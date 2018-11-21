2018. november 21.,
szerda, Olivér napja

Elszámolás

Hír TV

2018. november 21., szerda 20:30

A DK teljes könyvelése megsemmisült, miután leégett az ellenzéki párt központi irodája a hétvégén. A számvevőszék sajnálja, de a pártnak ennek ellenére is számlákkal kell bizonyítania, mire mennyit költött. Itt volt Horváth Bálint, az ÁSZ kommunikációs vezetője.

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