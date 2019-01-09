2019. JANUÁR 9., SZERDA
ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK TARTJA AZ IDEI ELSÕ KORMÁNYINFÓT CSÜTÖRTÖKÖN.
A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ KÉPVISELÕI MEGKAPTÁK A MINISZTERELNÖKSÉG ÉS A GUNDEL ÉTTEREM KÖZÖTTI SZERZÕDÉST.
SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTERT VÁLASZTOTTA A 2018-AS ÉV EMBERÉNEK A FIGYELÕ.
PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM: AZ ÖSSZES JELENTÕS NEMZETKÖZI SZERVEZET FELFELÉ JAVÍTOTTA MAGYARORSZÁG TAVALYI GAZDASÁGI NÖVEKEDÉSÉNEK A MÉRTÉKÉT.
MEGDÕLT AZ ÁRAMFOGYASZTÁS REKORDJA, A NEGYEDÓRÁS ÁTLAGTELJESÍTMÉNY 6884 MEGAWATTOS CSÚCSÉRTÉK VOLT KEDDEN MAGYARORSZÁGON - KÖZÖLTE A MAVIR.
A BUDAPESTI LAKÁSÁRAK NÖVEKEDÉSE NEMZETKÖZI SZINTEN A HARMADIK LEGGYORSABB VOLT A TAVALYI 3. NEGYEDÉVBEN DERÜLT KI A KNIGHT FRANK GLOBÁLIS LAKÁSPIACI INDEXÉBÕL.
NAV: JANUÁR 1-JÉTÕL MEGSZÛNT A MOBILITÁSI CÉLÚ LAKHATÁSI, ÉS A LAKÁSCÉLÚ MUNKÁLTATÓI TÁMOGATÁS ADÓMENTESSÉGE, TOVÁBBÁ VÁLTOZTAK A MUNKÁSSZÁLLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK.
CSÜTÖRTÖKIG PÁLYÁZHATNAK A TANODÁK A KÖLTSÉGVETÉSBEN RÖGZÍTETT 2,5 MILLIÁRD FORINTOS ÁLLAMI TÁMOGATÁSRA - KÖZÖLTE AZ EMMI.
A TESCO LEHET AZ ELSÕ CÉG, AMELY VÁLLALJA, HOGY NEM ALKALMAZZA A 400 ÓRÁS MUNKAIDÕKERETET - MAGYAR IDÕK.
TELJESEN MEGÚJUL BUDAPESTEN A VÖRÖSMARTY ÉS A PODMANICZKY TÉR - JELENTETTE BE SZENTGYÖRGYVÖLGYI PÉTER, AZ V. KERÜLET POLGÁRMESTERE.
GULYÁS GERGELY: A KORMÁNY MEGVÁSÁROLTA MUNKÁCSY MIHÁLY GOLGOTA CÍMÛ FESTMÉNYÉT.
PUTNOKON VESZÉLYES, BUDAPESTEN, MISKOLCON, SAJÓSZENTPÉTEREN, SZEGEDEN ÉS VÁCON KIFOGÁSOLT A LEVEGÕ MINÕSÉGE KÖZÖLTE A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT.
AZ ELMÚLT HARMINC ÉVBEN MEGHÁROMSZOROZÓDOTT AZ 1-ES TÍPUSÚ CUKORBETEG GYEREKEK SZÁMA KÖZÖLTE A SEMMELWEIS EGYETEM.
FOKOZOTT LAVINAVESZÉLY MIATT A HATÓSÁGOK AZ ÖTFOKOZATÚ SKÁLÁN A NÉGYES JELZÉSÛ RIASZTÁST LÉPTETTÉK ÉLETBE A SALZBURG KÖRNYÉKI HEGYEKBEN.
ÚJABB EMBERT TARTÓZTATTAK LE A 2015 NOVEMBERÉBEN PÁRIZSBAN ELKÖVETETT TERRORTÁMADÁSOKKAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN BELGIUMBAN.
KÖZÖS EP-KÉPVISELÕCSOPORTOT SZERETNE LÉTREHOZNI A FRANCIA SÁRGAMELLÉNYESEKKEL, VALAMINT LENGYEL, HORVÁT, FINN PÁRTOKKAL AZ OLASZ KORMÁNYFÕ-HELYETTES.
LENGYELORSZÁG ÉS OLASZORSZÁG AZ ÚJ EURÓPAI TAVASZ HÕSEI LESZNEK, A MÁJUSI EP-VÁLASZTÁSOK UTÁN - MONDTA MATTEO SALVINI OLASZ BELÜGYMINISZTER VARSÓBAN.
KIKÖTHETNEK A MÁLTÁNÁL VESZTEGLÕ MENTÕHAJÓK A HAJÓKON TARTÓZKODÓ 49 MIGRÁNSSAL - KÖZÖLTE A MÁLTAI MINISZTERELNÖK.
MATTEO SALVINI OLASZ BELÜGYMINISZTER NEMET MONDOTT A MÁLTAI MENEDÉKKÉRÕK BEFOGADÁSÁRA, A MINISZTERELNÖK A NÕKET ÉS A GYERMEKEKET BEFOGADNÁ.
TÁVOZIK HIVATALÁBÓL ROD ROSENSTEIN AMERIKAI IGAZSÁGÜGYI MINISZTERHELYETTES - ERÕSÍTETTE MEG A TÁRCA A SAJTÓINFORMÁCIÓKAT.
AZ IRÁNI KÜLÜGYMINISZTÉRIUM SZERDÁN MEGERÕSÍTETTE, HOGY MICHAEL WHITE AMERIKAI ÁLLAMPOLGÁRT ÕRIZETBE VETTÉK ÉS EGY IRÁNI BÖRTÖNBEN TARTJÁK FOGVA.
ÚJRAKEZDÕDÖTT A VITA A BRIT PARLAMENTBEN A BREXIT FELTÉTELRENDSZERÉRÕL.
DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK BELEEGYEZNE, HOGY NE FAL, HANEM ACÉLKERÍTÉS ÉPÜLJÖN AZ AMERIKAI-MEXIKÓI HATÁRON.
MEXIKÓI ELNÖK: AZ AMERIKAI-MEXIKÓI HATÁRFAL KÖRÜL KIALAKULT VITA AMERIKAI BELPOLITIKAI PROBLÉMA.
MOSZKVA: A JAPÁN VEZETÉS ELTORZÍTJA PUTYIN ÉS ABE MEGÁLLAPODÁSAIT A KÉTOLDALÚ BÉKESZERZÕDÉSRÕL - KÖZÖLTE AZ OROSZ KÜLÜGYMINISZTER-HELYETTES.
KLAUS IOHANNIS ROMÁN ÁLLAMFÕ MÁSODSZOR IS ELUTASÍTOTTA A KORRUPCIÓELLENES FÕÜGYÉSZ KINEVEZÉSÉT.
BRAZÍLIA HIVATALOSAN IS KILÉPETT AZ ENSZ GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS CSOMAGJÁBÓL.
SZIJJÁRTÓ PÉTER: MAGYARORSZÁG ÜDVÖZLI BRAZÍLIA KILÉPÉSÉT AZ ENSZ GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS CSOMAGJÁBÓL.
IRÁNI KÜLÜGYMINISZTER: TEHERÁN AZ AMERIKAI FIGYELMEZTETÉS ELLENÉRE SEM ÁLLÍTJA LE ÛRRAKÉTAPROGRAMJÁT.
FELSÉGSÉRTÉS MIATT HÁROM ÉV BÖRTÖNRE ÍTÉLTEK KAMBODZSÁBAN EGY CSIRKEÁRUST SZERDÁN MTI.
ÓNOS ESÕ MIATT 11 MEGYÉRE ADOTT KI FIGYELMEZTETÉST AZ OMSZ AZ ORSZÁG NYUGATI ÉS DÉLI FELÉBEN.
HAVAS, LATYAKOS ÚTFELÜLETRE SZÁMÍTHATNAK AZ AUTÓSOK AZ M1-ES, M3-AS ÉS M7-ES AUTÓPÁLYA ÉS AZ M0-S AUTÓÚT TÖBB SZAKASZÁN.
MEGHALT EGY 74 ÉVES ASSZONY AMIKOR AUTÓJÁVAL EDDIG ISMERETLEN OKBÓL EGY TEHERGÉPKOCSINAK ÜTKÖZÖTT DABASON POLICE.HU.
ÁROKBA SODRÓDOTT EGY AUTÓ BAKTALÓRÁNTHÁZÁN, A JÁRMÛ VEZETÕJE A HELYSZÍNEN MEGHALT.
FÜSTPRÓBÁT TART FEBRUÁR VÉGÉIG A BKV A 3-AS METRÓ ÉSZAKI, FELÚJÍTÁS ALATT LÉVÕ ÁLLOMÁSAIN, CÉLJA, AZ ÚJ SZELLÕZÕBERENDEZÉSEK ELLENÕRZÉSE.