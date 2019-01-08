Elvonási tünet

2019. JANUÁR 8., KEDD
SZIJJÁRTÓ PÉTER: AZ ENSZ MIGRÁCIÓS CSOMAGJA AZ EGÉSZ VILÁGRA VESZÉLYT JELENT, HISZEN ÚJABB JELENTÕS MIGRÁCIÓS HULLÁMOK ELINDULÁSÁHOZ FOG VEZETNI MTI.
JOBBIK: ÉRTELMETLEN ÉS ZAVART OKOZNA AZ ÖSSZELLENZÉKI ÖSSZEFOGÁS AZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOKRA.
KSH: NÉGY SZÁZALÉKKAL NÕTT AZ IPARI TERMELÉS TAVALY NOVEMBERBEN AZ EGY ÉVVEL KORÁBBIHOZ KÉPEST.
NEM EGYSÉGESEK A SZAKSZERVEZETEK A TÚLÓRATÖRVÉNY ELLENI ORSZÁGOS SZTRÁJK ÉS A VÁRHATÓ TÜNTETÉSEK ÜGYÉBEN MAGYAR IDÕK.
VARGA MIHÁLY: JÓL TELJESÍT AZ ONLINE SZÁMLARENDSZER, TAVALY 403 MRD FT-TAL TÖBB VOLT AZ ÁFABEVÉTEL A 2017-ESHEZ KÉPEST.
HAMAROSAN DÖNTHET A NYOMOZÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL A KÖZPONTI NYOMOZÓ FÕÜGYÉSZSÉG FEKETE-GYÕR ANDRÁS MOMENTUM-ELNÖK FÜSTBOMBÁZÁSA MIATT PESTI SRÁCOK.
NEM TÁMOGATJA AZ ELLENZÉKI ÖSSZEFOGÁST A MI HAZÁNK MOZGALOM, MERT ANNAK GYURCSÁNY FERENC ÉS A BALOLDAL RÉGI PÁRTJAI IS RÉSZE.
A SZAKSZERVEZETEK ÁTADTÁK KÖVETELÉSEIK LISTÁJÁT AZ INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM MUNKATÁRSÁNAK.
A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE MÓDOSÍTÁSÁNAK A VISSZAVONÁSÁT, A SZTRÁJKTÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁT, VALAMINT TISZTESSÉGES BÉREKET ÉS RUGALMAS NYUGDÍJRENDSZERT KÖVETELNEK MAGYAR IDÕK.
ELINDULT A MABISZ ÚJ, DIGITÁLIS KÁRBEJELENTÕJE A KÖTELEZÕ GÉPJÁRMÛBIZTOSÍTÁSOK ESETÉBEN.
BALESET UTÁN AZ AUTÓSOK MÁR A MOBILTELEFONJUKON IS INTÉZHETIK A KÁROK BEJELENTÉSÉT - MONDTA PANDURICS ANETT, A SZÖVETSÉG ELNÖKE KEDDEN.
KIÍRTÁK A KÖZBESZERZÉST A KÉTÉVESNÉL FIATALABB GYEREKEKNEK ADHATÓ BÁRÁNYHIMLÕ ELLENI VAKCINÁRA, AZ OLTÁS VÁRHATÓAN ÕSZTÕL LESZ ELÉRHETÕ VILÁGGAZDASÁG.
ÁDER: NE SZALASSZUK EL AZ ESÉLYT, HOGY 2019 A FORDULAT ÉVE LEHESSEN A KLÍMAVÁLTOZÁS ELLENI HARCBAN.
RÉVÉSZ MÁRIUSZ: HÚSZ HAJÓT VÁSÁROLT A MAHART A NYARALÓHAJÓZÁSI PROGRAMBAN, AZ ELSÕ HAJÓT A FEBRUÁRI UTAZÁS KIÁLLÍTÁSON BEMUTATJÁK JELENTETTE BE A KORMÁNYBIZTOS.
STRATÉGIAI PARTNERSÉGET KÖTÖTT A MAGYAR KORMÁNY ÉS A TUNGSRAM.
A TUNGSRAM ÚJRA MAGYAR TULAJDONBAN VAN MONDTA A MEGÁLLAPODÁS ALÁÍRÁSAKOR SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER.
