Fábry Kornél: Az a fő célunk, hogy minél többen ismerjék meg Isten szeretetét

Május 28-tól lehet lakodalmakat tartani – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely elmondta a pünkösd utáni héten éri el az első oltások száma az ötmilliót, ezért a kormány a jövő héten a korlátozó intézkedések újabb enyhítéséről tárgyal. Mivel nemcsak nyugati, hanem keleti vakcinákkal is oltanak, Magyarország másfél-két hónapos előnyben van a többi európai országhoz képest - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely hangsúlyozta: már ötmillióan regisztráltak oltásra, továbbá 260 ezren - egészségügyi dolgozók, az idősotthonok lakói, a rendvédelmi szervek dolgozói - regisztráció nélkül megkapták az oltást. Magyarország az első olyan uniós ország, ahol megkezdődött a 18 év alatti fiatalok oltása - hangsúlyozta a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője. Újból lehet Pfizer-oltásra jelentkezni. A kórházi oltópontok május 14-e és május 18-a közötti napokra hirdettek foglalható Pfizer-oltási időpontokat. A lehetőséggel kizárólag azok élhetnek, akik erről SMS-értesítést kapnak. Csütörtökön 144 ezer regisztráltat értesítenek sms-ben arról, hogy ők a koronavírus elleni Sinopharm-, AstraZeneca- és a Szputnyik vakcina mellett Pfizer-vakcinával történő oltásra is foglalhatnak online időpontot - közölte Galgóczi Ágnes. 1416 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 795 200 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 82 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 28 970 főre emelkedett. Már 4 millió 420 ezer embert beoltottak, közülük 2 millió 584 ezren a második dózist is megkapták. Karikó Katalin biokémikust, kutatóbiológust fogadta a miniszterelnök a Karmelita kolostorban. A találkozón az mRNS-alapú vakcinák kifejlesztéséről, a magyar tudomány nemzetközi teljesítményéről és az oltás fontosságáról is szó esett. Gréczy Zsolt nem adna vakcinát a külhoni magyaroknak - írja a Magyar Nemzet. Mint írják: a DK politikusa szerint, „ha térdig gázolnánk a jó minőségű vakcinában”, adhatnánk másoknak, de jelen helyzetben nem kellene adni a határon túliaknak. Nem hisz az Egészségügyi Világszervezetnek a Momentum. Az ellenzéki párt elnökségi tagja azt nyilatkozta az ATV-ben, hogy a gyógyszerek engedélyezésében nem mérvadó a WHO, mert már elvesztette a tekintélyét. Karácsony Gergely főpolgármester eladósítaná Magyarországot azzal, hogy igényelné az Európai Unió helyreállítási alapjának kölcsönként felvehető 3384 milliárd forintos részét - jelentette ki a Volner Párt elnöke. Május 23-ig nyújthatják be a kutatás, fejlesztés, innováció területén dolgozó munkavállalóik után bértámogatási kérelmeiket a munkáltatók - mondta Bodó Sándor, az ITM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. A lakástörvény tervezett módosításának a célja, hogy több tízezer magyar család, illetve bérlő saját tulajdonú lakáshoz jusson - közölte a törvényjavaslat gazdája, Böröcz László. NAV: május elejéig csaknem 180 ezer egyéni vállalkozó, több mint 68 ezer őstermelő és áfafizetésre kötelezett magánszemély juttatta el személyi jövedelemadó bevallását az adóhatósághoz. A magyar ipar nőtt a leggyorsabban az unióban márciusban, az iparon nem fog múlni a magyar gazdaság első negyedéves növekedése - közölte György László, az ITM gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára a Facebookon. Az új kriptodeviza-szabály - amely az eddiginél alacsonyabb elvonással fehérítené ki a hazai piacot - növelheti az érdeklődést Magyarország iránt. Több tízezer embernek lehet ilyen megtakarítása - írta Magyar Nemzet. A kormány a Közös Agrárpolitika vidékfejlesztési programjának társfinanszírozását az eddigi 17,5 százalékról, 80 százalékra emelte - mondta az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára az Agroinformon. Óvatos optimizmusra okot adó előrelépések történtek a magyar-ukrán viszonyban az elmúlt napokban - jelentette ki Szijjártó Péter miután megbeszélést folytatott ukrán hivatali partnerével, Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszterrel. Közép-Európának élen kell járnia a koronavírus elleni oltásokról kiadott igazolások elfogadásában - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Pozsonyban. A magyarság egységes képviseletének a megteremtése után remélhetőleg az erős parlamenti képviselet is meg fog jelenni a Felvidéken - jelentette ki Szijjártó Péter, miután megbeszélést folytatott a Magyar Közösség Pártjának vezetésével. Családbarát koalíciót kötöttek a visegrádi együttműködésben részt vevő országok - nyilatkozta Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. Újabb rakétatámadás érte Tel-Avivot, Izrael válaszul a Gázai övezet iszlamista szervezeteinek katonai célpontjait lőtte - jelentette a helyi média. A magyarországi zsidó közösség szolidaritásáról biztosította Izraelt Heisler András, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke. Elmarad az ENSZ Biztonsági Tanácsának péntekre tervezett rendkívüli ülése a palesztin-izraeli konfliktusról az Egyesült Államok ellenkezése miatt - jelezték diplomaták. Az erőszakcselekmények leállítását és a civil lakosság védelmét szorgalmazta az izraeli-palesztin konfliktusban Vlagyimir Putyin orosz elnök és António Guterres ENSZ-főtitkár - közölte a Kreml sajtószolgálata. Egyiptomi tárgyalódelegáció érkezett Tel-Avivba, hogy közvetítsen az izraeli-palesztin konfliktusban egy tűzszünet reményében - közölte egy helyi biztonsági forrás. Az izraeli-palesztin konfliktus elmérgesedésével emelkedésnek indult az antiszemita incidensek száma Németországban,sajtójelentések szerint az utóbbi 24 órában legalább öt eset történt. A világon 160 millióan fertőződtek meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3,2 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Romániában szombattól kezdődően megszűnik a koronavírus-járvány miatt bevezetett éjszakai kijárási tilalom, az üzletek nyitvatartásának korlátozása, a kültéri maszkviselés pedig már csak a zsúfolt helyeken lesz kötelező. Szlovéniában tovább enyhítenek a koronavírus-járvány terjedésének megfékezésére hozott korlátozásokon. Ukrajnában gyorsult a koronavírus-járvány terjedése, csaknem hétezer új beteget és ismét csaknem 350 elhunytat jegyeztek fel, amivel a halálos áldozatok száma már meghaladja a 47 ezret. Oroszországban is megjelent a koronavírus indiai variánsa, a kórokozót Uljanovszkban tanuló indiai diákoknál azonosítottak - jelentette a Kommerszant című orosz napilap. Több mint 133 ezer ember halhatott meg Dél-Afrikában koronavírus-fertőzés következtében, ami lényegesen nagyobb a hivatalosan közölt, csaknem 55 ezer halálesetnél - derül ki a dél-afrikai orvosi kutatói szervezet jelentéséből. Több mint 38 millió adag koronavírus elleni vakcina érkezett eddig az afrikai országokba - közölte az Afrikai Unió betegségmegelőzési központja. Szörnyű tragédiának és barbár bűncselekménynek nevezte Vlagyimir Putyin orosz elnök a május 11-én Kazany egyik iskolájában történt halálos lövöldözést. Nikol Pasinján ügyvivő örmény miniszterelnök „Baku megtervezett provokációjának” tulajdonította az örményországi-azerbajdzsáni határ mentén kirobbant, előző napi incidenst, amely során állítása szerint azeri katonák hatoltak be Örményország területére. Legalább tizenegy civil vesztette életét négy pokolgépes támadásban Afganisztánban, a ramadán végét jelző háromnapos ünnep, az íd al-fitr idejére életbe lépett tűzszünet első napján - közölték helyi tisztségviselők. Líbiában több tucat rabot engedtek szabadon, akik korábban Halífa Haftar kelet-líbiai hadúr hadseregében harcoltak az ENSZ támogatását élvező tripoli egységkormány erőivel szemben - közölte az átmeneti líbiai kormány igazságügyi minisztériuma. Megkezdődött Kijevben a Moszkva-barát oligarcha, Viktor Medvedcsuk elleni eljárás, az illetékes bíróságnak arról kell döntenie, hogy a hazaárulással és Ukrajna gazdasági érdekeinek „aláaknázásával” meggyanúsított Medvedcsuk szabadlábon védekezhet-e. Elrendelte a letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság annak a három férfinak, akit egy volt labdarúgó megölésével gyanúsítanak - tudatta a Fővárosi Törvényszék. Sajtóhírek szerint az áldozat Katzenbach Imre volt MTK-s labdarúgó. Megkéselt egy ápolónőt egy idős beteg egy miskolci kórházban; a nővér súlyosan megsérült - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság. Megszúrtak egy férfit Budapesten, a XV. kerületben, a feltételezett elkövetőt a helyszínen elfogták - közölte a rendőrség. Rémhírterjesztéssel gyanúsította meg a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda azt a férfit, aki egy interneten közzétett bejegyzésében valótlanul azt állította, hogy egy Nyíregyháza melletti kis faluban mindenki meghalt, aki beadatta az oltást. Súlyosította egy szír pénzváltó kirablóinak büntetését a másodfokon eljáró Győri Ítélőtábla. A négy szlovák állampolgár 2017 áprilisában támadta meg a szír férfit Magyarországon - tájékoztatott a Győri Fellebbviteli Főügyészség. Huszonöt roncsautót foglalt le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egy Veszprém megyei ingatlanon. A Budapesti Közlekedési Központ május 22-től bezárja a Móricz Zsigmond körtéren a Gomba épületében található ügyfélközpontját, helyette új jegy- és bérletpénztár nyílik a metróaluljáróban. Valter Attila átvette a vezetést az összetettben a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny hatodik, csütörtöki szakaszán. Olasz Anna ezüstérmet nyert a nyíltvízi úszók 10 kilométeres versenyében a budapesti vizes Európa-bajnokságon. Legjobb magyarként Rasovszky Kristóf ötödik helyen végzett a nyíltvízi úszók 10 kilométeres versenyében a budapesti vizes Európa-bajnokságon. A magyar versenyzők egy férfi kajakos és két férfi kenus kvótát szereztek a tokiói játékokra a Szegeden rendezett európai olimpiai pótkvalifikációs viadalon, így Magyarország jelenleg az elérhető 18-ból 17 indulási joggal rendelkezik. Kozák Luca 12.81 másodperces eredménnyel teljesítette az olimpiai szintet 110 méteres gátfutásban a savonai atlétikai versenyen. A MOL-Pick Szeged csütörtökön bejelentette, hogy jövő nyáron leigazolja Szita Zoltánt, a lengyel Orlen Wisla Plock válogatott kézilabdázóját. Az Európai Labdarúgó Szövetség döntése szerint Isztambul helyett Portóban kerül sor a Bajnokok Ligája fináléjára, amelyben a Chelsea és a Manchester City találkozik május 29-én.