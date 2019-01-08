2019. január 8.,
kedd, Gyöngyvér napja

Elvonási tünet

Hír TV

2019. január 8., kedd 21:05

Forrásokat vonna el az unió azoktól a tagországoktól, ahol a jogállamiság működésében zavarokat észlel. Kik és mi alapján ítélnek, és vajon hova szánják az eltérített pénzeket, kérdeztük Lomnici Zoltán alkotmányjogászt.

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