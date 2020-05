Farkas Örs: Az eddigi különleges jogrend teszi lehetővé a gyors újraindulást

A magyar ellenzék történelmi bűnének nevezte a rendkívüli jogrend hónapok óta tartó támadását Varga Judit igazságügyi miniszter. A miniszterelnök korábbi ígérete alapján a tárcavezető közölte: benyújtásra kerül az a törvényjavaslat, amely felszólítja a kormányt, hogy vessen véget a veszélyhelyzetnek. Varga Judit közölte: bebizonyosodott, hogy alaptalanok voltak azok a vádak, amelyeket a magyar kormány a koronavírussal kapcsolatos törvény miatt kapott. Szégyelljék magukat, akik diktatúrát kiáltottak, és kérjenek bocsánatot - hangsúlyozta közleményében Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, reagálva az ellenzéki pártok nyilatkozataira. Két héten belül megszavazhatja az Országgyűlés a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet és különleges jogrendi állapot megszüntetését - jelentette be Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. Az idő és az eredmények bizonyították, hogy a koronavírus elleni védekezésről szóló törvény Magyarország érdekeit szolgálta, sok magyar ennek köszönhetően van életben ma is - írta Kovács Zoltán államtitkár az Euronews oldalán megjelent cikkében. Már lényegesen többen gyógyultak fel a koronavírus okozta betegségből, mint ahányan aktívan fertőzöttek - jelentette ki az országos tisztifőorvos. 3771-re nőtt hazánkban a beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 8 idős krónikus beteg, ezzel 499 főre emelkedett az elhunytak száma, 1836-an már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1436 főre csökkent. Az aktív fertőzöttek 41%-a, az elhunytak 60%-a, a gyógyultak 49%-a budapesti. 436 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 27-en vannak lélegeztetőgépen. A felmérések szerint elégedett a magyar társadalom a koronavírus-járvány idején bevezetett kormányzati intézkedésekkel - közölte Nagy Dániel, a Nézőpont Intézet közvélemény-kutatási igazgatója. Sikeres volt a kormány járvány alatti krízisstratégiája, viszont az ellenzék egyfajta „szerepzavarban toporzékol" - mondta Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója. A 2021-es költségvetés a gazdaságvédelem költségvetése a járványügyi készültség fenntartásával - hangsúlyozta a pénzügyminiszter. Varga Mihály hozzátette: közel 3000 milliárd forintos forrással egészségbiztosítási és járvány elleni védekezési alapot hoznak létre. A 2021-es költségvetési törvényjavaslatban a kormány azzal számol, hogy a gazdasági növekedés 4,8 százalék lesz, az infláció 3 százalék körül alakulhat - közölte a pénzügyminiszter. Július 3-án vagy 6-án lehet a zárószavazás a költségvetésről - mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke. Nem változtatott a jegybanki alapkamat 0,9 százalékos szintjén a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa. Május 26-a nem csak az őszödi beszéd évfordulója - hívta fel a figyelmet a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hollik István emlékeztet: 10 éve ezen a napon szavazta meg a parlament Fidesz-KDNP-s többsége az egyszerűsített honosításról szóló törvényt. A 2006-os őszödi beszéd egy új korszak kezdetét jelentette, hiszen addig példátlan volt a magyar politikában az, hogy egy párt vezetője beismerje, végig hazudták a kampányt – mondta Navracsics Tibor a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Navracsics Tibor volt uniós biztos szerint más európai országokban vagy le kellett volna mondania a miniszterelnöknek, vagy előrehozott választásokat kellett volna kiírni. Az előrehozott választásokkal nem semmisült volna meg ennyire az MSZP, a döntés elmaradásának máig tartó hatása van, egy politikus viselkedése minta a hétköznapi ember számára - mondta Navracsics Tibor. A koronavírus-járvány miatt fennálló veszélyhelyzetre figyelemmel nem hívja össze a Fővárosi Közgyűlés rendes májusi ülését Karácsony Gergely főpolgármester. Hazánkat nem döntötte le a lábáról a koronavírus-járvány, a gazdaságvédelmi akcióterv keretében már több mint egymillió embernek nyújtott segítséget a kormány – mondta Schanda Tamás, az ITM miniszterhelyettese. A munkahelyvédelmi bértámogatást 9500 vállalat vette igénybe, ami 125 ezer munkavállalónak jelent többletbért - közölte Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Csökkent a természetes fogyás Magyarországon az első negyedévben, miközben kétszer annyi házasságot kötöttek, mint az előző év azonos időszakában - közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Megtartja nyári táborait a Rákóczi Szövetség - közölte a szövetség elnöke. Magyarország kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködést akar építeni Romániával, és a világjárvány idején megtapasztalt ésszerű együttműködést szeretné továbbfejleszteni - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Bukarestben. A romániai parlament emberi jogi, vallásügyi és nemzeti kisebbségi szakbizottsága elutasította azt RMDSZ által 2017-ben beterjesztett törvénytervezetet, amely március 15-ét a romániai magyarság hivatalos ünnepévé nyilvánítaná. A Trianoni békeszerződés óta eltelt száz év alatt a magyarságnak meg kellett tanulnia zsákban táncolni - jelentette ki Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke. A Vajdaságban már szinte nem maradt olyan magyar, aki nem vette fel a magyar állampolgárságot - jelentette ki Vajdasági Magyar Szövetség elnöke arra emlékezve, hogy tíz éve döntött a Magyar Országgyűlés a kettős állampolgárság elfogadásáról. Pásztor István hangsúlyozta: már több mint 200 ezren éltek ezzel a lehetőséggel a Délvidéken. Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete szerint Azerbajdzsán megsértette az Emberi Jogok Európai Egyezményét azáltal, hogy hazatérése után szabadon bocsátotta az örmény társa meggyilkolása miatt Magyarországon elítélt Ramil Safarovot. A bíróság ítélete szerint Magyarország nem sértett nemzetközi jogot azzal, hogy kiadta Azerbajdzsánnak Safarovot. A világban 5 495 061-en fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 346 232, a gyógyultaké 2 231 738 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Ukrajnában egy nap alatt 339 új koronavírusos fertőzöttet azonosítottak, ami 80-nal több az előző napihoz képest, a betegségben elhunytak száma 21 újabb halálos áldozattal 644-re emelkedett. Montenegró hivatalosan is koronavírus-mentes ország lett - jelentette be az ország miniszterelnöke. Megnyitja határait Montenegró a koronavírussal csekély mértékben fertőzött országok előtt, a szomszédos országok állampolgárai viszont így egyelőre nem mehetnek nyaralni az Adria-parti kis országba, ami felháborodást keltett a régióban. Luigi Di Maio olasz külügyminiszter azt javasolja, hogy az Európai Unió tagállamai egyidejűleg nyissák meg határaikat annak érdekében, hogy a koronavírus-járvány miatti korlátozások után az idegenforgalom egyszerre indulhasson újra. Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán gratulált Matteo Salvininek, az olasz Liga párt vezetőjének, miután az illetékes parlamenti bizottság elvetette a politikus mentelmi jogának megvonását. Olaszországban az elmúlt 24 órában 78-an vesztették életüket a járvány következtében, a halottak száma összesen 32 955. Spanyolországban az elmúlt 24 órában 35 koronavírus okozta halálozást regisztráltak, a járvány következtében összesen 27 117-en vesztették életüket. Nagy-Britanniában az elmúlt 24 órában 134-en haltak meg a Covid-19 betegségben, összesen 37 048 halálos áldozatot tartanak nyilván. Oroszországban az igazolt koronavírus-fertőzések száma egy nap alatt 8915-tel 362 342-re nőtt, a gyógyultaké 131 129-re emelkedett. Az Egyesült Államokban szájmaszkokban ugyan, de sok helyütt ünnepeltek az amerikaiak a háborús hősök emléknapján. Újra megnyitotta kapuit a koronavírus-járvány miatt két hónappal ezelőtt bezárt Szent Sír-templom Jeruzsálemben. Kiszabadult a három orosz tengerész, akit kalózok még áprilisban ejtettek túszul Benin partjainál - közölte Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő. Oroszország megkezdte első lopakodó hadászati bombázójának kifejlesztését - jelentette a TASZSZ hírügynökség. Szlovénia fokozatosan újranyitja határait: beléphetnek azok a külföldi állampolgárok, aki üzleti vagy más gazdasági érdekeltség miatt utaznak az országba, és azok a turistákat is, akik szállásfoglalásról szóló igazolást tudnak felmutatni a határon. Éjféltől Magyarország, Szlovákia és Csehország megnyitják határaikat egymás azon állampolgárai számára, akik tartózkodása a másik ország területén nem haladja meg a 48 órát - erősítette meg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Embercsempészés kísérlete miatt két szír férfit vettek őrizetbe és hallgattak ki gyanúsítottként Baranya megyében - közölte a rendőrség. Árokba hajtott egy személygépkocsi Karcag belterületén, az autóban utazó négy ember közül hárman megsérültek, egy utas meghalt. Gyorsított eljárásban négy év fegyházbüntetésre ítélte a Kisvárdai Járásbíróság azt a szabolcsi férfit, aki a vele szemben intézkedő rendőrökre uszította a kutyáját Pátrohán. A MOL Fehérvár otthonában elért 2:2-es döntetlennel a Mezőkövesd Zsóry FC története során először jutott a labdarúgó Magyar Kupa döntőjébe. A kajakosoknál a Noé Zsombor, Dombvári Bence duó, a kenusoknál az Adolf Balázs, Fejes Dániel kettős nyerte mindkét futamot a kajak-kenusok szolnoki edzésversenyén. Forray Gábor lett az Alba Fehérvár NB I-es férfi kosárlabdacsapatának vezetőedzője. Távozik posztjáról Matthias Zollner, az Egis Körmend férfi kosárlabdacsapatának a vezetőedzője.