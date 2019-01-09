2019. január 9.,
szerda, Marcell napja

Ételhordó

Hír TV

2019. január 9., szerda 21:00, frissítve: szerda 21:18

Gundel minőségű ételt szeretne a DK minden iskolai menzán - erről nyújtottak be törvényjavaslatot. A párt képviselő jártak a Miniszterelnökségen és a menüt is megkóstolták. Gréczy Zsolt érkezett hozzánk.

 

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