Fazekas Géza: Ami történt kimeríti a kémkedés bűncselekményét

Újra kell definiálni az Európai Uniót és meg kell nevezni azokat a közös értékeket, amelyek összetartják a közösséget - jelentette ki az Alapjogokért Központ igazgatója a Hír TV Magyarország élőben című műsorában. Szánthó Miklós hangsúlyozta: a migráción túl is számos kérdés van, amelyek miatt sorsdöntő lesz a májusi EP-választás. A magyar kormány azt várja az EU illetékes szerveitől, hogy lépjenek fel a migránskaravánok ellen, akadályozzák meg, hogy elinduljanak - mondta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. Orbán Balázs közölte: Magyarország mindenképpen megvédi a határokat, és a kerítés állni fog, de azt, hogy a migránskaravánok az unió területére lépjenek, bármi áron meg kell akadályozni. Választókerületi együttműködésben egyezett meg öt ellenzéki párt az őszi önkormányzati választásokon Pécsett - jelentette be a DK, a Jobbik, az LMP, az MSZP és a Momentum. A pécsi ellenzéket pusztán a hatalom megszerzése vezérli, amikor az egység hamis látszatát keltik és ezzel becsapják a pécsieket - közölte a Fidesz városi szervezetének elnöksége. Magyarország védelmét akarja meggyengíteni Gyurcsány Ferenc és pártja, a DK - jelentette ki a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hidvéghi Balázs közölte: Európában az elmúlt években a tömeges migráció következményeként drámaian romlott a közbiztonság, az Iszlám Állam több ezer terroristája juthatott be az EU területére. Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója szerint a mai liberalizmus legfőbb jellemzője az, hogy a gazdaságot a politika fölé helyezi. A 2019-es költségvetésben a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások finanszírozására több mint 6 milliárd forinttal több jut, mint az előző évben - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára. Fülöp Attila hangsúlyozta: a kormány 2010 óta következetesen támogatja a magyar családokat, főként azokat, ahol baj van, és segítségre van szükség. Az Állami Számvevőszék által ellenőrzött 17 kórház egyikének sem volt teljesen megfelelő a gazdálkodása 2016 és 2018 között. A Magyar Nemzeti Bank 55,85 millió forint bírságot szabott ki az OTP bankcsoport hét intézményére. A hiányosságok nem veszélyeztetik a bankcsoport megbízható működését. Minden eddiginél egyszerűbb, kedvezőbb hozamot biztosító és könnyebben elérhető új lakossági állampapír elindításáról döntött a kormány - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. Joó István, a Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes államtitkára bejelentette, hogy több területen is Intenzív együttműködés kezdődik Magyarország és a Fülöp-szigetek között. Egyértelműen a gazdaság teljesítménye és az ehhez kapcsolódó bérnövekedés járult hozzá leginkább a kiskereskedelmi forgalom emelkedéséhez - mondta György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára. Májustól folytatódik az Otthon melege program, amelynek keretösszege 2 milliárd forint lesz. Weingartner Balázs államtitkár közölte: nemcsak a konvektorok cseréjére, hanem már a teljes fűtési rendszer korszerűsítésére is lehet pályázni. Szükség van az iskolai keretek között végzett egészségfejlesztésre, hiszen a család mellett az iskola van a legnagyobb hatással a gyerekekre - mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos. Magas technológiai színvonalat képviselő munkahelyek jönnek létre százas nagyságrendben Magyarországon a magyar-ohiói gazdasági együttműködési megállapodás eredményeképpen - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Ohióban. Az, hogy ki milyen oldalra kerül a májusi európai parlamenti választások után, attól függ, ki milyen álláspontot képvisel Európa jövőjét illetően - nyilatkozta Kövér László, az Országgyűlés elnöke Rómában. Negatívan befolyásolná a román-magyar kapcsolatokat, ha a román legfelsőbb bíróság nem határozna a terrorizmus vádjával elítélt Beke István és Szőcs Zoltán elengedéséről - közölte Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsa civil szervezet elnöke. Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke aggodalmát fejezte ki az európai főügyészi tisztségre jelölt Laura Codruta Kövesi elleni romániai bűnvádi eljárás miatt. Eltörölte a román legfelsőbb bíróság az európai főügyészi tisztségre pályázó Laura Cotruta Kövesi ellen elrendelt hatósági felügyeletet. A keresztény egyházak megerősítése nélkül Szíria „nem állhat helyre”, ugyanis ezek hídszerepet töltenek be a polgárháború sújtotta régióban az oktatásban, az egészségügyben és a kultúrában - jelentette ki Hölvényi György (KDNP) Brüsszelben. Egyre valószínűbbnek nevezte az Európai Parlament brüsszeli plenáris ülésén Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke, hogy végül megállapodás nélkül szűnik meg a brit uniós tagság. A londoni parlament nem tart további vitákat és véleménynyilvánító szavazásokat a Brexit feltételrendszerét rögzítő, háromszor elutasított megállapodás alternatíváiról - a képviselők erről döntetlennel voksoltak, végül a házelnök szavazata döntött. Emmanuel Macron francia államfő úgy vélte, hogy az EU nem válhat tartósan a Brexit miatti brit válság túszává, ezért ha Londonnak nem sikerül április 10-ig egy hiteles alternatív tervet bemutatnia, úgy maga választja a megállapodás nélküli kilépést. Azonnal újraindul a vámellenőrzés az Egyesült Királyságból érkező áruk esetében, amelyek után áfát is kell majd fizetni, amennyiben a szigetország rendezetlen módon távozik az Európai Unióból - figyelmeztetett az Európai Bizottság. A holland titkosszolgálat friss jelentése szerint az országban erősödik a radikális hitszónokok befolyása a muszlim fiatalok oktatásában - közölte a holland sajtó. Őrizetbe vettek és vád alá helyeztek két 21 éves férfit Párizsban, akik egy óvoda, illetve rendőrök ellen akartak merényletet végrehajtani – közölte a párizsi ügyészség. A NATO külügyminisztereinek tanácskozásán az Egyesült Államok a tagállamok védelmi kiadásainak növelésére összpontosít - derült ki Donald Trump amerikai elnök nyilatkozatából. A tanácskozáson részt vesz Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is. Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete erős és egységes, de a tagországoknak várhatóan hazai össztermékük 4 százalékára kell emelniük hozzájárulásukat a közös védelmi költségvetéshez - közölte Kay Bailey Hutchison, az Egyesült Államok NATO-nagykövete. Az amerikai kormányzat kész lezárni az amerikai-mexikói határt, amennyiben a kongresszus nem lép azonnal a migráció megfékezése érdekében - közölte Twitter-bejegyzésében Donald Trump elnök. Megöltek két, az Iszlám Állam terrorszervezethez tartozó fegyverest a biztonsági erők az észak-kaukázusi Kabard- és Balkárföldön - közölte az orosz Nemzeti Terrorelhárítási Központ. Őrizetbe vettek a németországi Flensburgban egy iskolánál egy tanulót, aki a rendőrség feltételezése szerint ámokfutásra készült. A pittsburghi városvezetés elfogadta a fegyvertartási szabályok szigorításáról szóló jogszabály-csomagot, miután tavaly a pennsylvaniai város egyik zsinagógájában tizenegy emberrel végzett és hetet megsebesített egy lövöldöző. Az Abdel-Azíz Buteflika nevével fémjelzett korszak végét ünnepelték Algériában, miután a csaknem 20 éve hatalmon lévő elnök lemondott. A venezuelai kormányhoz hű alkotmányozó gyűlés felfüggesztette Juan Guaidó ellenzéki vezető parlamenti mentelmi jogát - jelentette be Diosdado Cabello, az alkotmányozó gyűlés elnöke. Nem vezet egy újabb karibi válság kialakulásához az orosz-amerikai viszonyban a venezuelai helyzet – mondta Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a Moszkovszkij Komszomolec című lapnak. A nemzetközi bírálatok ellenére életbe lépett Brunei új, az iszlám jogon alapuló büntető törvénykönyve, amely megkövezést helyez kilátásba a melegek és a házasságtörők számára - erősítették meg helyi kormányzati tisztségviselők. Női holttestet találtak Jászladányon - közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság. A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség hivatalos személy elleni erőszak bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatta ki Fekete-Győr Andrást, a Momentum elnökét - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség. A másodosztályú Soroksár jutott a labdarúgó Magyar Kupa elődöntőjébe, miután a negyeddöntő visszavágóján tizenegyespárbajt követően bizonyult jobbnak a Puskás Akadémiánál. A MOL Vidi FC és a Budapest Honvéd kettős győzelemmel jutott a négy közé a labdarúgó Magyar Kupában. Női kézilabda NB I: GVM Europe-Vác - FTC-Rail Cargo Hungaria 33:34 Férfi kosárlabda NB I: Atomerőmű SE - Alba Fehérvár 74:57 A Gulácsi Pétert és Willi Orbánt foglalkoztató RB Leipzig hosszabbítás után 2:1-re győzött az FC Augsburg vendégeként a labdarúgó Német Kupa negyeddöntőjében. Nyolcvanmillió forint jár a labdarúgó Magyar Kupa május 25-i döntőjének megnyeréséért.