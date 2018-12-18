2018. december 18.,
kedd, Auguszta napja

Ellenzéki tiltakozás

Hír TV

2018. december 18., kedd 20:25, frissítve: kedd 20:26

Agresszív politikai aktivisták tüntettek hétfőn a közmédia épülete előtt-mondja a kormányszóvivő. Vendégünk volt Hollik István, aki szerint az ellenzék legnagyobb problémája, hogy nem ők vannak hatalmon.

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