ÚJ IDÕSZÁMÍTÁS KEZDÕDIK A SZUPERKÓRHÁZAKKAL - NYILATKOZTA A MAGYAR IDÕKNEK CSERHÁTI PÉTER, AZ EGÉSZSÉGES BUDAPEST PROGRAM MINISZTERI BIZTOSA.
ITM-ÁLLAMTITKÁR: AZ EU TAVALY 4,4 MILLIÁRD EURÓT UTALT FEJLESZTÉSRE MAGYARORSZÁGNAK.
KOCSIS MÁTÉ: A KÖZÖS ELLENZÉKI EP-LISTA EGY SOROS-LISTA LESZ.
A MOL BRUTTÓ 4 FORINTTAL CSÖKKENTI A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT SZERDÁN, A 95-ÖS BENZIN ÁRA NEM VÁLTOZIK.
TELEVÍZIÓS BESZÉDET MOND ESTE DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK A KORMÁNYZATI LEÁLLÁSSAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN.
TRUMP VÉLHETÕEN BEJELENTI A SZÜKSÉGÁLLAPOTOT, AMI LEHETÕVÉ TENNÉ, HOGY A KONGRESSZUS MEGKERÜLÉSÉVEL PÉNZT SZEREZZEN A MEXIKÓI HATÁRZÁR ÉPÍTÉSÉRE.
A BRITEKNEK AKKOR SEM KELL TÁVOZNI HOLLANDIÁBÓL, HA AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG VÉGÜL MEGÁLLAPODÁS NÉLKÜL VÁLIK KI AZ EURÓPAI UNIÓBÓL KÖZÖLTE A HOLLAND KÜLÜGYMINISZTER.
UKRAJNA MÉG NEM ÁLL KÉSZEN ARRA, HOGY CSATLAKOZZON AZ EURÓPAI UNIÓHOZ ÉS A NATO-HOZ - JELENTETTE KI AZ UKRÁN KÜLÜGYMINISZTER KEDDEN.
A FRANCIA ÁLLAMFÕ ÉS A NÉMET KANCELLÁR JANUÁR 22-ÉN ÍRJÁK ALÁ AZ ÚJ NÉMET-FRANCIA EGYÜTTMÛKÖDÉSI ÉS INTEGRÁCIÓS SZERZÕDÉST - KÖZÖLTE KEDDEN A FRANCIA ELNÖKI HIVATAL.
A STRASBOURGI EMBERI JOGI BÍRÓSÁGHOZ FORDULT LEVÁLTÁSA MIATT A VOLT ROMÁN KORRUPCIÓELLENES FÕÜGYÉSZ MTI.
ÉLETVESZÉLYESEN MEGVERTÉK FRANK MAGNITZOT, A BEVÁNDORLÁSELLENES NÉMET AFD PÁRT KÉPVISELÕJÉT.
ISMÉT MEGPÁLYÁZZA AZ RMDSZ ELNÖKI TISZTSÉGÉT KELEMEN HUNOR, KEDDEN IKTATTA A JELÖLTSÉGÉT, VÁRHATÓAN NEM LESZ KIHÍVÓJA.
AZ OSZTRÁK POSTA KEDDEN BEISMERTE, HOGY AZ ÜGYFELEI FELTÉTELEZETT "POLITIKAI HOVATARTOZÁSÁVAL" KAPCSOLATOS ADATOKAT GYÛJTÖTT ÉS ADOTT EL - MTI.
AZ EU SZANKCIÓKAT RENDELT EL IRÁNI SZEMÉLYEK ELLEN A TAVALYI DÁNIAI ÉS FRANCIAORSZÁGI MERÉNYLETKÍSÉRLETEK MIATT.
TÖRÖKORSZÁG NEM KÉR ENGEDÉLYT SENKITÕL EGY ÚJABB SZÍRIAI HADMÛVELETHEZ KÖZÖLTE A TÖRÖK ELNÖKI SZÓVIVÕ.
SZIGORÚAN BÜNTETNÉK A JÖVÕBEN AZ UTCAI TÜNTETÉSEK RENDBONTÓIT FRANCIAORSZÁGBAN, A BE NEM JELENTETT TÜNTETÉS SZERVEZÉSE BÛNCSELEKMÉNYNEK MINÕSÜL MAJD.
TERRORIZMUSSAL GYANÚSÍTOTT FIATALKORÚAK KÍNZÁSÁVAL VÁDOLJA AZ ÉSZAK-IRAKI KURDISZTÁN VEZETÉSÉT A NEMZETKÖZI JOGVÉDÕ SZERVEZET.
ÕRIZETBE VETTÉK A KÖZEL EZER KÖZSZEREPLÕT ÉRINTÕ NÉMETORSZÁGI ADATLOPÁS FELTÉTELEZETT ELKÖVETÕJÉT.
KÉT VONAT ÜTKÖZÖTT DÉL-AFRIKÁBAN, LEGKEVESEBB 3 EMBER MEGHALT, TÖBBEN MEGSÉRÜLTEK.
MEGKEZDÕDÖTT ANKARÁBAN AZ OROSZ NAGYKÖVET ELLEN 2016 DECEMBERÉBEN ELKÖVETETT MERÉNYLETTEL KAPCSOLATOS PER.
MEGÉRKEZETT PEKINGBE KIM DZSONG UN ÉSZAK-KOREAI VEZETÕ A DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖKKEL TERVEZETT MÁSODIK CSÚCSTALÁLKOZÓ ELÕKÉSZÍTÉSÉRE.
VÁRATLANUL BENYÚJTOTTA LEMONDÁSÁT JIM YONG KIM, A VILÁGBANK ELNÖKE - MTI.
A BRITEKNEK RENDEZETLEN BREXIT ESETÉN SEM KELL TÁVOZNIUK NÉMETORSZÁGBÓL - HANGSÚLYOZTA A NÉMET BELÜGYMINISZTÉRIUM SZÓVIVÕJE.
KÉTNAPOS TÁRGYALÁSSOROZAT INDULT KÍNA ÉS AZ USA MAGAS RANGÚ DELEGÁCIÓI KÖZÖTT PEKINGBEN, HOGY RENDEZZÉK A KERESKEDELMI VITÁKAT.
AZ EURÓPAI EMBERI JOGI BÍRÓSÁGHOZ FORDULT KIJEV A FOGLYUL EJTETT UKRÁN TENGERÉSZEK ÜGYÉBEN.
TÖRÖK HÍRÜGYNÖKSÉG: LEGALÁBB HAT TENGERÉSZ MEGHALT EGY HAJÓSZERENCSÉTLENSÉGBEN A FEKETE-TENGEREN.
ÉLETFOGYTIG TARTÓ FEGYHÁZRA ÍTÉLTE KEDDEN A PÉCSI ÍTÉLÕTÁBLA AZT A FÉRFIT, AKI 2016-BAN FEJSZÉVEL MEGÖLTE SZOMSZÉDJÁT A BARANYA MEGYEI TÚRONYBAN.
TÖBBEN MEGSÉRÜLTEK, AMIKOR FRONTÁLISAN ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT SZEMÉLYGÉPKOCSI VECSÉSNÉL POLICE.HU.
FENNAKADÁSOKAT OKOZ A LÉGI KÖZLEKEDÉSBEN A HAVAZÁS, A BUDAPESTI LISZT FERENC-REPÜLÕTÉRRE KEDDEN TÖBB JÁRAT IS KÉSÉSSEL ÉRKEZETT MEG, EGYES GÉPEK A KÖRNYEZÕ LÉGIKIKÖTÕKBEN LANDOLTAK - MTI.
FÜSTPRÓBÁT TART A BKV A 3-AS METRÓ ÉSZAKI, FELÚJÍTÁS ALATT LÉVÕ ÁLLOMÁSAIN, A PRÓBÁK CÉLJA AZ ÚJ SZELLÕZÕBERENDEZÉSEK ELLENÕRZÉSE, A TESZTEK FEBRUÁR VÉGÉIG TARTANAK.
AZ FKF ORSZÁGSZERTE MEGKEZDTE A KIDOBOTT FENYÕFÁK BEGYÛJTÉSÉT.
ELSÕ MAGYARKÉNT ELÉRTE A DÉLI-SARKOT RAKONCZAY GÁBOR: 44 NAP ÉS 4 ÓRA ALATT TELJESÍTETTE A 917 KM-ES TÁVOT.
HÓFÚVÁS MIATT TÖBB KELETI JÁRÁSRA RIASZTÁST ADOTT KI AZ OMSZ.