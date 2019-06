Farkas Örs: Szétrobbantja az ellenzéki együttműködést az előválasztás

A szovjet csapatok kivonulásának 28. évfordulóját ünnepelték a Karmelita kolostorban. A megemlékezésen Orbán Viktor miniszterelnök úgy fogalmazott: csak olyan országok tudják megvédeni szuverenitásukat, amelyek képesek szembenézni a valósággal. Egyre inkább halványulnak a csúcsjelöltek esélyei, amely a kormány szempontjából azért fontos, mert mind Manfred Weber, mind pedig Frans Timmermans megtámadták Magyarországot – mondta Dömötör Csaba a Hír TV Magyarország élőben című műsorában. A miniszterelnöki kabinetiroda államtitkára megerősítette: a magyar kormány csak olyan jelöltet támogat az Európai Bizottság elnöki tisztségére, aki tiszteli a nemzetállamokat, kereszténydemokrata nézeteket vall és fellép a migráció ellen. A kormány szeretné a nemzeti konzultációkat folytatni, és - akárcsak idén - jövőre is indít olyat, amelyik a következő költségvetés megalapozását készíti elő - jelentette be Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője. A magyar gazdaság megfelelő ütemben bővül, ám a romló nemzetközi környezet miatt a növekedés fenntartására kell összpontosítani - mondta Rogán Antal, a miniszterelnök kabinetfőnöke az Országgyűlés gazdasági bizottságának ülésén. A kormány 2010 óta megduplázta a családtámogatásra fordított összeget, amely Európában itt a legmagasabb - közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Latorcai János szerint a 2020-as költségvetést kiszámítható, növekedésre épülő jövőképet vázol fel, középpontjában a családok állnak. A KDNP országgyűlési képviselője elmondta: a családtámogatásra fordított közpénzek mára a GDP 5 százalékát teszik ki, jövőre pedig 2200 milliárd forint jut a költségvetésből erre a célra. Megkezdődött az ellenzéki főpolgármesteri-jelölti előválasztás második fordulójának szavazása. A Századvég közvélemény-kutatása szerint a főpolgármester-választáson Tarlós Istvánnak egyedül van akkora támogatottsága, mint a többi jelöltnek együtt. Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője közölte: a kormánypártok felszólítják Hadházy Ákost, tegye világossá, hová kerültek a magyar emberek azon adatai, amelyeket az általa szervezett aláírásgyűjtés során szereztek meg. Az igazságszolgáltatás hatékonysága és minősége ma már a közvélemény érdeklődésének középpontjában áll az Európai Unión kívül és belül egyaránt - mondta Trócsányi László igazságügyi miniszter. Elutasította az Alkotmánybíróság az önálló közigazgatási bíróságok felállítását támadó indítványt, mert megítélése szerint a törvény összhangban van az alaptörvénnyel. A jövő évi növekedés - hasonlóan az ideihez - négy százalék körül alakulhat, ami jelentősen meghaladja majd az európai uniós átlagot - mondta Adorján Richárd, a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkára. Naperőművet adtak át a Nógrád megyei Hugyagon - az 1,2 milliárd forintból megépült 2,9 megawattos erőmű éves szinten 1750 család energiaellátását biztosítja. Az Európai Unió következő ötéves stratégiája és a személyi kérdések ügyében is olyan döntéseket kell hozni, hogy az EU az eddigi sikertelenség helyett a siker irányába haladjon - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A nemzetközi közösségnek meg kell teremtenie annak feltételeit, hogy a terroristák által üldözött közösségek helyben tudjanak boldogulni, illetve az elüldözöttek visszatérhessenek lakóhelyükre - jelentette ki Szijjártó Péter Ulánbátorban. Magyarország megmutatta, hogy ebből még a hozzá hasonlóan közepes méretű országok is ki tudják venni a részüket – mondta a külgazdasági és külügyminiszter. A magyar kormány 57 millió dolláros oltóanyaggyártó-beruházásról kötött megállapodást Mongóliában - közölte az Ulánbátorban tárgyaló Szijjártó Péter. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes megbeszélést folytatott Moszkvában Ilarion metropolitával, a moszkvai patriarkátus egyházközi külügyeinek irányítójával. Magyarországon a nemzetiségek, és nemzeti kisebbségek képviselete és megjelenése példaértékű, beleértve a magyar parlamentet is, nyelvük védelme magas szintű politikai támogatást élvez - közölte az Európa Tanács. Román-magyar megbékélési nyilatkozat elfogadását kezdeményezte a bukaresti törvényhozók körében Kulcsár-Terza József háromszéki képviselő. Támogatásáról biztosította a visegrádi együttműködés folytatását Zuzana Caputová, Szlovákia új köztársasági elnöke. Megkezdődött az európai uniós tagországok vezetőinek kétnapos csúcstalálkozója Brüsszelben, amelyen a fő téma az EU-s tisztújítás. A szociáldemokrata, valamint az Újítsuk meg Európát nevű centrista-liberális EP-frakció is jelezte, hogy nem szavaznák meg a néppárti Manfred Webert az Európai Bizottság elnökének - közölte a Financial Times című brit lap. Az Európai Unió egy évvel meghosszabbította a Krím és Szevasztopol annektálása nyomán Oroszországgal szemben bevezetett szankciók hatályát. Boris Johnson volt külügyminiszter és Jeremy Hunt jelenlegi külügyminiszter maradt versenyben a kormányzó brit Konzervatív Párt vezetőválasztási folyamatának utolsó frakciószavazási fordulója után. Kína konstruktív szerepet kíván betölteni a Koreai-félsziget atommentesítésében - közölte Hszi Csin-ping kínai elnök, amikor Phenjanban találkozott Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel. Washingtonnak szánt világos üzenetnek nevezte az iráni Forradalmi Gárda parancsnoka az iráni légtérbe behatoló amerikai drón lelövését. Irán nagyon nagy hibát követett el - reagált a Twitteren Donald Trump amerikai elnök arra, hogy Irán lelőtte az amerikai haditengerészet egyik felderítő drónját a Hormuzi-szoros felett. A jemeni húszi lázadók robotrepülőgéppel csapást mértek egy erőműre Szaúd-Arábia területén - jelentette be a lázadó szervezet. Rakétacsapást mértek egy szaúdi sótalanító üzemre a jemeni síita lázadók - közölte a Rijád vezette katonai szövetség szóvivője. Oroszország nem fogja feladni alapvető érdekeit a nyugati szankciók hatására - közölte Vlagyimir Putyin orosz elnök. Vladimir Plahotniuc oligarcha, a korábban kormányzó Moldovai Demokrata Párt vezetője a chisinaui hatalomváltást követően Ukrajnán keresztül Londonba szökött - jelentette be Andrei Nastase moldovai belügyminiszter. A pennsylvaniai Pittsburghben letartóztattak egy szíriai férfit, aki terrortámadást tervezett egy keresztény templom ellen - közölte az FBI. Feltehetően gázrobbanás miatt összeomlott egy ház az északkelet-olaszországi Goriziában - hárman életüket vesztették. Szakadékba zuhant egy busz az Észak-Indiában lévő Himácsal Prades államban - 25 ember meghalt és többen súlyosan megsérültek. Jogerősen életfogytig tartó szabadságvesztéssel sújtotta a Szegedi Ítélőtábla a 71 halálos áldozattal járó 2015-ös embercsempészési ügy négy vádlottját. Vádat emelt emberölés bűntettének kísérlete és más bűncselekmények miatt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség egy kékcsei férfi ellen, aki ismerősei, haragosai ingatlanain gyújtogatott. A Szegedi Törvényszék elutasította az ügyészség indítványát, amelyben az eljárás folytatását kérte Czeglédy Csaba ellen - közölte a bíróság szóvivője. A sajtóhírekkel ellentétben csak egy bűncselekmény miatt hallgatták ki gyanúsítottként a dunai hajószerencsétlenségben a szállodahajó kapitányát - közölte a rendőrség. Elismeréseket adott át a május 29-ei dunai hajóbaleset utasai, legénysége mentésében és a hajóroncs kiemelésében rendkívüli helytállást tanúsító személyeknek Pintér Sándor belügyminiszter. Péntek délután 15 órától 18 óráig informatikai rendszerfrissítése miatt szünetelnek a Magyar Közút Nonprofit Zrt. online szolgáltatásai. A magyar női kardválogatott ezüstérmet szerzett a düsseldorfi vívó Európa-bajnokságon. Férfi vízilabda világliga szuperdöntő: Magyarország – Japán 13:9 Babos Tímea bejutott a negyeddöntőbe az angliai Ilkleyben zajló füvespályás női tenisztornán. Magyarország rendezi a 2021-es Európai Lovasjátékokat - döntött a Nemzetközi Lovas Szövetség. Négy érmet, közte három aranyat szereztek a magyar sportolók a kínai kungfu-világbajnokságon.