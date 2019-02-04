2019. február 4.,
hétfő, Ráhel, Csenge napja

Előválasztás

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2019. február 4., hétfő 21:00, frissítve: hétfő 21:26

Új korszak kezdődött a politikában – mondta Karácsony Gergely miután hatalmas fölénnyel nyerte a baloldali előválasztást. Lesz-t ellenzéki egység Budapesten? Erről is kérdeztük a szocialisták jelöltjét Horváth Csabát.

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