYAR BELÜGYMINISZTERREL TARTOTT KÖZÖS SAJTÓTÁJÉKOZTATÓT BÉCSBEN HÉTFÕN.
RENDÕRI AKCIÓVAL VÉGET ÉRT A TÚSZEJTÉS A NÉMETORSZÁGI KÖLNBEN, AZ ELKÖVETÕ SÚLYOSAN MEGSEBESÜLT.
A TÚSZKÉNT FOGVA TARTOTT TINÉDZSER LÁNY KÖNNYEBBEN MEGSÉRÜLT, EZÉRT KÓRHÁZBA VITTÉK.
KIJEV SZERETNÉ JAVÍTANI A KÁRPÁTALJAI MAGYAROK UKRÁNNYELV-ISMERETÉT ÉS RENDEZNÉ A HELYZETET BUDAPESTTEL.
SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER: UKRAJNA TETTEKKEL IS BIZONYÍTSA, HOGY MEGOLDANI KÍVÁNJA A KÉT ORSZÁG KÖZÖTTI HELYZETET!
ANGELA MERKEL NÉMET KANCELLÁR: A POLITIKA IRÁNTI BIZALOM MEGCSAPPANÁSÁNAK TULAJDONÍTHATÓ A BAJORORSZÁGI TARTOMÁNYI VÁLASZTÁS EREDMÉNYE.
THERESA MAY BRIT KORMÁNYFÕ SZERINT AZ ELMÚLT HETEKBEN, "A SOK-SOK PONTATLAN TALÁLGATÁSSAL" ELLENTÉTBEN SIKERÜLT HALADÁST ELÉRNI A BREXIT FELTÉTELEIRÕL.
DONALD TUSK EURÓPA TANÁCS-ELNÖK: SOHA NEM VOLT ENNYIRE VALÓSZÍNÛ A MEGÁLLAPODÁS NÉLKÜLI BREXIT.
TÖBB MINT SZÁZ MENEKÜLT INDUL ÚTNAK RÖVIDESEN GÖRÖGORSZÁGBÓL NÉMETORSZÁGBA A KÉT ORSZÁG KÖZTI A CSALÁDEGYESÍTÉSI MEGÁLLAPODÁS ÉRTELMÉBEN.
ANDREAS NORLÉN, A SVÉD PARLAMENT ELNÖKE STEFAN LOFVENT, A SVÉD SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT VEZETÕJÉT, ÜGYVEZETÕ KORMÁNYFÕT KÉRTE FEL KORMÁNYALAKÍTÁSRA.
BÍRSÁGGAL SÚJTHATJÁK ROMÁNIÁBAN A BEJELENTETLEN TÜNTETÉSEK RÉSZTVEVÕIT SZÓL A LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG JOGEGYSÉGI HATÁROZATA.
AZ OLASZ KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA NEM VESZÉLYEZTETI AZ EURÓT JOHANNES BEERMANN, A DEUTSCHE BUNDESBANK IGAZGATÓTANÁCSÁNAK TAGJA SZERINT.
FRANCIA BELÜGYMINISZTÉRIUM: LEGKEVESEBB TÍZEN MEGHALTAK A FRANCIAORSZÁG DÉLI RÉSZÉT SÚJTÓ ÁRADÁSOKBAN.
BBC: A VEGYI FEGYVEREK BEVETÉSE SEGÍTETTE AZ ASZAD-REZSIMET GYÕZELMEIBEN.
TÖRÖK HÍRTELEVÍZIÓ: A HATÓSÁGOK ÁTVIZSGÁLJÁK SZAÚD-ARÁBIA ISZTAMBULI FÕKONZULÁTUSÁT AZ ELTÛNT DZSAMÁL HASOGDZSI ÜGYÉBEN.
BELSÕ NYOMOZÁSRA KÉRTE FEL A SZAÚDI KIRÁLY AZ ÁLLAMÜGYÉSZT AZ ELTÛNT ELLENZÉKI ÚJSÁGÍRÓ ÜGYÉBEN.
ÖT NAPRA ÕRIZETBE VETTEK EGY KÍNAI VLOGGERT AMIÉRT ÉLÕ KÖZVETÍTÉSÉBEN "TISZTELETLEN" MÓDON ÉNEKELT EL EGY RÉSZT A NEMZETI HIMNUSZBÓL.
70 ÉVES KORÁBAN ELHUNYT BALECZKY ANNAMÁRIA, A MAGYAR TELEVÍZIÓ EGYKORI BEMONDÓJA.
KIGYULLADT EGY VÍZFORRALÓ EGY VIII. KERÜLETI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYBEN, 40 EMBER KÉNYSZERÜLT ELHAGYNI AZ ÉLETET, SÉRÜLT NINCS.
EGYMÁSBA ROHANT KÉT SZEMÉLYGÉPKOCSI A 31-ES FÕÚTON, SZENTMÁRTONKÁTÁNÁL, EGY EMBER MEGSÉRÜLT.
KIGYULLADT EGY KOLLÉGIUM EGYIK SZOBÁJA BUDAPEST XVI. KERÜLETÉBEN, A DIÓSY LAJOS UTCÁBAN, AZ ÉPÜLETET KÉTSZÁZÖTVEN EMBER HAGYTA EL.
KARBANTARTÁS MIATT NEM JÁR A FOGASKEREKÛ AZ ERDEI ISKOLA ÉS AZ ORGONÁS MEGÁLLÓHELY KÖZÖTT NOVEMBER VÉGÉIG.
MÁV: PÁLYAKARBANTARTÁS MIATT, KEDDTÕL OKTÓBER VÉGÉIG CSAK SZÉPJUHÁSZNÉ ÉS SZÉCHENYIHEGY ÁLLOMÁS KÖZÖTT JÁR A GYERMEKVASÚT.