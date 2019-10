Farkas Örs: Valóban ünnepi beszédet mondott Orbán Viktor

Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából országszerte és a határon túl is több megemlékezést tartanak. Reggel katonai tiszteletadás mellett, az Országgyűlés elnökének jelenlétében ünnepélyesen felvonták a nemzeti lobogót a Kossuth tér 1956-ban is szabad és független Magyarországot akartunk magunknak a nemzetek Európájában - mondta Orbán Viktor miniszterelnök az 1956-os forradalom és szabadságharc 63. évfordulója alkalmából. A kormányfő úgy fogalmazott: 1956. október 23-án a magyar nemzet ősi jussát követelte vissza, szabadon akart dönteni arról, miként éljen. 1956 a szabadságszerető magyar nép lázadása volt az internacionalista baloldal diktatúrája ellen - közölte a Fidesz. Közleményükben azt írták: 1956 arról szólt, hogy a magyar nép maga akar dönteni hazájáról. Az 1956-os forradalom és szabadságharc nélkül nem lett volna rendszerváltozás - mondta Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke. 1956 októberében a magyar fiatalok világraszólót alkottak, beverték az első szögeket a kor leghatalmasabb katonai erővel rendelkező nagyhatalmának koporsójába - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Október 23. mindig arra emlékeztet, hogy óriási értéke van a szabadságnak - hangsúlyozta Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára az 1956-os forradalom és szabadságharc 63. évfordulója alkalmából tartott ünnepi megemlékezésen. Budapestet Kelet-Közép-Európa legélhetőbb és legzöldebb városává kell tenni - mondta az 1956-os forradalom alkalmából tartott megemlékezésen Karácsony Gergely főpolgármester. Október 13-án, az önkormányzati választáson felszabadítottuk Budapestet és a nagyvárosainkat az elnyomás alól - mondta Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke a párt október 23-i megemlékezésén. Gyurcsány Ferenc szerint létre kell hozni a hazafias ellenzéket. Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke úgy látja, hogy a bolsevizmus napjainkban balliberalizmusként jelenik meg. Korrekt együttműködésre törekszünk Budapest új vezetőivel, ugyanakkor a kormány azt kéri, hogy a Fővárosi Közgyűlés egyenként döntsön a már érvényben levő megállapodásban szereplő beruházásokról - mondta az M1-en Hollik István kormányszóvivő. A kormány minden lehetséges módon támogatja a családok otthonteremtését, ezért tovább egyszerűsíti a lakóépületek építésének és bővítésének szabályozását. Az 1956-os forradalom üzenete, hogy egy nemzet sem tud elnyomásban élni, és a demokrácia, a sajtószabadság, egy nemzet méltósága soha nem magától értetődő, azért újra meg újra meg kell harcolni - közölte Kunhalmi Ágnes, az MSZP választmányának elnöke. Az 1956-os forradalom és szabadságharc, a 30 éves rendszerváltás értékei a mai napig iránymutatóak, a mai napig a szabad, sokszínű és európai Magyarországért küzdünk - közölte a Magyar Liberális Párt. A mai közép-európai szabadság 1956 magyar hőseinek köszönhető - jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára a felvidéki Dunaszerdahelyen. Rendkívülinek nevezte a magyarokat 1956-os cselekedeteikért és mai politikájáért Matteo Salvini, az ellenzéki jobboldali Liga vezetője a római magyar nagykövetségen tartott ünnepi megemlékezésen. Elhelyezték a Vajdasági Birkózóakadémia alapkövét a szerbiai Magyarkanizsán. A Pro Románia párt nem szavazza meg Ludovic Orban megbízott román miniszterelnök leendő kormányát - közölte a párt elnöke, Victor Ponta volt szociáldemokrata kormányfő. Öten szálltak versenybe az európai uniós ombudsmani tisztségért, köztük a posztot immár több mint hat éve betöltő ír Emily O'Reilly - közölte az