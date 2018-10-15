2018. október 15.,
hétfő, Teréz napja

Feljelentés

Hír TV

2018. október 15., hétfő 21:05

Tisztázatlan eredetű pénzmozgás miatt feljelentette pártját a Jobbik volt szekszárdi elnöke. Vendégünk volt Szabó Balázs, aki szerint trükkös módszerekkel kellett különböző összegeket legalizálni.

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