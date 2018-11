2018. NOVEMBER 30., PÉNTEK A ZSIDÓKAT GYALÁZÓ SZÁVAY ISTVÁN LEMONDOTT A JOBBIK FRAKCIÓVEZETÕ-HELYETTESI TISZTSÉGÉRÕL. TOVÁBBÁ LEMONDOTT A MAGYAR ORSZÁGGYÛLÉS JEGYZÕI POSZTJÁRÓL IS, AZONBAN KÉPVISELÕI MANDÁTUMÁT MEGTARTOTTA. LUKÁCS LÁSZLÓ JOBBIKOS KÉPVISELÕ, A HÍRTV KÉRDÉSEIRE VÁLASZ HELYETT PERREL FENYEGETÕZÖTT. SZALAI KÁLMÁN, A TETT ÉS VÉDELEM ALAPÍTVÁNY TITKÁRA: A JOBBIK SZERVEZETÉBEN FOLYAMATOSAN JELEN VAN AZ ANTISZEMITIZMUS HÍR TV. MAZSIHISZ-ELNÖK: SZÁVAY HANGFELVÉTELE EGYÉRTELMÛVÉ TESZI, HOGY A JOBBIK KÉPVISELÕI NEM KÉPESEK A CIVILIZÁLT ÉRINTKEZÉSRE. A KÓRHÁZAK TELJES ADÓSSÁGÁT KIFIZETI A KORMÁNY JELENTETTE BE AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTERE. KÁSLER MIKLÓS: NÉGY ÉV ALATT 72 SZÁZALÉKKAL EMELIK AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZALKALMAZOTTAK, VÉDÕNÕK BÉRÉT. AGÁRMINISZTER: A DERECSKEI-FÕCSATORNA KORSZERÛSÍTÉSE KORSZAKVÁLTÁST HOZ AZ AGRÁRIUMBA, HISZEN NINCS EREDMÉNYES MEZÕGAZDASÁG VÍZGAZDÁLKODÁS NÉLKÜL. NOVÁK: A KORMÁNY TÁMOGATJA A KARRIER ÉS A GYERMEKVÁLLALÁS ÖSSZEEGYEZTETÉSÉT. FIDESZ: BRÜSSZEL GYÁRTJA AZ ÚJABBNÁL ÚJABB MIGRÁNSPÁRTI JAVASLATOKAT, MINDENÁRON ÁT AKARJA ERÕLTETNI A MIGRÁNSVÍZUM ÜGYÉT. ORBÁN BALÁZS: A HUMANITÁRIUS VÍZUMOT, A TAGÁLLAMOK ÖNÁLLÓSÁGÁT CSORBÍTVA AKARJA ELFOGADTATNI AZ EU M1. BAGDY GÁBOR: A BKK IGAZGATÓSÁGA FELMONDTA AZ ELEKTRONIKUS JEGYRENDSZERRE KÖTÖTT SZERZÕDÉST. KSH: FELGYORSULT A BERUHÁZÁSOK NÖVEKEDÉSE A HARMADIK NEGYEDÉVBEN. NIKOLA GRUEVSZKI KIADÁSÁRA SZÓLÍTOTTA FEL MAGYARORSZÁGOT AZ EP, MERT ELJÁRÁSUKKAL BEAVATKOZTAK MACEDÓNIA BELÜGYEIBE. A KÖVETKEZÕ HÉTÉVES UNIÓS KÖLTSÉGVETÉSRÕL BONYOLULT TÁRGYALÁSOK VÁRHATÓK, DE MEG FOGNAK ÁLLAPODNI - MONDTA ORBÁN VIKTOR POZSONYBAN. SARGENTINI: NAPIRENDRE KELL VENNI A HETES CIKK SZERINTI ELJÁRÁST MAGYARORSZÁG ELLEN. FOX TELEVÍZIÓ: A KÖZÉP-AMERIKAI MIGRÁNSKARAVÁN TAGJAINAK EGYHARMADÁT SÚLYOS BETEGSÉGEKKEL KELL KEZELNI. DONALD TRUMP VOLT ÜGYVÉDJE, MICHAEL COHEN, BEISMERTE, HOGY BÛNÖS A KONGRESSZUS FÉLREVEZETÉSÉBEN. DONALD TRUMP AZ OROSZ-UKRÁN KONFLIKTUSRA HIVATKOZVA LEMONDTA A G20-CSÚCSON TERVEZETT TALÁLKOZÓJÁT VLAGYIMIR PUTYIN OROSZ ELNÖKKEL - MTI. KREML: NEM ÉRKEZETT HIVATALOS ÉRTESÍTÉS A PUTYIN-TRUMP TALÁLKOZÓ LEMONDÁSÁRÓL. HEVES KERESKEDELMI VITÁK VÁRHATÓAK A PÉNTEKEN KEZDÕDÕ BUENOS AIRES-I G-20-AS CSÚCSTALÁLKOZÓN. PUTYIN JÓVÁHAGYTA AZ ÚJ OROSZ ENERGIABIZTONSÁGI DOKTRÍNÁT. AMELY A KÜLFÖLDI OROSZ ENERGIAVÁLLALATOK TÁMOGATÁSÁT ÉS AZ ENERGETIKAI OBJEKTUMOK VÉDELMÉNEK MEGERÕSÍTÉSÉT TARTALMAZZA. PETRO POROSENKO AZ ÉSZAKI ÁRAMLAT-2 FÖLDGÁZVEZETÉK ÉPÍTÉSÉNEK LEÁLLÍTÁSÁT SÜRGETI. AZ UKRÁN BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT KÖZZÉTETTE AZ UKRÁN HAJÓK ELLENI TÁMADÁSBAN RÉSZT VEVÕ PILÓTÁK BESZÉLGETÉSÉT. FRANCIA FORRÁS: HAZAÁRULÁS MIATT VÁDAT EMELTEK EGY KÖZTISZTVISELÕ ELLEN FRANCIAORSZÁGBAN, A GYANÚ SZERINT ÉSZAK-KOREA JAVÁRA KÉMKEDETT. A KANYARÓS MEGBETEGEDÉSEK NÖVEKVÕ SZÁMÁRA FIGYELMEZTETETT A WHO GENFBEN. KATASZTRÓFAVÉDELEM: TÛZESETBEN MEGHALT EGY IDÕS EMBER EGY GÖDÖLLÕI IDÕSOTTHONBAN, A TÜZET ELOLTOTTÁK. A KÓRHÁZBAN TARTÓZTATHATJÁK LE A NEVELT FIAIT HÉTFÕN BRUTÁLIS KEGYETLENSÉGGEL MEGGYILKOLÓ ÓZDI FÉRFIT. ELINDULT A BUDAPESTI ADVENTI FÉNYVILLAMOS, EGY FEHÉR ÉS KÉK IZZÓKKAL FELDÍSZÍTETT JÁRAT A 2-ES VILLAMOS VONALÁN. PÉNTEKEN BRUTTÓ 3 FT-TAL MÉRSÉKLI A 95-ÖS BENZIN ÉS BRUTTÓ 6 FT-TAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT A MOL.