Európai Parlament petíciós bizottsága. Megalakult az új osztrák parlament, az alakuló ülésen 183 parlamenti képviselő tette le a hivatali esküt. Összeütközött egy illegális bevándorlókat szállító hajó a görögországi Kósz-sziget közelében a parti őrség járőröző vízi járművével. Az ütközésben egy bevándorló meghalt, hat társa megsérült, két ember eltűnt - közölte a görög parti őrség. Felgyújtotta magát egy szíriai kurd férfi az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának genfi székháza előtt, majd megpróbált behatolni az épületbe. A férfit súlyos égési sérülésekkel vitték kórházba. Nemzetközi tiltakozási-hullám indult el a közösségi médiában a tegnap életbe lépett Észak-Ír Abortusztörvény miatt. Ki kell vonulnia a török határ melletti 30 kilométeres sávból - beleértve Tel Rifaatot és Manbídzs városát is - a Népvédelmi Egységek elnevezésű kurd milíciának - állapodott meg Szocsiban Vlagyimir Putyin orosz és Recep Tayyip Erdogan török elnök. Az amerikai kormány feloldja a Törökország ellen hozott szankciókat, miután a Szíriában megkötött tűzszünet tartósnak látszik - jelentette be Donald Trump amerikai elnök. A kurd kivonulás után ebben a szakaszban már nincs szükség folytatni az offenzívát a jelenlegi hadműveleti területen kívül - emelte ki a török védelmi miniszter Ankarában. Jóváhagyta a londoni alsóház a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszerét rögzítő megállapodás általános alapelveit, lehetővé téve, hogy az egyezmény a ratifikációs folyamat következő szakaszába lépjen. A kormány szünetelteti a Brexit-megállapodás tárgyalását, amíg az EU döntést nem hoz a Brexit halasztását indítványozó brit kormányzati kezdeményezésről - közölte Boris Johnson brit miniszterelnök. Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke konzultációkat kezd az Egyesült Királyság kiválási határidejének 2020. január 31-ig történő esetleges halasztásáról a tagállamok vezetőivel - közölte az Európai Bizottság szóvivője. Moszkva felajánlotta közvetítését a Níluson tervezett duzzasztógát miatt Egyiptom és Etiópia között kialakult viszályban - közölte Mihail Bogdanov külügyminiszter-helyettes. Özönvízszerű esőzések miatt egy ember meghalt és többen eltűntek Katalóniában. Nyugat-balkáni embercsempész bandát számolt fel az Európai Rendőrségi Hivatal szlovén, horvát, olasz és boszniai rendőri segítséggel. Kim Dzsong Un elrendelte az Észak-Koreában Szöul által épített szállodák lerombolását. Harminckilenc holttestet találtak egy bolgár kamionban a délkelet-angliai Essex megyében - közölte a helyi rendőrség. Nem Bulgáriában szállt fel a kamionra az a 39 ember, akit szerdán Nagy-Britanniában holtan találtak a bolgár rendszámú jármű rakterében, mert a kamion nem lépett be Bulgáriába 2017-es regisztrációja óta - közölte Bojko Boriszov bolgár miniszterelnök. Belgiumban is vizsgálat indult a bolgár kamion ügyében, a jármű konténerét friss értesülések szerint Zeebrugge kikötőjéből szállították komppal az Egyesült Királyságba - jelentette a helyi sajtó. Egy ember meghalt, amikor két személyautó összeütközött az 1-es főúton Bicskénél - közölte a rendőrség. Két évvel ezelőtt meghalt nő holttestét találták meg Pápán, az ügyben büntetőeljárás indult. Garázdaság miatt vonultak ki a rendőrök Budapesten a VIII. kerületi Auróra utcába - közölte a rendőrség. Továbbra sem javult a levegő minősége több településen - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ A magyar férfi és női válogatott is könnyű csoportba került a január 12. és 26. között sorra kerülő budapesti, olimpiai kvalifikációs vízilabda Európa-bajnokságon. A Szombathely hazai pályán 76:66-ra legyőzte a görög PAOK gárdáját a férfi kosárlabda Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában.