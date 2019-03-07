2019. március 7.,
csütörtök, Tamás napja

Érdekek

Hír TV

2019. március 7., csütörtök 20:53, frissítve: csütörtök 21:01

Erős Kárpát-medencei magyar képviseletet szeretne az EP-ben az RMDSZ elnöke. Kelemen Hunor ezért a Fidesz néppártból történő kizárását sem támogatja. A stúdióban Kelemen Hunor volt a vendégünk.

Hír TVvissza a címlapra

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV